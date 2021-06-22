Наутро была война: мирный июнь в настольном календаре 1941 года

Ровно 80 лет назад, ранним утром 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Тогда «коричневая чума» хлынула через границы, положив начало Великой Отечественной войне — одной из самых страшных страниц в истории человечества. Июнь 1941 года изменил судьбы всех и каждого в огромной Советской стране. Обагрил кровью и омыл слезами детство, лишил жизни многих мальчишек и девчонок, разрушил светлые мечты вчерашних выпускников школ, ушедших прямо с выпускного бала на фронт. Принес горе в миллионы семей, оставив их без отцов, братьев, мужей и сыновей. Ровесник тех горестных событий — настольный календарь 1941 года, сверстанный и изданный за полгода до войны — повествовал читателям о совсем другой мирной и созидательной жизни, которую резко оборвали фашисты. В знаменательных датах июня 22 число памятно лишь открытием III конгресса Коминтерна... А на других июньских полосах настольного календаря — биографии ученых, политических деятелей и писателей. Таким мирным июнь был для страны до роковой даты, после которой жизнь каждого советского человека оказалась разорвана на до и после… Сегодня этот уникальный настольный календарь 1941 года воссоздан и переиздан по инициативе Группы Компаний ТАИФ.

Знаменательные даты

1 июня 1913 — Умер И. Ф. Дубровинский — большевик, крупнейший партийный организатор. Родился в 1877 г.

1 июня 1804 — Родился М. И. Глинка — гениальный русский композитор, создатель русской оперы. Умер в 1857 г.

3 июня 1870 — Стачка на Невской бумагопрядильне в Петербурге.

3 июня 115 лет со дня смерти (1826) Н. М. Карамзина, выдающегося русского писателя и историка. Родился в 1766 г.

4 июня 1922 — Открытие Каширской электрической станции им. Л. М. Кагановича — первая районная электростанция.

4 июня 1844 — Начало восстания силезских ткачей (Германия).

4 июня 120 лет со дня рождения (1821) известного русского поэта А. Н. Майкова. Умер в 1897 г.

5 июня 45 лет со дня стачки (1896) 30 тыс. ткачей в Петербурге.

6 июня 1799—Родился А. С. Пушкин, великий русский народный поэт. Убит в 1837 г.

10 июня 1914 — Начало всеобщей политической забастовки нефтепромышленных рабочих в Баку, вызвавшей большой отклик и поддержку по всей России.

12 июня 1937 — Умерла М. И. Ульянова — старейший член большевистской партии, сестра и ближайший помощник В. И. Ленина. Родилась в 1878 г.

12 июня 1936 — Опубликован для всенародного обсуждения проект Конституции Союза ССР.

16 июня 1919 — Под руководством товарища Сталина подавлено белогвардейское восстание на форте Красная Горка (под Петроградом).

16 июня 1917 — Открытие первого Всероссийского съезда Советов.

17 июня 1924 — Открытие V конгресса Коминтерна.

19 июня 1623 — Родился Блэз Паскаль — французский ученый. Умер в 1662 г.

20 июня 1937 — Герои Советского Союза Чкалов, Байдуков и Беляков закончили свой героический беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — США.

21 июня 1908 — Умер Н. А. Римский-Корсаков, выдающийся русский композитор. Родился в 1844 г.

22 июня 1921 — Открытие III конгресса Коминтерна.

25 июня 1940 — Прекращение военных действий между Германией и Италией с одной стороны и Францией — с другой.

26 июня 1940 — Указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий.

26 июня 1930 — Открытие XVI съезда ВКП(б) — съезда развернутого наступления социализма по всему фронту.

27 июня 1905 — Революционное восстание на броненосце «Потемкин Таврический».

29 июня 1940 — Мирное разрешение советско-румынского конфликта по вопросу о Бессарабии и северной части Буковины. Возвращение Бессарабии и передача СССР северной Буковины.

30 июня 1905 — Восстание на броненосце «Георгий Победоносец».

К. А. ТИМИРЯЗЕВ

Великий русский ученый-ботаник Климент Аркадьевич Тимирязев родился 3 июня 1843 г. в Петербурге. В 1861 г. он поступил в Петербургский университет, но через год был исключен за участие в студенческом движении. Тимирязев окончил университет вольнослушателем в 1866 г. Тимирязев был профессором Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии, а в 1877 г. — Московского университета; его лекции пользовались огромным успехом среди студенчества. К. А. Тимирязев всю свою жизнь отдал борьбе за торжество подлинной науки. Еще будучи молодым ученым, Тимирязев пропагандировал идеи Дарвина. Царское правительство ненавидело и всячески преследовало выдающегося учено[1]го, обвиняя его в том, что он «изгоняет бога из природы». В 1911 г. Тимирязев в знак протеста по[1]рвал с университетом, продолжая вести борьбу с реакционерами и в общественной жизни и в науке. Тимирязев был непримиримым противником идеализма. Его научные работы по ботанике доставили ему мировую известность. Он написал также ряд блестящих научно[1]популярных работ по вопросам естествознания: «Жизнь растений», «Чарлз Дарвин и его учение» и др. С огромной радостью встретил великий ученый Великую Октябрьскую Социалистическую революцию и, несмотря на преклонный возраст и болезнь, принимал активное участие в советском строительстве, был членом Московского совета. Ленин высоко ценил Тимирязева. Незадолго до смерти Тимирязев говорил лечащему его врачу: «Я всегда старался служить человечеству... Большевики, проводящие ленинизм, — я верю и убежден — работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности». Образ замечательного ученого запечатлен в прекрасном фильме «Депутат Балтики» в лице профессора Полежаева. Умер К. А. Тимирязев в 1920 г.

И. В. МИЧУРИН

Иван Владимирович Мичурин родился в 1855 г. Всю свою плодотворную жизнь великий русский ученый-ботаник посвятил переделке природы растений. Продвинуть яблоко, грушу, сливу, вишню поближе к полярному кругу, а виноград, абрикос и персик в среднюю полосу, превратить дикие растения в высококультурные, создать новые виды растений — над этим более 60 лет упорно трудился «великий садовод». Царское правительство совершенно игнорировало замечательные работы Мичурина, хотя об этих трудах знали уже за границей. Еще с 1890 г. в Америке и Канаде начали выращивать выведенные Мичуриным сорта. И. В. Мичурин вывел свыше 300 сортов новых плодоягодных растений, морозостойких, обильно плодоносных, обладающих высокими вкусовыми качествами. Свои широкие замыслы И. В. Мичурин осуществил в советскую эпоху. «До революции, — писал он, — мой слух всегда оскорблялся невежественным суждением о ненужности моих работ, о том, что все мои работы это «затея», «чепуха». Чиновники из департамента кричали на меня: «не сметь». Казенные ученые объявили мои гибриды «незаконнорожденными». Попы грозили: «не кощунствуй...» Тысячи колхозов и совхозов применяют теперь мичуринские методы, выращивают небывалые еще в природе плоды. В Мичуринске (б. Козлов), где жил и работал Иван Владимирович, создан исследовательский институт его имени. За выдающиеся научные заслуги Мичурин был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Иван Владимирович умер 7 июня 1935 г., оставив советскому народу богатейшее научное наследство.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Александр Николаевич Островский — великий русский драматург — родился 12 апреля 1823 г. в Москве. В 1846 г. Островский начал писать свои первые пьесы «Картины семейного счастья» и «Свои люди — сочтемся». Уже первые пьесы Островского вызвали подозрительность и настороженность царского правительства по отношению к талантливому писателю. Цензура часто не давала разрешения на постановку его комедий. Пьесы Островского клеймили крепостническо-капиталистические порядки царской России с ее мрачным миром наживы, произвола и самодурства, чудовищных мошенничеств хищников капиталистического общества и чиновников-взяточников. Наиболее известны его пьесы «Гроза», «Лес», «Доходное место», «Бешеные деньги». Всего Островский написал более 50 пьес, в которых дал картину русской жизни середины XIX в. Великий русский критик и революционер Добролюбов высоко ценил творчество Островского, которому он посвятил две замечательные статьи: «Темное царство» и «Луч света в темном царстве». Мир, изображенный Островским в его пьесах, Добролюбов называл миром «тюремного гробового безмолвия, лишь изредка оживляемым глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении». Пьесы Островского имели огромное значение в развитии русской реалистической литературы и в создании русского реалистического театра. Они не сходят со сцены советского театра и пользуются у зрителей огромной популярностью. Умер А. Н. Островский 14 июня 1886 г.

ТОЙВО АНТИКАЙНЕН

Героический вождь рабочего класса Финляндии Тойво Антикайнен родился 8 июня 1898 г. в семье бедного обойщика в Гельсингфорсе. В 1915 г. Антикайнен вступил в социал-демократическую рабочую партию Финляндии и сразу же примкнул к ее левому крылу. В 1917 г., после Февральской революции, активно участвовал в создании Коммунистической партии Финляндии и отрядов красной гвардии. После поражения революции 1918 г. в Финляндии Антикайнен пробрался в Петроград и вступил в ряды Красной Армии. Антикайнен руководил героическим лыжным походом курсантов Интернациональной военной школы в тыл противника при подавлении восстания, организованного финскими белогвардейцами в Советской Карелии (1921—1922 гг.). За этот беспримерный в истории лыжный переход Антикайнен был награжден орденом Красного Знамени. С 1924 г. Антикайнен стал во главе Коммунистической партии Финляндии, работавшей в глубоком подполье. 6 ноября 1934 г. в Финляндии Антикайнен был арестован. Как мужественный революционер т. Антикайнен смело и бесстрашно выступил перед контрреволюционным судом. На суде он заявил: «Можно уничтожить меня, но нельзя уничтожить дело рабочего класса, дело революции, которому принадлежит моя жизнь. Коммунизм вы не можете уничтожить! Он победит». Буржуазный суд приговорил Антикайнена к пожизненной каторге. После разгрома белофиннов Антикайнен освобожден из тюрьмы и находится в Советском Союзе. Народы Карело-Финской ССР избрали его депутатом Верховного Совета СССР.

С. Т. РАЗИН

Степан Тимофеевич Разин (год рождения неизвестен, казнен в 1671 г.) — донской казак, вождь крестьянского восстания XVII в. В 1669 г. Разин поднял восстание казачьей голытьбы и крестьян против бояр, помещиков и гнета царской власти. Повстанцы избрали его атаманом. Во главе 7-тысячной армии весной 1670 г. Разин двинулся с Дона на Волгу и овладел городом Царицыном (ныне Сталинград). Спустившись вниз по Волге, Разин взял Астрахань и затем, установив здесь казацкую власть, поплыл вверх по Волге. По его призыву восставший народ уничтожал бояр, помещиков, царских чиновников. Разин выступал против помещиков и бояр, но за «хорошего царя». Чтобы привлечь на свою сторону крестьян, он объявил, что везет с собой царевича, сына царя Алексея. Восстанием были охвачены Дон и Поволжье. В боях с царскими войсками под Симбирском Разин был разбит. С небольшим отрядом он отступил через Самару на Дон, в Кагальник. В апреле 1671 г. Разин был схвачен богатыми казаками, затем выдан царскому правительству. В июне 1671 г. Разин был казнен в Москве. Образ Разина, храброго предводителя крестьянской войны, сохранился в народных песнях и сказаниях.

Г. БИЧЕР-СТОУ

Американская писательница Гарриет Бичер-Стоу родилась 14 июня 1811 г. (ум. в 1896 г.). Бичер-Стоу была горячей противницей рабства и сторонницей освобождения негров. В 1852 г. Бичер-Стоу выпустила свой знаменитый роман «Хижина дяди Тома». Роман этот появился в самый разгар борьбы за освобождение негров в Америке и имел большое влияние на развитие этой борьбы. «Хижина дяди Тома» — это реалистическое описание жизни рабов-негров, их исключительных страданий. В романе показаны потрясающие сцены торговли невольниками, страдания матерей, которых насильно разлучили с их детьми, показана жестокость рабовладельцев. Наряду с этим в своем романе Бичер-Стоу проповедует смирение и хочет, чтобы освобождение рабов произошло мирным путем, путем христианской проповеди.