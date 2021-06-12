Отец народов: прижизненная биография Сталина в настольном календаре-1941

Исторический спецпроект «Жить в сорок первом» продолжается биографическим очерком об одном из самых сложных и противоречивых политических деятелей — Иосифе Виссарионовиче Сталине. Мы перепечатываем архивную статью о товарище Сталине ровно в том виде, в котором она была издана в настольном календаре за 1941 год, и далее даем комментарии экспертов. Статья довольно объемная, поэтому будет опубликована двумя частями. Сегодня вниманию читателей предлагается первая часть, продолжение — ровно через неделю. Итак, продолжаем «Жить в сорок первом», проникаясь атмосферой того времени. Часть 7.

И.В. Сталин

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 г. в городе Гори, Тифлисской губернии.

Отец его, по национальности грузин, происходил из крестьян села Диди-Лило, по профессии сапожник, впоследствии рабочий обувной фабрики Адельханова в Тифлисе. Мать — Екатерина Георгиевна — из семьи крепостного крестьянина Геладзе села Гамбареули.

Осенью 1888 г. Сталин поступил в Горийское духовное училище. В 1894 г. Сталин окончил духовное училище и в том же году поступил в Тифлисскую духовную семинарию.

В 90-х годах в Закавказье началась пропаганда марксизма. Тифлисская семинария являлась тогда рассадником всякого рода освободительных идей среди молодежи. Господствовавший в семинарии иезуитский режим вызывал у Сталина бурный протест, питал и усиливал в нем революционные настроения. Пятнадцатилетний Сталин становится революционером.

В 1896—1897 гг. Сталин стоит во главе революционных марксистских кружков в семинарии. В августе 1898 г. он и формально вступает в тифлисскую организацию Российской социал-демократической рабочей партии. Товарищ Сталин становится членом группы «Месаме-даси» — первой грузинской социал-демократической организации. С приходом Сталина внутри этой организации зародилась и оформилась революционная марксистская группа — Сталин, Цулукидзе, Кецховели. Эта группа явилась зародышем революционной социал-демократии в Грузии.

Сталин ведет в этот период интенсивную пропагандистскую работу в рабочих кружках, участвует на нелегальных рабочих собраниях, пишет листовки, организует стачки. Это была первая школа революционной практической работы, пройденная Сталиным среди передовых пролетариев Тифлиса.

29 мая 1899 г. Сталина исключают из семинарии за пропаганду марксизма. Уже в то время Сталин — один из самых энергичных и видных работников тифлисской социал-демократической организации.

Когда с декабря 1900 г. стала выходить ленинская «Искра», Сталин целиком стал на ее позиции.

В ночь на 22 марта 1901 г. полиция произвела обыск в Тифлисской физической обсерватории, где работал в качестве вычислителя-наблюдателя Сталин. Сталин переходит на нелегальное положение. С этого момента он ведет напряженную, героическую жизнь профессионального революционера ленинской школы.

22 апреля 1901 г. в центре Тифлиса организуется первомайская демонстрация. Сталин — организатор и руководитель этой демонстрации. С сентября 1901 г. по инициативе Сталина и Кецховели стала выходить «Брдзола» («Борьба») — первая нелегальная грузинская социал-демократическая газета, последовательно проводившая идеи ленинской «Искры».

11 ноября 1901 г. состоялась конференция тифлисской социал-демократической организации, на которой был выбран Тифлисский комитет РСДРП. В комитет вошел Сталин.

В конце ноября 1901 г. товарищ Сталин переезжает в Батум, где связывается с передовыми рабочими и организует рабочие социал-демократические кружки на ряде крупных предприятий. Сталин создает в Батуме социал-демократическую организацию, основывает Батумский комитет РСДРП, руководит забастовками на заводах. 9 марта 1902 г. Сталин организовал известную политическую демонстрацию батумских рабочих. В этот же период Сталин организует революционную пропаганду в деревне.

5 апреля 1902 г. Сталин был арестован и заключен сначала в батумскую, а затем в кутаисскую тюрьму. В тюрьме Сталин узнает о борьбе между большевиками и меньшевиками на II съезде и решительно становится на сторону Ленина, большевиков.

В конце ноября 1903 г. Сталина высылают на 3 года в Восточную Сибирь, в село Новая Уда, Иркутской губернии. 5 января 1904 г. он бежит из ссылки и возвращается в Закавказье.

Верной опорой Ленина в борьбе с меньшевиками на Кавказе был Сталин, который стоял во главе закавказских большевиков. Сталин — член Кавказского союзного комитета РСДРП и руководит его работой.

Сталин настойчиво проводит директивы Ленина, развивает и отстаивает большевистские идеи перед массами, организует борьбу за III съезд.

В декабре 1904 г. Сталин руководит грандиозной стачкой бакинских рабочих, которая закончилась заключением первого в истории рабочего движения в России коллективного договора. В начале 1905 г. товарищ Сталин написал брошюру «Вскользь о партийных разногласиях». В этой брошюре, а также в статье «Ответ социал-демократу» он выступил с решительной защитой идеологических основ марксистской партии. Выступление Сталина встретило полное одобрение Ленина.

В. И. Ленин в газете «Пролетарий» (№ 22) дал блестящую оценку работам Сталина. Сталин сыграл на Кавказе выдающуюся роль в идейном разгроме меньшевизма и защите идеологических, организационных, тактических и теоретических основ марксистской партии. Произведения Сталина являются образцом последовательной защиты позиций ленинизма, отличаются теоретической глубиной и непримиримостью к оппортунизму.

В ряде статей Сталин обосновывает ленинскую линию на II съезде и после него. В статье «Класс пролетариев и партия пролетариев» (опубликована 1 января 1905 г.в № 8 «Борьбы пролетариата»), посвященной первому параграфу устава партии, Сталин защищал организационные основы партии, всецело стоя на почве учения Ленина о партии, развивая и обосновывая ленинские идеи.

Статья «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (опубликована в № 7 «Борьбы пролетариата» от 1 сентября 1904 г.) — замечательный комментарий к национальной программе РСДРП. Сталин в ней обосновывает и разъясняет программу партии по национальному вопросу, подвергает сокрушительной критике оппортунистический принцип национального размежевания пролетариата, последовательно отстаивает интернационалистский тип построения пролетарских классовых организаций. В этой статье Сталин выступает как крупный теоретик национального вопроса, мастерски владеющий марксистским диалектическим методом. В ней даны в зародыше идеи, развитые позднее Сталиным в его работе «Марксизм и национальный вопрос».

Сталин с первых шагов первой русской революции решительно отстаивает и проводит ленинскую стратегию и тактику в революции, ленинскую идею гегемонии пролетариата в революции, ленинскую идею перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую.

Руководимый Сталиным Кавказский союзный комитет неустанно пропагандировал решения III съезда, звал рабочих и крестьян к вооруженному восстанию.

«Октябрьский манифест» (17 октября 1905 г.) застает Сталина в Тифлисе в разгаре борьбы за большевистские лозунги революции.

В тот же день, выступая на рабочем митинге, Сталин говорил: «Что нужно нам, чтобы действительно победить? Для этого нужны три вещи: первое — вооружение, второе — вооружение, третье — еще и еще раз вооружение».

В ноябре 1905 г. под руководством Сталина IV большевистская конференция Кавказского союза РСДРП выносит решение об усилении борьбы за подготовку и проведение вооруженного восстания, за бойкот царской Думы, за развертывание и укрепление революционных организаций рабочих и крестьян — Советов рабочих депутатов, стачечных комитетов, революционных крестьянских комитетов. Сталин разоблачал и громил меньшевиков, как противников революции и вооруженного восстания.

В декабре 1905 г. на Всероссийской конференции большевиков в Таммерфорсе произошла первая встреча Сталина с Лениным. На этой конференции Сталин, как один из выдающихся партийных руководителей, был избран в политическую комиссию по редактированию резолюций конференции, где работал вместе с Лениным.

Сталин — активный участник IV съезда РСДРП (Стокгольм, апрель 1906 г.), на котором он вместе и рядом с Лениным отстаивал против меньшевиков большевистскую линию в революции. После съезда Сталин вновь в Закавказье, где ведет непримиримую Борьбу против меньшевизма и других антипролетарских течений.

В обстановке спада революционной волны и начинавшейся реакции Ленин, защищая теоретические основы большевизма, пишет свой гениальный труд «Материализм и эмпириокритицизм». В защиту теоретических основ марксизма выступает и Сталин. В серии замечательных статей «Анархизм или социализм», опубликованных в 1906—1907 гг. в большевистских газетах Закавказья, Сталин отстаивает и развивает теоретические основы марксистской партии — диалектический и исторический материализм.

С исключительной глубиной поставлены и решены в этой работе коренные вопросы марксистско-ленинской теории: неизбежность и неотвратимость социалистической революции и диктатуры пролетариата, необходимость боевой пролетарской партии, партии нового типа, отличной от старых, реформистских партий II Интернационала, излагаются основы стратегии и тактики партии. Эти статьи Сталина входят в идейную сокровищницу нашей партии, как серьезный вклад в теорию марксизма-ленинизма.

Сталин принимал активное участие в работах V (Лондонского) съезда РСДРП (апрель—май 1907 г.). Позже он опубликовал свои «Записки делегата», в которых дал мастерскую оценку работы и итогов съезда.

Между концом первой и началом второй революции прошло 10 лет, в течение которых большевики самоотверженно и упорно организовывали массы, воспитывая их в революционном духе, направляли их борьбу, ковали грядущую победу революции.

В эти годы Ленин и Сталин вели непримиримую борьбу за сохранение и укрепление нелегальной революционной партии, за проведение большевистской линии в новой обстановке, вели напряженную работу по организации и воспитанию рабочих масс. Царизм чувствовал, что в лице Сталина он имеет дело с крупнейшим революционным деятелем, и всячески стремился лишить Сталина возможности вести революционную работу. Аресты, тюрьма и ссылки следовали друг за другом.

Вернувшись с V съезда РСДРП товарищ Сталин переезжает в Баку и ведет здесь кипучую работу по сплочению бакинской организации вокруг лозунгов большевистской партии.

Сталин сплачивает вокруг себя крепкое ядро испытанных большевиков-ленинцев — Орджоникидзе, Ворошилова, Джапаридзе, Шаумяна, Спандаряна и др. Бакинский пролетариат под руководством Сталина в мрачную пору столыпинской реакции ведет героическую борьбу, находясь в первых рядах общероссийского революционного движения. Партийная организация Баку превращается в цитадель большевизма.

25 марта 1908 г. Сталин был арестован и после почти 8 месяцев тюремного заключения выслан на 2 года в Вологодскую губернию, в Сольвычегодск, откуда бежал в июне 1909 г. Возвратившись в Баку, Сталин вновь энергично взялся за дальнейшее укрепление большевистских организаций Закавказья. Сталин целиком поддерживает позицию Ленина, решительно выступает против ликвидаторов и отзовистов.

23 марта 1910 г. Сталин был вновь арестован и после полугодового тюремного заключения отправлен обратно в ссылку в Сольвычегодск. Из этой ссылки в конце 1910 г. товарищ Сталин пишет Ленину замечательное письмо, в котором целиком поддерживает ленинскую тактику партийного блока сторонников сохранения и укрепления нелегальной пролетарской партии, резко бичует «тухлую беспринципность» предателя Троцкого, выдвигает план организации работы партии в России.

В конце лета 1911 г. товарищ Сталин совершает третий побег из ссылки и приезжает в Петербург, где организует и направляет борьбу против ликвидаторов — меньшевиков и троцкистов, сплачивает и укрепляет большевистские организации Петербурга. 9 сентября 1911 г. товарищ Сталин был арестован и сослан в Вологодскую губернию.

Пражская конференция РСДРП, собравшаяся в январе 1912 г., заочно, по предложению Ленина, избрала товарища Сталина членом Центрального комитета, а также выделила бюро ЦК во главе с товарищем Сталиным для работы в России.

29 февраля 1912 г. Сталин вновь бежит из ссылки. Возвратившись в Петербург, он развернул огромную работу по сплочению большевистских организаций, руководил газетой «Звезда». Центральный орган большевистской партии — ежедневная массовая газета «Правда», выходившая в Петербурге, — был основан согласно указанию Ленина, по инициативе Сталина.

22 апреля 1912 г. Сталина арестовали в Петербурге и сослали в далекий Нарымский край на 3 года. Но уже 1 сентября 1912 г. он бежит в Питер. Здесь он редактирует большевистские газеты «Звезду» и «Правду», руководит деятельностью большевиков в избирательной кампании в IV Государственную думу. Вместе со Сталиным в Питере работает Молотов. Между Лениным и Сталиным устанавливается еще более тесная связь. В своих письмах Ленин полностью одобряет деятельность Сталина. Сталин дважды выезжает в Краков к Ленину: в ноябре и в конце декабря 1912 г. на совещание ЦК с партийными работниками.

Находясь за границей, Сталин пишет работу «Марксизм и национальный вопрос», которую Ленин очень высоко оценивал. Эта работа Сталина явилась крупнейшим выступлением большевизма по национальному вопросу на международной арене до войны. Это была программная декларация большевизма по национальному вопросу.

23 февраля 1913 г. Сталин был арестован и выслан на 4 года в далекий Туруханский край, в станок Курейка, к самому полярному кругу.

На собрании ссыльных большевиков Сталин клеймит позором трусливое и предательское поведение Каменева на суде над большевистской «пятеркой» — депутатами IV Государственной думы, разоблачает антипролетарскую проповедь Потресовых, Левицких и Плехановых и западноевропейских оппортунистов по вопросу об отношении к империалистической войне. Отрезанный от всего мира, оторванный от Ленина и партийных центров, Сталин занимает ленинскую интернационалистскую позицию по вопросам войны, мира и революции.

В декабре 1916 г. Сталин по этапу направляется в Красноярск, а затем в город Ачинск. Здесь его застает весть о Февральской революции.

25 (12) марта 1917 г. Сталин прибывает в Питер — революционную столицу России.

Партия большевиков только что вышла из подполья. Сталин руководит деятельностью Центрального Комитета и Петербургского комитета большевиков. Он сплачивает партию на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую.

В статьях Сталина большевики получают принципиальные руководящие указания для своей работы. 16 (3) апреля 1917 г. после долгого изгнания вернулся в Россию Ленин. На другой день после приезда Ленин выступил со своими знаменитыми Апрельскими тезисами, давшими партии гениальный план борьбы за переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической.

На Апрельской конференции товарищ Сталин, отстаивая линию Ленина, дал решительный отпор скрытым защитникам капитализма — Каменеву и Рыкову. Сталин выступил на конференции с докладом по национальному вопросу. Развивая последовательную марксистско-ленинскую линию в национальном вопросе, Сталин обосновал большевистскую национальную политику, отстаивал право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Партия на основе решений Апрельской конференции развертывает огромную работу по завоеванию масс, по боевому их воспитанию и организации.

В мае 1917 г. ЦК избирает товарища Сталина в Политбюро, бессменным членом которого он состоит до сегодняшнего дня. В этот сложный период революции Ленин вместе со Сталиным руководит борьбой масс.

Вместе с Лениным Сталин участвует в работах Всероссийской конференции военных организаций партии и выступает там с докладом.

Вместе с Лениным Сталин организует историческую демонстрацию 18 июня, которая прошла под лозунгами большевистской партии.

После июльских дней 1917 г., когда Ленин, травимый и преследуемый контрреволюционным Временным правительством, находился в подполье, Сталин непосредственно руководил Центральным Комитетом и центральным органом партии. Сталин спас для партии, для нашего народа, для всего человечества драгоценную жизнь Ленина, решительно высказавшись против явки Ленина на суд контрреволюционеров, воспротивившись предложению предателей Каменева и Троцкого выдать Ленина на суд контрреволюционного Временного правительства.

Сталин руководил работой VI съезда партии (август 1917 г.). Под руководством Сталина, по директивам Ленина, который в то время находился в подполье, VI съезд стал съездом подготовки к восстанию.

Съезд нацелил партию на вооруженное восстание, на завоевание диктатуры пролетариата. Съезд дал отпор троцкистам, которые считали невозможной победу социализма в России.

Под руководством товарища Сталина партия осуществляла ленинские директивы по подготовке вооруженного восстания. На исторических заседаниях ЦК партии большевиков 23 (10) и 29 (16) октября товарищ Сталин выступил с горячей защитой линии Ленина на вооруженное восстание. Он клеймил трусость и предательств Каменева и Зиновьева, предлагал начать решительные наступательные действия против сил контрреволюции. На заседании ЦК партии 29 (16) октября был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с товарищем Сталиным.

Ленин и Сталин — вдохновители и организаторы победы Великой Октябрьской Социалистической революции. Сталин — ближайший сподвижник Ленина. Он непосредственно руководил всем делом подготовки восстания.

7 ноября (25 октября) вооруженное восстание в Петрограде победило.

С первых дней существования советского правительства и до 1923 г. Сталин — народный комиссар по делам национальностей.

В тяжелые дни брестского мира, когда решалась судьба революции, Сталин вместе с Лениным твердо отстаивал большевистскую стратегию и тактику против предателя Троцкого и его сподручного Бухарина, которые вкупе с англо-французскими империалистами хотели поставить молодую, неокрепшую Республику Советов под удар германского империализма.

Свергнутые Октябрьской Социалистической революцией российские помещики и капиталисты в союзе с капиталистами других стран начали организовывать военную интервенцию против Страны Советов. Началась гражданская война и интервенция. Советское правительство объявило социалистическое отечество в опасности и призвало весь народ к борьбе. Партия большевиков подняла рабочих и крестьян на отечественную войну против иностранных захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины.

Создателем Красной Армии была партия большевиков во главе с Лениным и Сталиным. Все годы гражданской войны Сталин провел на многочисленных фронтах. Где было особенно тяжело и опасно, где стояла на карте судьба революции, туда партия неизменно посылала товарища Сталина.

Непосредственным вдохновителем и организатором важнейших побед Красной Армии был Сталин.

Так было в Царицыне, который был превращен Сталиным в неприступную крепость революции. Так было на восточном фронте, где Сталин, преодолев бешеное сопротивление врагов и паникеров —ставленников Троцкого, обеспечил победу. Так было на петроградском фронте, где Сталин, «опрокинув морскую науку», организовал победоносное наступление с моря и с суши на мятежные гарнизоны фортов Красная Горка и Серая Лошадь. Так было и на южном фронте, где Сталин, отвергнув предательский план Троцкого, выдвинул и осуществил свой гениальный план полного разгрома Деникина. Так было на западе в борьбе против панской Польши и на юге против Врангеля.

Всюду железная воля и стратегический гений Сталина обеспечивали победу революции.

Заслуги Сталина на фронтах гражданской войны были отмечены по инициативе Ленина постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета от 27 ноября 1919 г., в котором говорилось: «...В ознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, а также самоотверженной его дальнейшей работы на южном фронте, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил наградить И. В. Джугашвили (Сталина) орденом «Красного Знамени».

В обстановке тяжелой разрухи, явившейся следствием двух войн — империалистической и гражданской, Ленин развернул грандиозный план строительства социализма в России. Сталин горячо выступил на поддержку этого гениального плана, резко заклеймив предателей Троцкого, Рыкова и др., боровшихся против ленинского плана.

Вместе с Лениным Сталин отстоял единство партии против всех атак антипартийных фракций и группировок. Сплоченной на ленинских позициях пришла партия на свой X съезд, который решил основные вопросы дальнейшего победоносного движения революции.

Продолжение следует

Руслан Аллалыев кандидат юридических наук, историк права, доцент кафедры теории права и государства РУДН Результаты социологических опросов различных агентств каждый год фиксируют рост популярности И.В. Сталина в нашей стране, более того, он чуть не стал «Именем России» в 2008 году. Во многом это объясняется давно созревшим в нашем обществе запросом на социальную справедливость, а в истории, несмотря на разного рода ошибки и перегибы, нет личности равной Иосифу Виссарионовичу в части ответа на этот запрос. Аскетичный образ жизни, дети, воюющие бок о бок с простыми трудящимися, отсутствие зарубежной недвижимости и банковских счетов в оффшорах все это сильно контрастирует с сегодняшней действительностью, в которой сложно найти представителя отечественной элиты со схожими морально-волевыми качествами. Неудивительно, что сталинская система формировала общество, где были социальные лифты, уважение к человеку труда и реальная борьба с коррупцией. Тем не менее, И.В. Сталин, пожалуй, один из самых оклеветанных правителей в истории, и тому есть вполне логичное объяснение. Так, сравнение Сталина с Хрущевым было не в пользу последнего, что породило разного рода мифотворчество вокруг генералиссимуса. Его называли диктатором, хотя даже опубликованные документы ЦРУ тех времен к таковым его не относили. В периоды мирного сосуществования и «разрядки» реабилитации И.В. Сталина не последовало по множеству внешнеполитических причин, а «перестроечное» время было связано с реставрацией капитализма, что на идеологическом уровне определило отношение ко всему советскому. В 90-е же годы миллионы статей и книг, «обличающие» личность И.В. Сталина, были написаны и опубликованы на западные гранты. Логика такой массированной антисталинской пропаганды была проста: если у власти в СССР был диктатор, то все его действия должны быть немедленно осуждены и объявлены незаконными, в том числе действия, связанные с увеличением территорий СССР. Во многом это подогревало националистические настроения в регионах и бывших республиках, которые до сих пор остаются источниками вооруженных конфликтов. Поэтому на сегодняшний день возврат к научному подходу в исследованиях сталинского периода приобрел ключевое значение для дальнейшего развития нашего государства.

Виталий Тепикин кандидат исторических наук, профессор, публицист, руководитель экспертно-аналитического центра «Интеллигенция. Политика. Власть», номинант Нобелевской премии (2021) Иосиф Сталин руководил СССР с 1929 по 1953 год. За это время аграрная страна совершила рывок в своем развитии. Мы стали серьезной военно-индустриальной державой, сумели создать лучшую в мире систему образования и медицины, выстояли в жесточайшей войне, освободили Европу от фашизма. В кратчайшие сроки Сталин успел восстановить страну из руин. Уже в 1947 году отметили карточную систему. Мы, кстати, первыми в мире отменили талоны на продукты, а цена на продовольствие планомерно снижалась до самой смерти вождя. При Сталине стимулировалась рождаемость. При Сталине в 1950 году по сравнению с 1940 годом детская смертность стала меньше примерно вдвое, это показатель возросшего уровня медицины. Создаются условия для получения образования талантливой молодежью. Академических учреждений стало больше на 40%. Промышленность обеспечивала все потребности населения, работали фабрики, заводы, комбинаты. И Сталин не выделял чиновников: рабочий зачастую получал зарплату больше, чем руководитель горкома партии. Она доходила до 3000 рублей. У секретаря райкома, например, оплата труда в 2 раза меньше была. Обед в столовой стоил 2 рубля, буханка хлеба — рубль, литр молока — 2 рубля 20 копеек. Вот и прикидывайте. Научные кадры после войны взращивались, ценились и советская наука шла в лидерах. Экономика росла, народ не боялся завтрашнего дня. В то же время правление Сталина сопровождалось жестокими репрессиями, от которых пострадали миллионы советских граждан. Это нужно помнить и не допускать повторения данного исторического урока.