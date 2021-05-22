Настольный календарь 1941 года и судьбы его авторов

Спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 4-я

Фото: Альберт Муклоков

В рамках исторического спецпроекта «Жить в сорок первом» уже вышли первые три публикации, рассказывающие о советских праздниках и биографии Карла Маркса. Это только начало: редакция «Реального времени» планирует и дальше публиковать выдержки из советского настольного календаря за 1941 год, воссозданного и переизданного Группой ТАИФ. Ведь этот уникальный для своего времени дайджест научной, культурной и общественно-политической информации, когда-то продававшийся по цене от 5,5 рубля, сегодня поистине бесценен. Итак, приглашаем в прошлое, «Жить в сорок первом». И сегодняшнюю статью мы посвящаем авторам того самого настольного календаря за 1941 год. Часть 4-я.

Видные деятели своей эпохи

Авторами отдельных статей в календаре-1941 стали талантливые ученые, искусствоведы и журналисты, видные военные, партийные и общественные деятели своей эпохи. К примеру, статью «Современные укрепленные районы» написал выдающийся военный инженер-фортификатор, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, впоследствии — Герой Советского Союза (посмертно). Его именем после войны назовут бульвар в Москве, улицы в столицах союзных республик (Минск, Киев, Алма-Ата), а также в родном Омске, Казани и десятках других городов России, Украины, Белоруссии, Казахстана.

Имя основоположника геокриологии Михаила Сумгина, рассказывающего читателям календаря о вечной мерзлоте, присвоят леднику в Северо-Восточной Якутии. В честь астронома Бориса Кукаркина, который написал для календаря серию статей о космосе, назовут малую планету.

Впрочем, жизненный путь авторов сложится непросто, как и судьба всей страны. Кто-то из них получит всесоюзную и даже мировую славу, кто-то построит успешную политическую карьеру, а кому-то будут уготованы гибель от рук фашистов или гонения на родине.

Дети Поволжья



В числе авторов, чьи публикации вошли в календарь, были уроженцы Нижнего Новгорода, Ульяновской области и Татарстана (тогда Нижегородской, Симбирской и Казанской губерний). Среди них Борис Васильевич Кукаркин, профессор МГУ, советский астроном и популяризатор науки (родился в Нижнем Новгороде). В настольный календарь 1941 года вошли сразу несколько его текстов: «Что мы знаем о небесных светилах», «Как производится счет времени», «Как узнать время восхода и захода солнца», «Затмения Солнца и Луны в 1941 г.», «Полное солнечное затмение», «Видимость планет в 1941 г.» и «Доказательство вращения земли».

Борис Кукаркин. Фото: names52.ru

Окончив школу, Кукаркин занялся самообразованием и уже в 18-летнем возрасте возглавил обсерваторию Нижегородского общества любителей физики и астрономии, пробыв на этом посту 4 года. В 1931 году переехал в Ташкент, затем в Москву. В 1935 году стал кандидатом, а в 1947 году — доктором физико-математических наук. Кукаркин был участником Великой Отечественной войны, окончил войну в звании капитана авиации. После войны был направлен в Германию в составе группы офицеров для отбора научного оборудования в счет репарационных платежей.

В числе прочего оборудования по рекомендации Б.В. Кукаркина был реквизирован 40-сантиметровый астрограф Зоннебергской обсерватории, который до настоящего времени используется Крымской лабораторией ГАИШ МГУ. В честь Б.В. Кукаркина названа малая планета №1954, открытая крымским астрономом Пелагеей Шайн.

Автор статьи «1921 год» — кандидат исторических наук Борис Чистов родился и состоялся как коммунистический агитатор на родине Ленина — в Симбирске (Ульяновске). С 1917 года вступил в ряды КПСС, работал секретарем Симбирского уездного комитета партии большевиков. Чистов был одним из виднейших участников борьбы за установление и упрочение советской власти в Симбирской губернии, был редактором журнала для партийного и комсомольского актива, агитаторов и пропагандистов «Спутник агитатора».

На страничке юмора представлены несколько карикатур творческой группы «Кукрыниксы», которые на протяжении 60 лет не обходили вниманием ни одно важное политическое событие в стране и мире. Псевдоним «Кукрыниксы» составлен из первых слогов фамилий Михаила КУприянова, Порфирия КРЫлова и НИКолая Соколова. Примечательно, что один из участников трио — Михаил Куприянов — родился на территории современного Татарстана в г.п. Тетюши. Там же увлекся рисованием и получил первую премию на выставке самодеятельных художников (рисунок акварелью). Но голодное время НЭПа вынудило его отложить кисти и краски и оправиться на угольные шахты Турке­стана. Заметив художественный талант, его направили в ташкентскую художественную школу-интернат, а затем без экзаменов приняли во Вхутемас (Высшие художественно-технические мастерские, Москва).

Кукрыниксы. Фото: eg.ru

Художественный союз «Кукрыниксы» образовался в середине 1920-х годов и на момент издания настольного календаря был в расцвете творческих сил. На протяжении войны лучшие иллюстраторы СССР будут создавать острые антифашистские карикатуры, поднимавшие дух советских солдат. После капитуляции Германии «Кукрыниксы» были допущены на Нюрнбергский процесс в составе делегации Советского Союза. Суд над главными нацистами длился около года, все это время художники делали заметки, на основе которых рисовались карикатуры для публикации в советской прессе.

Страна с непредсказуемым прошлым



С Казанью связана и автор исторического очерка «Из истории нашей родины» профессор, академик АН, историк Милица Нечкина, вызывавшая неоднозначное отношение у своих коллег-современников. На девяти страницах календаря она излагает летопись основных событий от Древней Руси и нашествия Чингисхана до российского царизма с его функцией «европейского жандарма», конец которому положила Великая Октябрьская Социалистическая революция.

В 1917 году, окончив гимназию с золотой медалью, Милица Васильевна стала вольнослушательницей историко-филологического факультета Казанского университета. В 1918 году она сдала экзамен и стала студенткой истфака, а еще через 3 года оставлена при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории. Работала преподавателем в Художественном и Политехническом институтах Казани и в Казанском университете, читала курсы истории, литературоведения, социологии искусства, исторического материализма и политической экономии.

В 1924 году Нечкина переехала в Москву. В 1948 году, через 7 лет после выхода календаря, она станет лауреатом Сталинской премии второй степени. А еще несколькими годами позже, после смерти Сталина, именно ей доверили широкий пласт работ по развенчанию культа личности вождя. Постановлением Министерства высшего и среднего образования СССР Нечкиной было поручено стирание сносок и ссылок на слова и работы И.В. Сталина в учебниках истории СССР для вузов.

Милица Нечкина. Фото: wikipedia.org

Современники и более поздние историки поражались, как легко она вписалась в эпоху «великих переломов» и тотального террора и как виртуозно подгоняла значение исторического прошлого под марксистско-ленинские схемы. По запросу сверху, она виртуозно «переобувалась в воздухе» и подстраивала историю страны под «ленинский», «сталинский», «хрущевский» и «брежневский» формат. Фактически, она стала одной из живых примет своего неспокойного времени. Но, как выяснится позже, история была лишь одной из граней ее личности.

На склоне лет Милица Васильевна признавалась своим ученикам: «Это сейчас я историк… а раньше я была — поэт. В Казани меня знали — как поэта». После смерти в ее архиве нашли более 500 стихотворений, их которых она решилась опубликовать лишь три.

Подвиг Дмитрия Карбышева



Казанский след можно найти и в истории семьи Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Его старший брат Владимир, учась в Казанском университете, вошел в подпольное общество, организованное молодым Лениным. Вместе с именитым тезкой Владимир Карбышев был исключен из университета, арестован и направлен в ссылку. Под полицейский надзор попали мать и пятеро братьев и сестер. Из-за брата-революционера Дмитрию отказали в бюджетной учебе в Сибирском кадетском корпусе. Но мать — вдова военного чиновника, нашла средства, чтобы оплатить его обучение. В Николаевское инженерное училище парня уже приняли на бесплатное отделение как одного из самых одаренных абитуриентов. Дальше последовала воинская служба в Маньчжурии, участие в Русско-японской и Гражданской войне.

В настольный календарь 1941 года попала статья Карбышева «Современные укрепленные районы», рассказывающая о защите рубежей страны с помощью фортов и других оборонительных сооружений. Фортификацией и подготовкой окопов Карбышев активно занимался с 1920-х годов, а к моменту выхода календаря Карбышев издает монографию «Инженерное обеспечение обороны СД» и получает свои первые советские ордена — Красной Звезды и Красного Знамени. На тот момент он был самым главным специалистом в стране по теме военных земляных укреплений.

Верность своих инженерных расчетов он не раз докажет в боях против немецкой армии. К примеру, он участвовал в проектировании Брестской крепости, ставшей символом героизма и несгибаемой воли защитников Отечества. Сам Дмитрий Карбышев попал в плен в августе 1941 года и до 1946 года числился без вести пропавшим. В плену его 3 года пытались склонить к измене родине, переводили из лагеря в лагерь, изнуряли голодом и тяжким трудом, периодически предлагая переход на сторону противника. Дмитрий Михайлович отказывался и стойко переносил испытания. Он не дожил лишь несколько месяцев до Победы: в феврале 1945 года его и других советских офицеров казнили с особой жестокостью: облили холодной водой и ночь продержали на морозе.

Дмитрий Карбышев. Репродукция: ardexpert.ru

В 1946 году о подвиге русского генерала расскажет канадский военный, узник концлагеря, в котором погиб Карбышев. Сталин посмертно присвоит Дмитрию Карбышеву звание Героя Советского Союза.

«И примкнувший к ним Шепилов»



Статью «О личной собственности» написал соратник Сталина Дмитрий Трофимович Шепилов. На момент выхода календаря он был известным ученым-экономистом, преподавал политэкономию в Московском институте советской кооперативной торговли. Шепилов всю жизнь был смелым и принципиальным человеком. По свидетельству современников, в 1930-е годы на одном из совещаний по вопросам науки он посмел возразить самому Сталину и продолжал отстаивать свою позицию даже когда Сталин предложил ему пойти на попятную. В результате он был изгнан из ЦК и 7 месяцев просидел без работы.

В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт в составе московского ополчения, хотя как профессор имел «бронь». Вернувшись с фронта, он состоится как государственный и партийный деятель и главный редактор газеты «Правда» (1952—1956 годы).

Редакторское кресло Дмитрий Трофимович сменит на пост министра иностранных дел (1956—1957). За неполных 2 года работы министром сделает многое для налаживания партнерских связей со странами Ближнего Востока, отстоит суверенное право Египта на владение Суэцким каналом, инициирует строительство Асуанской ГЭС. Дальше его карьерный взлет оборвется.

Шепилов принадлежал к консервативному «крылу» в советском руководстве и не смог остаться равнодушным к резкой критике Сталина, которого искренне любил и уважал. На Пленуме ЦК КПСС 22 июня 1957 года после развенчания Хрущевым культа личности Сталина, Шепилов поддержал предложение членов ЦК Молотова, Маленкова и Кагановича о смещении Никиты Сергеевича с поста первого секретаря.

Тогда усилиями маршала Жукова и министра культуры Фурцевой, Хрущев сохранил власть, а группу своих оппонентов заклеймил как антипартийную. В публикациях о несостоявшемся заговоре в советской прессе появилось клише «Антипартийная группа и примкнувший к ним Шепилов». Так газеты подчеркивали, что против Хрущева были семь членов ЦК и Шепилов, который был только кандидатом в президиум ЦК. Причем, именно Шепилов пострадал тогда больше всех. За критику Хрущева он лишился должностей в правительстве и Академии наук, а в 1962 году был исключен из партии (в 1976 году — восстановлен).

Дмитрий Шепилов. Фото: polit.ru

А кочевавшее из газеты в газету клише «и примкнувший к ним Шепилов» быстро ушло в народ. Произнося это словосочетание без пауз, пролетарии шутили, что это самая длинная советская фамилия. Сам Шепилов, согласно воспоминаниям, считал дело против себя сфабрикованным. Свои мемуары, полные критики политического курса Хрущева, Шепилов назвал «Непримкнувший».

Уроки географии



Автором статей о геоэкономических, природных и климатических особенностях СССР и 16 союзных республик, включая присоединенную в ходе войны с Финляндией Карело-Финскую Республику (сейчас Карелия) является советский физико-географ, картограф, страновед, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РСФСР Николай Михайлов. Многие из описанных в настольном календаре мест он неоднократно посетил лично и в наше время мог бы стать популярным тревел-блогером.

В 1941 г. (когда будет издан календарь), Н.И. Михайлова направят на север Сибири, в Норильскую полярную экспедицию ГУГКа в качестве старшего географа. Изучению Сибири Николай Иванович посвятил 50 лет! Начало Великой Отечественной войны застало его на маршруте в низовьях Енисея, где он вел пионерные исследования на территории Таймырского национального округа. Гористое плато Путорана нанесено на топографическую карту по предложению Н.И. Михайлова.

Николай Михайлов. Фото: landscapeedu.ru

А статью «Дрейф ледокольного парохода «Георгий Седов» о покорении Арктики и прокладке Северного морского пути написал Николай Зубов — русский и советский морской офицер, инженер-контр-адмирал, океанолог, полярный исследователь, доктор географических наук, профессор. Он прошел Русско-японскую войну, позже был направлен в армию адмирала Колчака, но в боях не участвовал. За пусть и условную связь с белыми в первые годы советской власти был в немилости, но позже доказал свою верность линии партии.

Кстати, Николай Николаевич был не только военным, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР и автором первого учебника о маневрировании в бою. Он был еще и настоящим экстремалом, произведя весной 1939 года ледовую авиаразведку в Карском море. В 1943 году был назначен начальником штаба отряда ледокольной проводки Беломорской военной флотилии, имевшей огромное стратегическое значение. Он прогнозировал сроки ледостава и вскрытия льда, руководил организацией ледовых переправ через Северную Двину, планировал работу ледоколов для проводки судов с военными грузами. В 2019 году в рамках развития проекта «Артика» на верфи Санкт-Петербурга заложили боевой ледокол, названный «Николай Зубов». На церемонии присутствовал президент Владимир Путин.

Плеяда ярких ученых



Статью «Вечная мерзлота» написал доктор геологических наук Михаил Иванович Сумгин, основоположник науки геокриологии, изучающей мерзлую зону литосферы. В его честь в Якутии в горном массиве Буордах назван ледник Сумгина. С Институтом физических проблем читателей познакомил Олег Писаржевский — писатель, автор научно-художественных книг и биографий ученых. На момент написания статьи в настольный календарь он был референтом всемирно известного физика Петра Леонидовича Капицы.

Метеорологические заметки составил Петр Некрасов — заведующий сектором Бюро погоды СССР. Отношение власти к нему было переменчиво, как сама погода. В 1905 году Некрасов принимал участие в боях на Пресне, проявлял революционный дух и был на хорошем счету. Но в 1938-м его осудили по статье 58-7 («Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы»), дали 3 года заключения в лагере, откуда он был выпущен досрочно и вновь принялся за метеорологические исследования. А в сентябре 1957 г. Петр Ильич был полностью реабилитирован Верховным судом РСФСР.

Статью об орфографии русского языка подготовил доктор филологических наук, профессор Абрам Борисович Шапиро, который в качестве соавтора помогал С.И. Ожегову в составлении «Орфографического словаря русского языка». «Маршруты самодеятельных путешествий» составила Ольга Архангельская, которая позже выпустит не одну книгу по туризму. Над разделами «Литература» и «Музыка» в статье «Советская литература» работали литературный критик Федор Левин и Израиль Нестьев, советский музыковед, доктор искусствоведения. О советской авиации рассказал Лембит Пэрн, будущий командир 8-го Эстонского стрелкового корпуса, кандидат военных наук, почетный гражданин городов Таллина и Великие Луки.

Лембит Пэрн. Фото: wikipedia.org

В конце 1940 года все эти уникальные авторы поделились своими знаниями с 200-тысячной читательской аудиторией (именно таков тираж календаря), а сегодня — через 80 лет — и с нами. Их общий литературный труд продавался по цене 7 рублей в твердом переплете по и 5 рублей 50 копеек — в мягкой обложке. Для сравнения, на тот момент среднемесячная зарплата составляла порядка 330—350 рублей, а стоимость настольного календаря была сопоставима с ценой десятка яиц, полкило говядины или семи буханок ржаного хлеба. Зато сегодня, спустя десятилетия, совместно созданный ими календарь имеет поистине огромную историко-культурную ценность.

Айрат Бик-Булатов кандидат филологических наук, доцент кафедры национальных и глобальных медиа ИСФНиМК КФУ Календари рассматривались в это время как инструмент идеологического воздействия и средство по работе с массовой аудиторией, поэтому они включали в себя события прошлого и настоящего, оказавшие влияние на идеологические основы государства. При этом должны были быть простыми, понятными, запоминающимися. Структура основывалась на той, что была принята еще в царской России, но, конечно, были сделаны замены, соответствующие времени. Сначала, блок «информация о руководителях страны», потом — календарная сетка. Указывались рабочие, нерабочие дни, регламентировался уклад трудящихся. Далее — информационно-библиографические блоки — небольшие очерки о событиях и знаменитых людях. Здесь была очень важна политическая конъюнктура. Среди отмечаемых событий можно выделить ряд групп. Во-первых, исторические — о борьбе угнетенных масс с самодержавием, восстание Пугачева, декабристы и иже с ним. Во-вторых, история компартии. В-третьих, дни памяти — дни рождения и смерти. Календари были как общие, так и на специальные темы — антирелигиозные, детские, сельскохозяйственные. Вообще — историки журналистики считают календари еще с XVIII века полноценными периодическими изданиями, которые можно рассматривать и как средство информации, и, в советские времена особенно, как средство пропаганды.

Ленар Шаех поэт, кандидат филологических наук, главный редактор Татарского книжного издательства Это [200 000 экземпляров] немыслимый тираж на сегодняшний день. Даже книги на русском, английском, французском языках не издаются в таком количестве. На Западе уже давно практикуется издание пробного тиража в 500, 1000, 1500 экземпляров. Если это количество продается на ура и книга имеет огромный успех, то издательства делают второй, третий... десятый тираж. Также в Европе популярна печать по требованию. Сначала собирается какое-то количество заказа на то или иное издание, затем оно печатается. Например, моя книга на английском языке была издана тиражом 1000 экземпляров, на французском — 1500. Даже бестселлеры на русском языка выпускаются небольшими тиражами. У национальных издательств все сложнее, так как спрос на литературу на родном языке постепенно падает. Но как-то сохранять и поддерживать родной язык надо. Подобными тиражами можно издать историю татарского народа и книги о его исторических личностях, детские книги, хрестоматии и энциклопедии для школьников, книги Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Фатиха Карима и др. и раздать по всем образовательным учреждениям, где учатся татарские дети. Нужно, чтобы эти издания использовались в процессе обучения подрастающего поколения. Все национальные языки России на сегодняшнее время нуждаются в особом отношении, а то в будущем они могут исчезнуть. А остановить этот процесс через живые книги, возвратить ребенка к книге, повернуть его к своим истокам еще возможно.