Опрос предпринимателей: какие сотрудники принесли бизнесу наибольшую пользу в 2020 году?

На первом месте для меня энтузиазм. Многие соискатели ищут офис, где можно ничего не делать и получать оклад. У них нет желания развиваться в профессии, в квалификации, становиться лучшим специалистом.

На втором месте для меня уровень знаний. К нам недавно пришла девочка: «Я проработала на кафедре, в суде. Хочу большую зарплату, но допоздна сидеть не хочу». А есть люди, которые приходят и говорят: «Мне неважно, какая зарплата, я хочу научиться». Я им скинул тестовое задание. И видно, что они всю ночь его делали и утром прислали работу. Мне не нужен раб, который будет работать всю ночь, но я вижу, что они сами хотят стать хорошими специалистами.

Я беру на работу юристов, и клиентоориентированность для нас не важна. Я сам общаюсь с клиентами. Клиентоориентированные люди нужны при оформлении недвижимости, например. А для арбитражных дел не нужна коммуникабельность. Важна сосредоточенность, умение подготовить документы без ошибок.