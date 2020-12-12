Опрос предпринимателей: какие сотрудники принесли бизнесу наибольшую пользу в 2020 году?
За время пандемии 2020 года в России на банкротство подали 4,5 млн ИП и компаний малого и среднего бизнеса, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Чтобы стать сильнее, бизнесу в год глобальных перемен приходилось менять подходы к работе практически на лету. Татарстанские предприниматели рассказали «Реальному времени», какие навыки сотрудников принесли им наибольшую пользу.
Служба исследований hh.ru выяснила у работодателей, какие навыки соискателей они считают наиболее важными в 2020 году и как часто эти навыки на самом деле встречаются у кандидатов на собеседованиях.
Наиболее значимым работодатели назвали навык взаимодействия с людьми. Гибкость ума и клиентоориентированность делят второе место, а последнюю строчку заняло умение управлять людьми. «Какие навыки ваших сотрудников оказались самыми важными в 2020 году? Как часто они встречаются?» — эти вопросы мы задали татарстанским предпринимателям.
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Галина Маштакова генеральный директор GMC консалтинг
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Я бы назвала самым важным навыком не взаимодействие с людьми, а эффективную коммуникацию. На втором месте — гибкость, на третьем — принятие изменений. Это оказалось важным в 2020 году не только для нас, но и для наших партнеров. В 2020 году много изменений произошло в бизнес-процессах внутри компаний, в формате взаимодействий с самими работниками — я имею в виду переход на удаленку. И еще плюс ответственность. Это четыре ключевых навыка этого года.
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Радис Хасанзянов основатель ООО «Тимерлайн-Проф»
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Самый важный навык — готовность к изменениям и позитивный настрой. В этом году было много изменений, и многие не были к ним готовы: боялись выходить из дома, покидать зону комфорта. А кто-то не заметил изменений. Они быстро адаптировались, поменяли мышление и продолжили развиваться в другом ключе. Наша команда тоже менялась, и в ней были сотрудники, не готовые к переменам. По обоюдному согласию мы приняли решение расстаться с ними.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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Этот год больше всего подходит для развития навыка стрессоустойчивости. Он был проверкой, насколько люди восприимчивы к переменам и внезапным коллапсам. Для меня важно знать, как сотрудники подстраиваются под глобальные изменения. Клиентоориентированность, безусловно, важный навык, но на второе место я бы поставил умение работать в команде. Именно в команде можно подстроиться под изменения, одному это сделать сложнее. Соискателей в нашей компании в этом году не было. У нас изменилась сумма зарплаты, людям нечем было бы платить. В это время команда прошла проверку на стресс. Из ста человек решил уйти только один, он не выдержал понижения зарплаты и ее задержки. Остальные справились.
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Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной»
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Для наших сотрудников важно владеть такими качествами, как клиентоориентированность и гибкость ума. Год был стрессовый, и мои сотрудники хорошо показали себя. Мы смогли переквалифицироваться, перестроиться под правила Роспотребнадзора. Привлекали клиентов по новым правилам. Для нашей команды каждый гость ценен, поэтому все сотрудники, вплоть до клининг-службы, клиентоориентированы. Они понимают, что если не улыбнутся или плохо уберут номер, гость к нам не вернется. Поэтому их задача — хорошо выполнять свою работу.
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Руслан Хайрутдинов генеральный директор халяльного стейк-хауса «Иtle»
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В этом году могу отметить два качества: гибкость и ответственность. Гибкость помогла нам перенастроить бизнес-процессы, и тот, кто не владел этим качеством, не смог эффективно работать во время перемен. А топ-менеджерам всегда должна быть присуща ответственность. Если руководитель не обладает этим качеством, то долго работать с ним не получится.
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Ильдар Аюпов руководитель дизайн-студии «Теория»
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Наиболее важный навык — умение быстро понимать задачу и принимать решение. Часто задания меняются, а в этом году было много срочных задач. Поэтому этот год показал, кто из сотрудников может оперативно реагировать на трудности. Некоторые не смогли перестроиться.
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Рустам Ахметсафин руководитель юридической компании «Деловой советник»
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На первом месте для меня энтузиазм. Многие соискатели ищут офис, где можно ничего не делать и получать оклад. У них нет желания развиваться в профессии, в квалификации, становиться лучшим специалистом.
На втором месте для меня уровень знаний. К нам недавно пришла девочка: «Я проработала на кафедре, в суде. Хочу большую зарплату, но допоздна сидеть не хочу». А есть люди, которые приходят и говорят: «Мне неважно, какая зарплата, я хочу научиться». Я им скинул тестовое задание. И видно, что они всю ночь его делали и утром прислали работу. Мне не нужен раб, который будет работать всю ночь, но я вижу, что они сами хотят стать хорошими специалистами.
Я беру на работу юристов, и клиентоориентированность для нас не важна. Я сам общаюсь с клиентами. Клиентоориентированные люди нужны при оформлении недвижимости, например. А для арбитражных дел не нужна коммуникабельность. Важна сосредоточенность, умение подготовить документы без ошибок.
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ
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Для нас в этом году самыми важными для освоения оказались навыки многозадачности. Мы сокращали, оптимизировали работу, и нам хотелось, чтобы человек умел не только выполнять задачи, прописанные его функционалом, но и думать на пять шагов вперед. Он должен был совмещать несколько профессий.
И следующий навык — умение работать в нестандартных ситуациях. Локдаун, когда мы были закрыты, показал разную реакцию сотрудников. Кто-то растерялся, кто-то плакал, нервничал. И мы увидели, что реакция на изменения неоднозначная. Необходимо было стать стрессоустойчивыми, работать при любых изменениях и ни от чего не зависеть.
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