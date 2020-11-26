На четыре дня спектакль «Анна Каренина» обзавелся в Казани собственной выставкой

Экспозиция «Жизнь как шоу» открылась в парке «Россия — моя история» в первом павильоне «Казанской ярмарки»

Фото: Ринат Назметдинов

С момента премьеры в Казани нового проекта фонда «Живой город» — иммерсивного спектакля «Анна Каренина» — прошло два года. Необычное прочтение романа Льва Толстого вызвало большой ажиотаж среди поклонников классики и театра. Отзывы были разные — от восторга до полного неприятия. Однако то, что проект оказался ярким и своевременным, подтверждает тот факт, что к двухлетию постановки создали мультимедийную выставку «Жизнь как шоу». Экспозиция включает 150 фотографий, она открылась в парке «Россия — моя история» в первом павильоне «Казанской ярмарки». Ознакомиться с нею можно до 29 ноября.

У каждого свой спектакль

Иммерсивный спектакль «Анна Каренина» фонда «Живой город» задуман как ни с чем не сравнимое интерактивное шоу, где каждый зритель, по сути, видит только то, что желает видеть. Причем не только видит — по задумке авторов здесь задействованы все пять органов чувств. Есть, конечно, и ВИП-зрители — для них и билеты на почти четырехчасовое представление предлагаются по особой цене — 15 тысяч рублей, тогда как обычный зритель платит 3,5 тыс. «деревянных». За эти деньги зрители гуляют по старинному особняку XIX века купца Демидова, где кому-то в советские времена посчастливилось вступить в брак — здесь располагался Центральный дворец бракосочетания. Теперь на 1 700 квадратных метрах в 25 локациях разворачивается действие самого экранизируемого романа Льва Толстого. Фильмов, к слову, насчитывается порядка 30.

В Казани же создана единственная региональная постановка формата полного погружения. Зрители при входе получают монетки, на которые могут приобрести сувениры, потратить в книжной лавке или в баре, где, в частности, подают коктейль «Каренина» — а как же, не «Поезд» или «Станция Обираловка»… Для постановки даже создана линейка ароматов, которые предлагаются тут же. Интересно, что по правилам обычный зритель с билетом «стандарт» не имеет права прикасаться к актерам, тогда как они могут это сделать с пришедшим на них посмотреть. Зато индивидуальное «взаимодействие» с ВИПами обязательно. Видимо, поэтому и впечатления от постановки такие разные — в некоторых локациях можно стать единственным зрителем, тогда как в других ничего из-за голов не увидишь. Кто что успел увидеть, тот тем и делится потом со своими близкими.

Внутри спектакля образовалась своя жизнь, которой мы и хотим поделиться со своим зрителем, больше с ним сблизиться

В «Карениной» и сегодня рождаются семьи и дети

Создатели мультимедийной выставки «Жизнь как шоу» предлагают прежде всего поностальгировать тем, кто побывал на шоу и теперь с удовольствием вспоминает о том погружении: 1 000 элементов реквизита, 100 костюмов, 350 сцен, 16 основных сюжетных линий. Однако есть и еще одна задача — привлечь нового зрителя.

— За эти годы «Анна Каренина» стала одной большой семьей. Нас более 120 человек, которые для работы над спектаклем съехались не только со всего Татарстана, но даже из разных уголков мира. Хочу сказать, что и внутри этой большой семьи образовались свои, поменьше. Поженились несколько пар, а у одной уже родился ребенок. Актеры так себя и называют — «каренинцы». Внутри спектакля образовалась своя жизнь, которой мы и хотим поделиться со своим зрителем, больше с ним сблизиться, — рассказала «Реальному времени» главный режиссер спектакля «Анна Каренина», соучредитель фонда поддержки современного искусства «Живой город» Диана Сафарова.

Здесь можно увидеть черно-белые фото артистов, которые исполняли ту или иную роль, — за время жизни спектакля актерский состав неоднократно менялся

Четыре Китти, два Сережи и ушедший Каренин

Организаторы выставки отметили, что после посещения спектакля многим зрителям захотелось узнать — а как же там, внутри этого огромного процесса, все устроено? Кроме того, накопился большой архив, который и представлен на выставке.

Первый зал мультимедийной выставки посвящен актерам, встречам с героями спектакля. Здесь можно увидеть черно-белые фото артистов, которые исполняли ту или иную роль, — за время жизни спектакля актерский состав неоднократно менялся, и, например, только Китти в разное время играли четыре актрисы. О каждой из них, как и об остальных исполнителях, на фото сказано несколько теплых слов. Вспомнили в первом зале и безвременно ушедшего актера Казанского ТЮЗа Арсения Курченкова, исполнявшего роль Алексея Каренина, — размещена его фотография в костюме мужа Анны, датированная сентябрем 2019 года.

Интересно, что первая часть выставки, которая представляет из себя темный лабиринт, освещаемый только экранами с фотографиями во всю стену, начинается с портретов семьи Карениных. Их меняли перед спектаклем в зависимости от того, кто сегодня играет главных действующих лиц. Можно представить, сколько вариантов портретов накопилось в архиве спектакля, если только Сережу Каренина играли два мальчика.

Интересно, что первая часть выставки, которая представляет из себя темный лабиринт, освещаемый только экранами с фотографиями во всю стену, начинается с портретов семьи Карениных

К чему приводит культурный шок

Вторая часть — это, собственно, ретроспектива спектакля. Здесь представлены фото разных лет, можно найти редкие кадры последней репетиции перед премьерой.

— Спектакль задумывался более трех с половиной лет назад. Когда я впервые увидела иммерсивный спектакль, то испытала настоящий культурный шок — оказывается, и так можно?! Я решила для себя — такое действие непременно должно быть и в Татарстане. Сегодня могу сказать, что аналогов подобного спектакля, поставленного по русской классике, нет нигде в мире. Мы репетировали спектакль девять месяцев, наверное, поэтому и любим его, как собственного ребенка, — призналась на открытии Диана Сафарова.

Вторая часть — это, собственно, ретроспектива спектакля

Правила шоу изменились

По словам PR-директора фонда «Живой город» Зои Рутер, за два года спектакль был сыгран 115 раз. По примерным подсчетам, его посетили 13 тысяч человек. Однако если Лев Толстой поставил точку в своем романе 17 апреля 1877 года, то создатели спектакля «Анна Каренина» останавливаться не собираются. Если со спектакля можно унести купленные сувениры, но фотографироваться нельзя — только в специальных фотозонах, то на выставке на память как раз и останутся многочисленные фото и видео, делать которые не запрещается.

После снятия ограничений по коронавирусу перед ними даже не встал вопрос — открывать ли третий сезон. Актеры изголодались по зрителю, что, впрочем, взаимно. Однако изменения все же были сделаны.

— По-прежнему гостям предлагают маски, сделанные из органической кожи. Теперь они не только символ загадочности и театрального маскарада, но и оберегают владельца и окружающих от вируса. Повсюду расставлены санитайзеры, перезаписан голос, который перед спектаклем зачитывает новые правила. В частности, он рекомендует почаще спускаться в ресторацию. Самое главное — мы делаем все возможное для безопасности зрителя, — резюмировала Диана Сафарова.

Выставка будет работать до 29 ноября, а ближайшие спектакли пройдут в особняке Демидова на улице Мусы Джалиля 27 ноября и 3 декабря.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов