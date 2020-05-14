Дал ли коронавирус толчок российской IT-индустрии?

Фото: Олег Тихонов

Накануне участники форума ЦИПР-2020 встретились в онлайн-формате сессии, которую провела Тина Канделаки. В формате видеоконференции они обсудили работу на «удаленке» а также поговорили о возможности роста цифровой экономики в России. Несколько раз за беседу всплывала тема о создании российского IT-продукта мирового уровня. Эксперты разбирались, возможен ли русский WhatsApp или Zoom. Символично, что началась эта высокотехнологичная сессия с неполадок и закончилась тоже ими.

На пользу ли цифровой экономике пандемия коронавируса?

Открыла онлайн-сессию телеведущая и продюсер Тина Канделаки. Голос известной ведущей, рассказывавшей о стратегической важности цифровой индустрии, заглушали помехи, с которых и началась эта дискуссия.

Первый спикер, директор по отраслевому развитию АНО Цифровая экономика Павел Анисимов рассказал о кратном росте потребления цифровых сервисов. Интернет-трафик вырос на 20%, при этом у офисных и производственных пространств потребление снизилось, а у домохозяйств приросло.

Замминистра связи Максим Паршин рассказал, что на фоне пандемии и режима самоизоляции у нацпроекта «Цифровая экономика» появился шанс нарастить показатели.

«Программа «Цифровая экономика» была запущена до пандемии, и сейчас у нас других шансов, кроме как еще более интенсивно ее реализовывать, просто нет», — заявил замглавы Минкомсвязи РФ, отметив, что спрос на цифровые услуги в новых условиях вырос. В проекте «Цифровые технологии», который курирует Паршин, ускорены процедуры рассмотрения и поддержки проектов.

Также планируется изменить пропорции поддержки. Сейчас государство выделяет проектам 50% от необходимых на реализацию средств, остальные 50% должны быть собственными средствами. Паршин же анонсировал переход к пропорции 20% на 80%, где большую часть инвестиций возьмет на себя бюджет.

Ответить однозначно на вопрос Канделаки: «Цифровой экономике пандемия на пользу?» чиновник не смог. Он подчеркнул, что на фоне роста ряда областей наблюдается и снижение платежеспособного спроса. Кроме того, в кризис компании часто начинают резать бюджеты на IT в первую очередь.

Русский «Ватсап»

Совладельца и зампреда совета директоров ГК «Хай Тэк» Сергея Черных модератор решила спросить, почему в России до сих пор не появились IT-продукты мирового уровня: к примеру, почему до сих пор не появился национальный мессенджер? Эксперт ответил, что сегодня идет активный рост сервисов видеоконференцсвязи, в том числе и российских. Однако «магии не бывает», и русский WhatsApp должен появляться последовательно в том числе и при поддержке государства.

«Инвестиционный климат в нашей стране не тот, чтобы исключительно частным капиталом создавать новый Zoom. Он может создаться органически как-то, очень долго, но опять же когда он будет создан наши западные и восточные коллеги будут уже на Марс летать», — высказался Черных.

Замминистра связи добавил, что программа «Цифровая экономика» предусматривает финансирование проектов, связанных с коммуникационными технологиями. Однако на вопрос о том, как получить эти деньги и о каких суммах идет речь, посоветовал предпринимателям обращаться в Фонд развития инноваций, «Сколково» или российские венчурные компании.

Онлайн-образование

Отдельным пунктом обсуждения стала тема онлайн-образования. Однако по большому счету участники делились своими впечатлениями от того, как проходят занятия их детей. Сама Тина Канделаки посетовала, что ее дети-студенты еще не отлынивают от удаленных лекций.

Замминистра Паршин считает, что при переходе школ на «удаленку» возросла нагрузка на учителей, и пообещал включить в требования к образовательным онлайн-проектам обязательный модуль о помощи преподавателям.

Рассказала о своих наблюдениях за дочкой-младшеклассницей и вице-президент по маркетингу массового рынка «ВымпелКом» Ирина Лебедева. Она отметила, что в первую неделю у детей и учителей была притирка к новому методу. В их школе даже был введен специальный наблюдатель, следящий за тем, не отвлекаются ли дети на уроке.

Сергей Черных и Павел Анисимов также рассказали, что детям нравится заниматься, но к процессу пришлось привыкать.

Рецепт перехода на «удаленку»

«А нужен ли вообще человеческий контакт в тех или иных процессах?» — начал свое выступление гендиректор HeadHunter Михаил Жуков. Он рассказал, что после введения режима самоизоляции все собеседования моментально перешли в онлайн.

С началом карантина количество вакансий на сайте упало на 15%. Но сейчас наблюдается медленный рост, рассказал топ-менеджер крупнейшего сервиса по подбору персонала в РФ.

Жуков назвал четыре критерия, которые позволят компании перейти на удаленную работу быстро и без последствий.

Серьезные и многолетние инвестиции в IT-инфраструктуру.

Обеспечить кибербезопасность компании.

Очень сильный HR-отдел.

Развитая корпоративная культура.

Обсуждая последний пункт, участники дискуссии затронули еще одну важную угрозу удаленной работы: стирающиеся границы между личным временем и рабочим. Все согласились, что теперь никто не смущается проводить важные совещания в 10 часов вечера и требовать выполнения задачи вплоть до поздней ночи. Это грозит эмоциональным выгоранием.

У замминистра связи пропала связь

В конце собеседники ответили на вопрос Канделаки о том, выведет ли COVID-19 российские IT-компании на мировой уровень? Павел Анисимов считает, что на глобальном рынке вопросы решаются чуть сложнее, чем на российском.

«Если говорить про экспорт, то становится непонятно как мы будем с миром взаимодействовать», — сказал он.

Жуков усомнился в такой возможности, Черных назвал ее неоднозначной, Лебедева покачала головой. При этом все согласились, что коронавирус стал тем триггером, который подтолкнул компании к большей работе с цифровыми технологиями и IT.

Под конец сессии пропал звук у Паршина. Можно считать символичным, что у замминистра связи пропала связь. Жестами он показывал, что техника ни при чем.