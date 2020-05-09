Фотомарафон «100-летие ТАССР»: праздник Победы у монумента в Набережных Челнах, 1970-е

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Монумент «Родина-мать» был первой работой Ильдара Ханова в Набережных Челнах. Его открыли к 30-летию Победы, в 1975 году.

Древняя Казань, купеческий Чистополь, нефтяной Альметьевск — все эти города к середине 1970-х уже имели свои традиции празднования Победы. Юные Челны к тому моменту не имели ни собственных старых святынь (которые были утрачены вместе с деревнями, поглощенными молодым городом), ни новых. Но память о великой войне и Великой Победе жила в сердцах всех и каждого. Достаточно вспомнить о том, что в 1975 году даже тем фронтовикам, которые закончили войну в 40 лет, было всего по 75.

Поколение войны было живо, абсолютно всё: и ветераны, и их дети. Начали появляться внуки. Поэтому даже новые города с новой историей не могли обойтись без памяти о Великой Отечественной и не могли не праздновать годовщины Победы. Это сейчас она стала сакрализированным праздником. А в семидесятых это был день чествования тех, кто в ней участвовал (и они тогда находились чуть ли не в каждой семье), и живых воспоминаний о том, как жила Татария в те страшные годы.

Возведение памятника, Ильдар Ханов — второй справа

В Челнах монумент, посвященный героям Великой Отечественной, проектировал и возводил молодой скульптор Ильдар Ханов. Это сейчас он считается классиком. Тогда это был молодой монументалист, бунтарь, огромный талант, шедший собственным путем. В Челнах в него поверили, и потом он оставил множество других объектов своего наследия в автограде. Но монумент «Родина-мать» был первым.

Сначала хотели сделать небольшую трогательную скульптуру — женщину-мать или солдата с ружьем. Традиционных, реалистичных и трагических. Ханов же планировал поставить монумент высотой в сорок метров (примерно так же, как сейчас выглядит казанская статуя «Хоррият» над Казанкой). Но свободной техники, которая могла бы поднять скульптуру на такую высоту, тогда не нашлось. На КАМАЗе в 1975 году были абсолютно другие приоритеты.

Ильдар Ханов вспоминал: «Каждый день со мной работали по 5—7 тысяч человек одновременно. С заводов людей присылали, трудились несколько батальонов железнодорожных войск, интернациональные бригады: из Чечни, Белоруссии, солдаты из Туркмении. Строительство было инициативой комсомола, делали все на эмоциональном порыве, в три смены работали». Интересно, что для рабочих было введено строгое табу: памятник — дело святое, тем более рядом кладбище, поэтому на объекте не допускалось никакого сквернословия.

Производство работ на памятнике «Родина-мать» в Набережных Челнах

Итак, монумент с женским лицом, стилизованный под возрождающуюся из пепла птицу Феникс, вырос в Челнах за 2 месяца и 17 дней. Источником вдохновения скульптора стала и Гульсабира Хакимова, тогдашняя зампредседателя исполкома Челнов, заметно легкое портретное сходство.

9 мая 1975 года мемориал был торжественно открыт. Факел сюда доставили с Мамаева кургана — зажгли его от Вечного огня, и частица этого огня до сих пор горит в Челнах.

