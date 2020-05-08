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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: трамвай около гостиницы «Татарстан», 1970-е

07:00, 08.05.2020 7 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: трамвай около гостиницы «Татарстан», 1970-е

Гостиница «Татарстан» выросла на Кольце к 1970 году. Многие до сих пор считают это архитектурное решение несовременным и варварским. Кому-то не нравились идеи Ле Корбюзье, воплощением которых в центре Казани казалось здание новой гостиницы.

История умалчивает о том, действительно ли Мунир Агишев, на тот момент главный архитектор города, руководствовался идеями великих своих западных современников. Но именно он был автором здания по соседству с «Татарстаном», и не исключено, что хотел укрепить свое «стеклобетонное» видение площади Куйбышева (ныне — площади Тукая) разработкой главной гостиницы республики, которой и стал «Татарстан».

13-этажное здание старались строить по западным стандартам. Здесь был 431 номер, ресторан и банкетные залы. Торжественная сдача в эксплуатацию была отпразднована 18 июня 1970 года.

Разумеется, светлые коммунистические цели были немедленно опошлены почти капиталистическими реалиями. Так, студентки казанских вузов, которые жили в те времена на многочисленных квартирах в центре (благо в исторических домах их сдавали очень многие хозяева) вспоминали, как назначали свидания поклонникам рядом с гостиницей «Татарстан» (это был отличный ориентир), но вынуждены были едва ли не силой отбиваться от зарубежных постояльцев гостиницы, мечтавших о безотказных советских девушках.

Но поскольку все-таки стандарты обслуживания были ориентированы на иностранных гостей, то сверху на «Татарстане» были водружены неоновые вывески Hotel и Bar. Надо понимать, что латиница в принципе была редким гостем на казанских улицах тех лет, а тут еще она и обозначала настолько далекие от нормальной жизни понятия.

Комплекс зданий универмага (ныне «Золотое Яблоко») и отеля «Татарстан», середина 1970-х

Интересно, что в республике была построена еще одна одноименная гостиница — набережночелнинский «Татарстан». Скажем больше: она даже выглядела примерно так же, как и казанская, и строилась по проекту того же архитектора. Ее возводили под иностранных инженеров, которые стройными рядами приезжали на автогигант и вынуждены были жить тут, монтируя свое оборудование и обучая обращению с ним местных жителей (большинство из которых жили при том же автогиганте в неотапливаемых вагончиках). Общая суть была той же: внизу — стилобат, дальше — много этажей, все это объединено общей стройностью композиции и строгостью вахтеров.

Строительство гостиницы «Татарстан» в Набережных Челнах, начало 1970-х
Людмила Губаева
ОбществоИстория Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 08:48
    Спасибо за интереснейшие фотографии и текст.

    Вспомнил всё - и лозунг "Слава КПСС" над зданием КФЭИ, и цветной портрет марксиста-террориста Н.Баумана около гостиницы, и надпись "Универмаг" над будущим "Детским миром", и Мазуровские номера, превращенные в "шикарные" коммуналки, и огромный гостиничный холл со "строгими вахтёрами" и др.

    Спасибо за Память.
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  • Анонимно 09:13
    Классный материал! Гостиница почти и не поменялась. Вот это качество постройки
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    Анонимно 09:22
    В Булгарах сохранились каменные постройки 14 века (минарет, ханская усыпальница и др.), а в Свияжске сохранилась деревянная церковь 16 века, каменные собор и церковь 16 в. и др. - вот это качество строительства!!!
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    Анонимно 10:16
    А в Египте как строили, вы себе не представляете!
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    Анонимно 11:56
    Это точно - и как в Красной России и СССР с помощью рабов.
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    Анонимно 13:47
    А сейчас за деньги немалые даже не могут
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  • Анонимно 09:52
    Если посмотреть старые фото центра города, то многие дома и постройки тех временен сохранились и по сей день. Классно!
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