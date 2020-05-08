Фотомарафон «100-летие ТАССР»: трамвай около гостиницы «Татарстан», 1970-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 264-я

Гостиница «Татарстан» выросла на Кольце к 1970 году. Многие до сих пор считают это архитектурное решение несовременным и варварским. Кому-то не нравились идеи Ле Корбюзье, воплощением которых в центре Казани казалось здание новой гостиницы.

История умалчивает о том, действительно ли Мунир Агишев, на тот момент главный архитектор города, руководствовался идеями великих своих западных современников. Но именно он был автором здания по соседству с «Татарстаном», и не исключено, что хотел укрепить свое «стеклобетонное» видение площади Куйбышева (ныне — площади Тукая) разработкой главной гостиницы республики, которой и стал «Татарстан».

13-этажное здание старались строить по западным стандартам. Здесь был 431 номер, ресторан и банкетные залы. Торжественная сдача в эксплуатацию была отпразднована 18 июня 1970 года.

Разумеется, светлые коммунистические цели были немедленно опошлены почти капиталистическими реалиями. Так, студентки казанских вузов, которые жили в те времена на многочисленных квартирах в центре (благо в исторических домах их сдавали очень многие хозяева) вспоминали, как назначали свидания поклонникам рядом с гостиницей «Татарстан» (это был отличный ориентир), но вынуждены были едва ли не силой отбиваться от зарубежных постояльцев гостиницы, мечтавших о безотказных советских девушках.

Но поскольку все-таки стандарты обслуживания были ориентированы на иностранных гостей, то сверху на «Татарстане» были водружены неоновые вывески Hotel и Bar. Надо понимать, что латиница в принципе была редким гостем на казанских улицах тех лет, а тут еще она и обозначала настолько далекие от нормальной жизни понятия.

Комплекс зданий универмага (ныне «Золотое Яблоко») и отеля «Татарстан», середина 1970-х

Интересно, что в республике была построена еще одна одноименная гостиница — набережночелнинский «Татарстан». Скажем больше: она даже выглядела примерно так же, как и казанская, и строилась по проекту того же архитектора. Ее возводили под иностранных инженеров, которые стройными рядами приезжали на автогигант и вынуждены были жить тут, монтируя свое оборудование и обучая обращению с ним местных жителей (большинство из которых жили при том же автогиганте в неотапливаемых вагончиках). Общая суть была той же: внизу — стилобат, дальше — много этажей, все это объединено общей стройностью композиции и строгостью вахтеров.

Строительство гостиницы «Татарстан» в Набережных Челнах, начало 1970-х