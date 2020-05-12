Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанские модницы, 1976 год

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Середина и особенно конец 70-х были временем, когда еще сильна была рука комсомола, острым был глаз общественной морали, но сквозняк свободы все-таки уже проникал в Советский Союз. Конечно, первой его «ловила» молодежь и в первую очередь выражала ее в удивительной моде тех дней — яркой, дерзкой, эстетичной и гармоничной. Не случайно именно клеш и батники 70-х актуальны и сейчас, через полвека после того удивительного и странного времени.

Первым и вожделенным предметом всякого уважающего себя молодого человека 70-х (будь то хоть парень, хоть девушка) были джинсы. В Казани настоящих фирменных джинсов (Wrangler или Levi's) с этикеткой достать было невозможно. В те времена они не поступали в магазины (даже в самые-пресамые ведомственные и закрытые). Но вся продвинутая молодежь Казани в них, тем не менее, как-то умудрялась щеголять. Очевидцы свидетельствуют, что покупали их с рук у друзей или на знаменитой Сорочке — они явно были уже кем-то хоть раз да надеты, но ради вожделенного лейбла Levi's на этот недостаток можно было закрыть глаза.

Основным каналом поступления джинсов в советские 70-е был обмен их на что-нибудь полезное у зарубежных гостей. Привозили джинсы и из загранкомандировок — тоже на себе, как правило. У фарцовщиков были налажены постоянные каналы поставок — свои «прикормленные» дипломаты и постпреды в европейских странах. Пара настоящих женских «левайсов» в 1976 году на черном рынке стоила порядка 120 рублей (стипендия в педагогическом институте не превышала 40).

К джинсам или брюкам нужно было добавить широкий ремень с массивной пряжкой, заправить в них трикотажную водолазку, надеть сабо на высоченной деревянной платформе (которую, впрочем, все равно должен был закрыть клеш штанин почти до пола) — и все, можно было надевать корону самой стильной девушки в округе. А если по краю расклешенной штанины нашить монетки или, скажем, бахрому — корона обретала призрачную алмазную инкрустацию.

Продавали в Союзе и подделки (польские и немецкие— Китаю в те времена было совсем не до джинсов). Невероятно, но факт: знаменитая в советские времена джинсовая марка Montana не имела никакого отношения к прославленному американскому штату. «Монтаны» шил один предприимчивый фабрикант в Германии — его компания до сих пор жива и продает джинсовые изделия. Подобия джинсовых брюк шили и в Советском Союзе: темно-синего цвета, из плотной грубой ткани. До джинсов им было далеко, но за неимением лучшего годились и они.

В 70-е особенно везло тем, кто умел шить: можно было срисовывать фасоны платьев и юбок со свежих фильмов и конструировать их самостоятельно. Казанские студентки той поры рассказывают, что силуэты и модные тенденции можно было подсмотреть и в культовых женских журналах — «Работнице» и «Крестьянке» (там между комсомолками и партийными деятельницами в строгих костюмах проскальзывали-таки модницы в нежных платьях и смелых батниках).

Те, кто к шитью был неспособен, выкручивались как могли: дружили с фарцовщиками, менялись вещами с подругами, причудливо комбинировали то, что можно было достать в «официальных» универмагах. А достать, кстати, можно было и кое-что достойное. Правда, не в государственной системе торговли, а в системе райпотребкооперации.

Родители с хорошими связями в райпо обеспечивали казанских студенток финскими сапогами, импортными шерстяными пальто, модными в то время меховыми шапками — совершенно легально (просто они загодя узнавали о том, что будет «выброшено» в то или иное время). Но чаще всего пальто все-таки шили: ткани в советское время выпускались добротные, качественные, и если их удавалось достать, то несли заветные отрезы в ателье. Зимние пальто такого рода обязательно снабжали теплой подкладкой и меховым воротником — зимы в Казани в 70-х стояли суровые.

Синтетические ткани были на пике популярности во второй половине 70-х. Модные женские струящиеся платья той поры было очень сложно носить, не побрызгав предварительно антистатическим аэрозолем: ткань нещадно приставала к нейлоновым чулкам и создавала полное ощущение «намокшего подола». Но красота требует жертв, и ради моды девушки, как и во все времена, терпели любые неудобства.

Людмила Губаева