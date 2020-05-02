Фотомарафон «100-летие ТАССР»: международный лагерь «Волга», 1970-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 257-я

В 1970-х годах под Казанью работал уникальный центр международного молодежного туризма. Мало кто помнит о том, что в лагере «Волга» отдыхали молодые люди не только по комсомольским путевкам, выдававшимся в вузах Казани, но и из стран соцлагеря, и даже из капиталистических государств.

В СССР было создано бюро «Спутник», развивавшее международный молодежный туризм. Это случилось еще в 1960-х годах. Советский Союз был страной очень закрытой, но какие-то международные связи, даже между студентами, он все равно поддерживал. И за счет «Спутника» формировалась особая среда: создавались элитные лагеря молодежного отдыха, куда приглашали (по квотам и разрешениям) студентов со всей Европы — не только болгар и поляков, но и французов, и молодых людей из ГДР, и итальянцев. Разумеется, целью всей этой мощно организованной машины было показать молодым людям из-за рубежа, как безоблачно и прекрасно живется в Стране Советов.

Воплощением этих идей стали VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов за мир и дружбу (1957 год) и, собственно, бюро «Спутник» при Комитете молодежных организаций СССР (1958 год). Руководство ТАССР было на хорошем счету у Политбюро ЦК КПСС, поэтому в Татарии на Волге позволили создать один из международных молодежных лагерей, который обслуживал цели «Спутника».

Советские туристы могли удовлетвориться размещением в дешевых гостиницах, студенческих общежитиях и даже в походных палатках. Иностранная молодежь (особенно из западных стран) ожидала от поездки в Советский Союз привычного комфорта. Поэтому та же «Волга» в семидесятых была пределом мечтаний любого советского комсомольца: отапливаемые бунгало, отличное питание, прекрасный пляж, развлекательная программа (и строгое соблюдение морально-нравственных норм по советской идеологии).

Задача «Спутника» состояла «в проведении туристских путешествий зарубежной молодежи по Советскому Союзу и советской молодежи за границу на доступных для нее условиях». Хотя бюро являлось хозрасчетной организацией, но его работа строилась главным образом «на основе безвалютного туристского обмена с зарубежными организациями, занимающимися молодежным туризмом».



Лагерь осуществлял прием молодых туристов, «предоставляя им туристско-экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, ночлег, питание, первую медицинскую помощь» и пр.



В 1966 году отделения бюро находились в 51 городе, но около половины из них имели в штате только директора. К апрелю 1967 года БММТ «Спутник» располагало 12 собственными лагерями и гостиницами, а также 12 различными хозяйственными подразделениями с общим числом 1200 постоянных работников. Именно тогда и вступил в строй Казанский международный молодежный лагерь «Волга». «Спутнику» при организации перелетов предоставлялась 25%-ная скидка от Министерства гражданской авиации СССР.

Рост сети международных лагерей, рассчитанных на относительно длительное пребывание иностранных туристов, позволял целенаправленно формировать культурную и, главное, политико-идеологическую программу обслуживания молодых гостей нашей страны. Интересно, что на Волге международных лагерей было немного: в основном «Спутник» старался строить их на море — в Грузии, Азербайджане, Прибалтике. Были свои лагеря в Москве, Ленинграде и даже на Байкале (правда, там бюро столкнулось с очень простой и ожидаемой проблемой: жить иностранным студентам было решительно негде).

Программа, предлагавшаяся в «Волге», была вполне обычной: дискотеки, вечера интернациональной дружбы, обязательный День Нептуна. Многие казанские студенты тех лет — разумеется, сплошь члены комсомольского актива и прочие заслуженные отличники — с теплом и радостью вспоминают свои смены.

Есть курьезные свидетельства о том, например, с каким трудом искали обслуживающий персонал для французов (приходилось нанимать в лагерь отличниц с филфака). Шамиль Агеев, который возглавлял тогда комсомольский актив в ТАССР, вспоминал случай, как когда-то из «Волги» пропали несколько французов. Оказалось, что они подсели к костру рыбаков неподалеку и пели «Марсельезу» (предварительно изрядно с оными рыбаками «подогревшись»).



Все-таки в стране, жившей за железным занавесом, было неожиданно и удивительно видеть на волжских берегах своих сверстников из настоящего Парижа или Рима. А еще с лагерем «Волга» связаны чуть ли не единственные воспоминания о том, как в Казани побывал Юрий Гагарин: до определенного времени здесь сохранялось бунгало, в котором он провел несколько дней на берегу великой русской реки.