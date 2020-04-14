Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Благовещенский собор Казанского кремля, 1970-е годы

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Самый древний архитектурный памятник Казани на сегодняшний момент — Благовещенский собор в Кремле. Он чудом пережил богоборческие времена первых десятилетий советской власти и имел все шансы повторить судьбу многочисленных разрушенных церквей и соборов столицы ТАССР. До 1978 года он сиротливо стоял в Кремле — обезглавленный, лишенный своей прекрасной колокольни, с обрубленным крыльцом и без украшений. Только к концу 1970-х годов ему наконец-то начали возвращать первоначальный облик, а к церкви Благовещенский собор вернулся только в нулевых.

История каменного Благовещенского собора началась в 1562 году, когда псковские архитекторы Барма и Постник — те самые, которые строили собор Василия Блаженного в кремле московском, — закончили строительство прекрасного пятиглавого храма в Казани — новых владениях русского царя. За полтысячи лет своей истории храм видел всякое: видел, как росла Казань, как превращалась из окраины империи в один из крупнейших и богатейших городов России, как отстраивалась и расширялась. Собор много раз горел, но его спасали и реставрировали. Последний страшный пожар он перенес в 1815 году, когда горела вся Казань. После этого собор 2 года стоял в запустении, потом началась его реставрация, и только в 1822 году он смог снова открыть свои двери. Еще одна масштабная реставрация была в 1907 году, за 10 лет до революции.

Благовещенский собор в начале XX века. Колокольня еще цела

В сентябре 1918 года Казань осадили красноармейцы и выбили белочехов из города. Ленин велел «города не жалеть» — его и не жалели. По кремлю стреляли из пушек с холма порохового завода. Тогда собор и был обезглавлен — снарядами были разбиты все пять куполов. Но служба в нем продолжалась до 1925 года: молодой республике было не до борьбы с попами в самом начале существования (впрочем, колокольню разрушили в 1922 году). В 1925-м собор все-таки закрыли, а его настоятеля Питирима еще в конце 1923 года сослали на Соловки. Шла дискуссия о том, чтобы избавиться и от строения — тогда храмы активно разбирали на стройматериалы. Но казанские ученые смогли переубедить партийных функционеров в том, что это ценный памятник архитектуры.

Собор передали Музейному отделу, а он, в свою очередь, отдал его Госархиву под архивохранилище. Так Благовещенский собор был спасен: под документы в нем сохраняли постоянный температурный режим, поэтому удалось сохранить даже фресковую роспись. Правда, сильно пострадал экстерьер собора: остатки куполов разобрали, световые барабаны, венчавшие храм, тоже были снесены, и даже западное крытое крыльцо растащили на кирпич. В подвальном храме, служившем некрополем казанских архиереев, устроили овощехранилище, в келье казанского первосвятителя Гурия поселился сторож.

Сокровищницу собора разграбили еще в начале 1920-х: собрание икон, литургических сосудов, старопечатных и рукописных книг исчезло бесследно. Из иконостаса сохранились только три иконы, несколько книг спаслись в университетской библиотеке и Национальном музее.

Реставрация Благовещенского собора, 1980-е

К концу 1970-х годов самое старое здание города решили отреставрировать (хотя бы снаружи). Оно продолжало служить архивом, но для собора придумали проект «фрагментарной» реставрации. В первую очередь храму вернули его пять глав. До 1984 года храму вернули формы 1841 года, а в 1987 даже позолотили центральный купол.

Архив «выселили» только в 1997 году, а к 2005-му в храме провели масштабную реставрацию. 19 июля 2005 года Благовещенский собор Казани освятил архиепископ Анастасий, а первую литургию в нем отслужил Патриарх Алексий II.



Людмила Губаева