Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ученики 10 класса Рыбно-Слободской средней школы, 1972 год

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Фото: из личного архива автора

1970-е годы были, пожалуй, самыми беззаботными для школьников за всю историю Советского Союза. Ужасы войны далеко в прошлом, страна уже восстановилась после тяжелых послевоенных десятилетий и вовсю строила коммунизм. Юноши и девушки, заканчивая школу, имели возможность поступить в вузы, поселиться в общежитии и спокойно учиться, получая весьма приличную стипендию. А среднее образование в СССР было действительно одним из сильнейших в мире.

Немного статистики: на начало 1975/1976 учебного года в СССР действовали 167 тысяч общеобразовательных школ, в них учились почти 49 миллионов детей. Можно было закончить 8 классов и уйти в ПТУ или техникум, а можно было «дотянуть» до конца десятилетки и поступить в вузы (в ТАССР к концу 1970-х их действовало 13).

Право на бесплатное образование было закреплено в советской Конституции. В ТАССР в 1970-х росли молодые города, развивалось производство, сюда съезжались люди со всех концов огромной страны. Естественно, строительство школ было одним из приоритетов в социальной политике республики. Новые школы росли как грибы после дождя, но нельзя было забывать и о старых. Городские и сельские, русские и татарские, интернатного типа и обычные, восьмилетки и десятилетки — школы в ТАССР воспитывали новых людей и давали им очень мощные возможности для всестороннего образования.



10 класс Рыбно-Слободской средней школы, 1972 год

Возьмем для примера единственную на тот момент школу в Рыбной Слободе — небольшом райцентре в 90 километрах от Казани. Школа здесь была построена еще до революции, ее история бережно хранится и записана несколькими поколениями учителей.

В интересующий нас период, с 1968 по 1981 год директором школы работал Михаил Иванович Кузнецов. Ему довелось руководить важной задачей: в это время в Рыбной Слободе строили новое здание школы. Современное, кирпичное, трехэтажное! После того как школа ютилась в старых, небольших и не очень приспособленных под новые цели и задачи помещениях, переезд в новые «хоромы» был делом чести молодого амбициозного директора. Под его руководством построили типовое здание школы на целых 640 мест. Интересно, что на этой стройке работали не только профессионалы, но и учителя, и ученики старших классов. Новый учебный год начался в 1971 году — в новом доме! Через 10 лет, в 1981, здание обрело пристрой, в который «выселили» начальные классы.

А еще Михаил Иванович пополнял технические фонды школы, оборудовал кабинеты химии и физики, а на лето при школе открывался молодежный лагерь труда и отдыха.



10 класс Рыбно-Слободской средней школы в кабинете химии, 1972 год

Не отставали и города. В Казани открывались десятки новых школ параллельно со строительством новых микрорайонов. Что уж говорить о юных Лениногорске, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах! Подобные истории могут рассказать в сотнях школ республики: семидесятые стали периодом покоя, расцвета и нового строительства.

Людмила Губаева