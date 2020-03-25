Перенос токийской Олимпиады повышает шанс завершить сезоны за океаном

Осталось понять, какие планы у коронавируса на осень

Накануне стало известно, что летняя Олимпиада в Токио точно будет перенесена на 2021 год. Такого развития событий ожидали за океаном, где уже две недели как прерваны регулярные чемпионаты Национальной хоккейной лиги и Национальной баскетбольной ассоциации. Например, желание хоккеистов возобновить сезон в начале июля после небольшого тренировочного лагеря и закончить его в сентябре упиралось именно в Олимпийские игры из-за требований североамериканского телевидения, которое на июль — август запланировало масштабный олимпийский показ. Баскетболисты также планируют начать играть летом и также были заинтересованы в том, чтобы перенос Олимпиады состоялся, так как многие звезды НБА планировали на нее поехать. По предварительным подсчетам, НХЛ понесет убытки более чем в миллиард долларов, если не доиграет нынешний сезон, однако последние события настраивают на оптимистический лад. О том, как в ведущих заокеанских лигах переживают пандемию и какие строят планы, — в материале «Реального времени».

Когда планируют возобновить сезон в НХЛ?

К тому моменту, когда КХЛ впервые официально объявила о приостановке нынешнего сезона, в НХЛ уже была известна дата, не раньше которой его возобновят, — 15 мая.

В этот понедельник в НХЛ состоялось экстренное совещание всех клубных генеральных менеджеров. Окончательно стало понятно, что раньше 1 июня никто в лиге играть не будет, хотя изначально назывались сроки и в апреле. Теперь же все склоняются к тому, что лишь к 1 июля команды начнут тренинг-кемпы и постепенно наберут форму, чтобы в середине лета начать доигрывать оставшиеся матчи регулярного сезона, а в сентябре завершить плей-офф. В таком случае рынок свободных агентов откроется в октябре, а в ноябре стартует новый сезон.

Приостановка сезона на такой длительный срок ударит по зарплатам хоккеистов, а в случае отмены в большом минусе останутся и все без исключения участники процесса. Клубы не досчитаются доходов с билетов, при этом будут вынуждены продолжать платить заработную плату игрокам. Однако приостановка на месяц или два будет не такой болезненной и вполне переносимой. Все дело в том, что в локаутный сезон 2012/13 в коллективное соглашение между лигой и профсоюзом был включен пункт о том, что в случае форс-мажоров хоккеисты в НХЛ продолжают получать свои деньги по контракту в полном объеме. Также их доходы регулирует так называемый эскроу — обязательная плата в специальный фонд, который по завершении сезона распределяется между лигой и игроками клубов. Если чемпионат не будет доигран, то хоккеисты потеряют около 15—20% своей зарплаты.

Перенос Олимпиады в Токио позволяет НХЛ не рассматривать вариант с укороченной доигровкой сезона (24 клуба бьются за плей-офф), а в интенсивном режиме доиграть регулярный чемпионат. Командам осталось провести в нем от 11 до 14 матчей — это максимум месяц. А вот плей-офф так или иначе будет проходить в необычном формате — будь то сроки его проведения или какие-то вынужденные меры вроде укороченных серий. Также в понедельник руководство Национальной хоккейной лиги заявило, что ни один из вариантов текущего сезона в НХЛ не повлияет на формат и целостность следующего сезона, сообщает официальный сайт лиги.



Руководство Национальной хоккейной лиги заявило, что ни один из вариантов текущего сезона в НХЛ не повлияет на формат и целостность следующего сезона. Фото nhl.com

При этом за океаном готовы к тому, что сезон летом придется доиграть при пустых трибунах, если от органов здравоохранения поступит такое распоряжение. А еще НХЛ выпустила специальное заявление, в котором говорится о том, что массовой проверки на коронавирус среди хоккеистов не будет. Против этого выступили клубные врачи, которые уверяют, что такая мера излишняя.

— Помимо того факта, что было бы недостаточно ресурсов для тестирования, медицинское сообщество не считает, что такое тестирование обосновано с медицинской точки зрения или в соответствии с параметрами, установленными соответствующими органами здравоохранения, — говорится в сообщении лиги.



Какие требования к хоккеистам на время карантина?

НХЛ позволяет хоккеистам находиться в любой точке мира, но при этом самостоятельно поместить себя в карантин до 27 мая. Это означает, что предыдущие директивы, предписывавшие хоккеистам возвращаться домой, уже не актуальны.

— Наша цель состоит в том, чтобы давать правильные рекомендации относительно возможности открытия тренировочных лагерей примерно через 45 дней после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на восемь недель из-за пандемии, — говорится в официальном заявлении лиги.

Первые официальные случаи заражения коронавирусом в НХЛ были выявлены в «Оттаве». Разные источники говорят о том, что это российский защитник Никита Зайцев. В прошлом году хоккеист был настоящим героем бульварных СМИ — там подробно описывалась история его личной жизни и то, как они с бывшей супругой делят детей. Ко всем напастям добавился еще и COVID-19. Однако в «Сенаторз» не спешат подтверждать, что вирус обнаружен именно у Зайцева. Клуб имеет на это полное право, если сам игрок против разглашения информации. Однако о том, что положительная проба выявлена, «Оттава» сообщила моментально. Позже на официальном сайте «сенаторов» появилась информация еще об одном игроке, который подхватил вирус. Его личность также не раскрывается.

На карантине игрокам НХЛ запрещено проводить официальные тренировки, а также общаться с представителями СМИ до специального распоряжения. Тем не менее, социальные сети им вести можно. Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббан в эти дни особенно активен с призывами, как вести себя в изоляции.

To my family @lechildren @pksubbanfoundation is thinking of you! To all kids and families out there in Quebec, and everywhere else, keep this time in perspective. Wash your hands, self quarantine, do your part! Sending love! Have a great weekend! pic.twitter.com/tXCDX4S5hK — P.K. Subban (@PKSubban1) March 21, 2020

В прошлом году Пи Кей объявил о помолвке с олимпийской чемпионской по горнолыжному спорту Линдси Вонн. Пара наглядно показала, как нужно тренироваться в домашних условиях.



Когда планируют возобновить сезон в НБА?



В Северной Америке в начале марта только присматривались к ситуации, пока европейцы отменяли свои чемпионаты. Планомерно завершился футбольный сезон, затем подключились еврокубковые соревнования в баскетболе. Но все изменила ситуация с коронавирусом баскетболиста «Юты Джаз» Руди Гобера. Сразу началась цепная реакция — в течение суток оперативно закрылись НБА, НХЛ и МЛБ.

Сначала сообщалось о том, что сезон в НБА остановлен минимум на 30 суток. Такого не было никогда в истории лиги. Уже объявлено, что эти сроки будут продлены, однако владельцы клубов и руководители североамериканского баскетбола ожидают возобновления сезона, по их словам, «несмотря ни на что». Учитывая, что кроме всего прочего командам предстоит провести кратковременный тренировочный сбор, наиболее вероятными сроками возобновления чемпионата изначально называлась середина июня. При таких раскладах плей-офф будет играться до конца августа.

Ситуация с переносом Олимпиады позволяет сдвинуть и эти сроки. В отличие от хоккеистов, баскетболисты гораздо больше зависели от решения по Токио-2020, так как многие звезды НБА планировали побороться летом за олимпийские медали. Теперь они спокойно могут сосредоточиться только на выступлениях за клуб и рассчитывать свою подготовку только с учетом доигровки внезапно прервавшегося регулярного чемпионата. Уже сейчас понятно, что лига понесет колоссальные финансовые потери в любом случае.

Как и в НХЛ, здесь рассматривают сценарий возобновления сезона без зрителей, однако в заокеанском баскетболе стоимость билетов и процент заполнения арен выше, чем в заокеанском хоккее, соответственно, и прямая зависимость ощутимее. Главным преимуществом НБА перед НХЛ во всей этой ситуацией с эпидемией является то, что баскетбольная лига продолжает получать деньги от телевизионных партнеров даже в такой форс-мажорной ситуации. Так, телевизионная сеть ESPN выплачивает больше миллиарда долларов в год. Суммарно НБА получает от телевизионщиков чуть более двух с половиной миллиардов долларов за сезон по контракту, который заключен аж до 2025 года.

Пока что сезон в НБА официально прерван до 10 апреля, однако уже известно, что карантин продлят до 15 мая. Именно в последний месяц весны и будет приниматься финальное решение о том, как и когда будет доигран сезон. В регулярном чемпионате командам осталось провести от 15 до 19 встреч. Все это позволяет доиграть сезон осенью. Осталось только понять, какие планы у коронавируса на эти сроки и затихнет ли эпидемия к этому времени. Очевидно, что вакцина вряд ли появится в ближайшее время, поэтому в НБА прорабатывают самые разные сценарии развития событий. Но все они заточены на то, чтобы доиграть сезон.

Пока что сезон в НБА официально прерван до 10 апреля, однако уже известно, что карантин продлят до 15 мая. Фото nba.com

Какие требования к баскетболистам на время карантина?

Руководство НБА сообщило всем 30 командам, что их игроки начиная с 16 марта могут покидать место дислокации своей франшизы. Лига позволит игрокам индивидуально тренироваться на объектах клубной инфраструктуры во время перерыва, хотя запрет на командные тренировки был продлен на неопределенный срок. Центральный офис НБА рекомендует командам проверять температуру игроков, когда они входят в помещение для занятий.

Фактическое состояние дел в Северной Америке вынуждает клубы готовиться к длительному перерыву. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендовали не проводить на протяжении следующих двух месяцев мероприятия численностью более 50 человек. Коронавирус в стране не идет на спад. Ситуация пока не такая критичная, как в Италии, но предпосылки к ней имеются. Объявленный президентом США Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения теперь обязует баскетболистов даже не ходить в спортзалы, а поддерживать форму в домашних условиях. В противном случае можно нарваться на денежные штрафы и административную ответственность.

Баскетболисты Национальной баскетбольной лиги известны своими выходками. Здесь в порядке вещей выяснять отношения в раздевалках, приезжать на игры с оружием для поддержания имиджа плохих парней. Даже неудивительно, что первым в Северной Америке коронавирус подхватил именно игрок НБА. Показательно и как это произошло: еще в понедельник, 9 марта, Руди Гобер смеялся на пресс-конференции над новой вирусной инфекцией и демонстративно трогал микрофоны в пресс-центре, давая понять, что не боится никаких бактерий. Через сутки Гобер почувствовал себя плохо, и клуб объявил, что у игрока COVID-19.

Успел один из игроков НБА «отличиться» уже и на карантине. Пару дней назад информационное пространство Северной Америки взорвало опубликованное видео в формате 18+ с участием защитника «Денвер Наггетс» Джамала Мюррея и его подруги, бывшей профессиональной волейболистки Харпер Хемпел.

Видео сначала появилось в «сториз» «Инстаграма» Джамала, но затем было удалено. На записи Хемпел занимается с Мюрреем оральным сексом. Баскетболист «Денвера» утверждал, что неизвестные злоумышленники взломали его аккаунт. Видео было удалено, но не раньше, чем тысячи людей успели его увидеть и распространить в социальных сетях.

За трое суток «Инстаграм» герлфренд баскетболиста получил около пяти тысяч новых подписчиков.