Перенос токийской Олимпиады повышает шанс завершить сезоны за океаном

К тому моменту, когда КХЛ впервые официально объявила о приостановке нынешнего сезона, в НХЛ уже была известна дата, не раньше которой его возобновят, — 15 мая.

В этот понедельник в НХЛ состоялось экстренное совещание всех клубных генеральных менеджеров. Окончательно стало понятно, что раньше 1 июня никто в лиге играть не будет, хотя изначально назывались сроки и в апреле. Теперь же все склоняются к тому, что лишь к 1 июля команды начнут тренинг-кемпы и постепенно наберут форму, чтобы в середине лета начать доигрывать оставшиеся матчи регулярного сезона, а в сентябре завершить плей-офф. В таком случае рынок свободных агентов откроется в октябре, а в ноябре стартует новый сезон.

Приостановка сезона на такой длительный срок ударит по зарплатам хоккеистов, а в случае отмены в большом минусе останутся и все без исключения участники процесса. Клубы не досчитаются доходов с билетов, при этом будут вынуждены продолжать платить заработную плату игрокам. Однако приостановка на месяц или два будет не такой болезненной и вполне переносимой. Все дело в том, что в локаутный сезон 2012/13 в коллективное соглашение между лигой и профсоюзом был включен пункт о том, что в случае форс-мажоров хоккеисты в НХЛ продолжают получать свои деньги по контракту в полном объеме. Также их доходы регулирует так называемый эскроу — обязательная плата в специальный фонд, который по завершении сезона распределяется между лигой и игроками клубов. Если чемпионат не будет доигран, то хоккеисты потеряют около 15—20% своей зарплаты.

Перенос Олимпиады в Токио позволяет НХЛ не рассматривать вариант с укороченной доигровкой сезона (24 клуба бьются за плей-офф), а в интенсивном режиме доиграть регулярный чемпионат. Командам осталось провести в нем от 11 до 14 матчей — это максимум месяц. А вот плей-офф так или иначе будет проходить в необычном формате — будь то сроки его проведения или какие-то вынужденные меры вроде укороченных серий. Также в понедельник руководство Национальной хоккейной лиги заявило, что ни один из вариантов текущего сезона в НХЛ не повлияет на формат и целостность следующего сезона, сообщает официальный сайт лиги.



При этом за океаном готовы к тому, что сезон летом придется доиграть при пустых трибунах, если от органов здравоохранения поступит такое распоряжение. А еще НХЛ выпустила специальное заявление, в котором говорится о том, что массовой проверки на коронавирус среди хоккеистов не будет. Против этого выступили клубные врачи, которые уверяют, что такая мера излишняя.

— Помимо того факта, что было бы недостаточно ресурсов для тестирования, медицинское сообщество не считает, что такое тестирование обосновано с медицинской точки зрения или в соответствии с параметрами, установленными соответствующими органами здравоохранения, — говорится в сообщении лиги.



НХЛ позволяет хоккеистам находиться в любой точке мира, но при этом самостоятельно поместить себя в карантин до 27 мая. Это означает, что предыдущие директивы, предписывавшие хоккеистам возвращаться домой, уже не актуальны.

— Наша цель состоит в том, чтобы давать правильные рекомендации относительно возможности открытия тренировочных лагерей примерно через 45 дней после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на восемь недель из-за пандемии, — говорится в официальном заявлении лиги.

Первые официальные случаи заражения коронавирусом в НХЛ были выявлены в «Оттаве». Разные источники говорят о том, что это российский защитник Никита Зайцев. В прошлом году хоккеист был настоящим героем бульварных СМИ — там подробно описывалась история его личной жизни и то, как они с бывшей супругой делят детей. Ко всем напастям добавился еще и COVID-19. Однако в «Сенаторз» не спешат подтверждать, что вирус обнаружен именно у Зайцева. Клуб имеет на это полное право, если сам игрок против разглашения информации. Однако о том, что положительная проба выявлена, «Оттава» сообщила моментально. Позже на официальном сайте «сенаторов» появилась информация еще об одном игроке, который подхватил вирус. Его личность также не раскрывается.

На карантине игрокам НХЛ запрещено проводить официальные тренировки, а также общаться с представителями СМИ до специального распоряжения. Тем не менее, социальные сети им вести можно. Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббан в эти дни особенно активен с призывами, как вести себя в изоляции.

To my family @lechildren @pksubbanfoundation is thinking of you! To all kids and families out there in Quebec, and everywhere else, keep this time in perspective. Wash your hands, self quarantine, do your part! Sending love! Have a great weekend! pic.twitter.com/tXCDX4S5hK