Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ДК им. Ленина незадолго до открытия, 1960 год

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Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Казанский авиационный завод сразу же после войны начал активно участвовать в социальной жизни города, выделял большие средства на благоустройство жизни своих сотрудников. Здесь строили новые жилые кварталы, обустраивали дороги, разбивали скверы, основали замечательный парк — и, конечно же, открыли большой современный клуб.

До 1960 года за культуру на предприятии отвечал Дом связи, он же Клуб им. Орджоникидзе, он же Клуб им. Горбунова, потом — Детский дворец, а теперь мы знаем его как ДК им. Гайдара. Его построили еще в 1936 году и здесь были кинозал, танцевальный зал, почта и телеграф, работал даже ресторан, и, конечно, шли занятия в самодеятельных кружках. В 1961 году клуб отдали детям — он стал Детским дворцом культуры авиазавода.

Вид на Детский дворец культуры (ныне ДК им. Гайдара) из ДК им. Ленина, начало 1960-х

Завод расширялся, и поэтому из своего маленького старого клуба он быстро вырос. Еще в 1951 году решили, что нужен новый дворец культуры. К 1953-му разработали документацию, в июне начались вялые работы, а по-настоящему интенсивная стройка развернулась с 1957 года. В строительстве участвовали не только профессиональные строители из стройтреста №14, но и сотрудники завода.



Регулярно устраивались трудовые субботники и воскресники, во время которых рабочие и служащие работали на возведении нового дворца. Только в 1957 году на таких мероприятиях было отработано более 21 тысячи человекодней.

Самым горячим годом строительства стал 1959-й, и к июню 1960-го новая обитель культуры в Соцгороде была сдана в эксплуатацию. Дворец открыли 22 июня 1960 года, к 40-й годовщине ТАССР.

ДК им. Ленина, 1960-е

По ходатайству руководства предприятия дворцу культуры присвоили имя вождя революции. В нем было шесть залов — театральный (с механизированной сценой, фойе, девятиметровым зеркалом), кинозал на 600 мест, читальный на 200 человек, лекционный на 300 мест с хорошо оборудованным радиоусилением, выставочный (со стендами), спортивный. Девять с половиной тысяч метров полезной площади оставляли большой простор для творчества: здесь было 118 комнат, из которых в 18 занимались кружки художественной самодеятельности.

Кружков в шестидесятые было 28, в них занимались 1 200 человек. Коллективы художественной самодеятельности выступали с концертами и спектаклями (в год таких концертов проходило 125!).

Людмила Губаева