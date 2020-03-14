Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ДК им. Ленина незадолго до открытия, 1960 год
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Казанский авиационный завод сразу же после войны начал активно участвовать в социальной жизни города, выделял большие средства на благоустройство жизни своих сотрудников. Здесь строили новые жилые кварталы, обустраивали дороги, разбивали скверы, основали замечательный парк — и, конечно же, открыли большой современный клуб.
До 1960 года за культуру на предприятии отвечал Дом связи, он же Клуб им. Орджоникидзе, он же Клуб им. Горбунова, потом — Детский дворец, а теперь мы знаем его как ДК им. Гайдара. Его построили еще в 1936 году и здесь были кинозал, танцевальный зал, почта и телеграф, работал даже ресторан, и, конечно, шли занятия в самодеятельных кружках. В 1961 году клуб отдали детям — он стал Детским дворцом культуры авиазавода.
Завод расширялся, и поэтому из своего маленького старого клуба он быстро вырос. Еще в 1951 году решили, что нужен новый дворец культуры. К 1953-му разработали документацию, в июне начались вялые работы, а по-настоящему интенсивная стройка развернулась с 1957 года. В строительстве участвовали не только профессиональные строители из стройтреста №14, но и сотрудники завода.
Регулярно устраивались трудовые субботники и воскресники, во время которых рабочие и служащие работали на возведении нового дворца. Только в 1957 году на таких мероприятиях было отработано более 21 тысячи человекодней.
Самым горячим годом строительства стал 1959-й, и к июню 1960-го новая обитель культуры в Соцгороде была сдана в эксплуатацию. Дворец открыли 22 июня 1960 года, к 40-й годовщине ТАССР.
По ходатайству руководства предприятия дворцу культуры присвоили имя вождя революции. В нем было шесть залов — театральный (с механизированной сценой, фойе, девятиметровым зеркалом), кинозал на 600 мест, читальный на 200 человек, лекционный на 300 мест с хорошо оборудованным радиоусилением, выставочный (со стендами), спортивный. Девять с половиной тысяч метров полезной площади оставляли большой простор для творчества: здесь было 118 комнат, из которых в 18 занимались кружки художественной самодеятельности.
Кружков в шестидесятые было 28, в них занимались 1 200 человек. Коллективы художественной самодеятельности выступали с концертами и спектаклями (в год таких концертов проходило 125!).
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит отдел по связям с общественностью и Музей КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Но только часть Правды.
Не у всех были квартиры и коврики перед квартирой.
Только в 1950-х годах марксисты окончательно были "отодвинуты" - с их безумной террористической идей установления диктатуры "пролетариата" на всей планете Земля вооруженным путем Мировой "революции" - от власти в КПСС.
Власть в КПСС (и соответственно в СССР) перешла к коммунистам, которые взяли курс на мирное сосуществование со странами капитала.
Соответственно надо было улучшать повседневную жизнь трудящихся СССР - в странах капитала "пролетарии" уже давно имели благоустроенное жилье, магазины "в шаговой доступности", бытовую технику, могли путешествовать по всему Миру и др.
Пришлось коммунистам начать строительство жилья и другой инфраструктуры для "нормальной" жизни трудящихся - в том числе стали строить ДК по всему СССР.
Но даже на фоне столичных московских ДК казанский ДК имени международного марксиста-террориста по кличке Ленин выделялось своим великолепием.
Но хорошо, что советские люди не видели концертных залов в Париже, Лондоне и прочих Берлинах.
Мирное сосуществование это хорошо, но КПСС строило в Казани самолёты - носители атомного оружия.
Только в 1950-х годах в Казани при испытаниях погибло несколько экипажей.
Но самолеты-носители атомного оружия были построены, что укрепило Мир во всём Мире.
А вот "коммунизм" казанцы и весь СССР так и не построили - на крыше ДК имени Ленина висит огромный слоган - "НАША ЦЕЛЬ - КОММУНИЗМ!".
Или "коммунизм" сдали в утиль-сырьё?
И переплавили в "мерседес"?