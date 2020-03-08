Лыжники завершают сезон: в героях, как прежде, Ларьков и марафон

Казанский лыжный марафон практически завершил сезон-2020. Время подвести его итоги для татарстанских спортсменов, проанализировав их выступления на международном и всероссийском уровнях. Об этом — в материале «Реального времени».

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Привычная для прошлых лет погода в дни проведения Казанского лыжного марафона, когда весна потихоньку начинала заявлять о своих правах, в этом году больше напоминала Олимпиаду в Сочи. Плюсовая погода с утра, установившаяся на уходящей неделе, готова уже была пожирать лед, не то что снег. Поэтому организаторам пришлось изрядно потрудиться, чтобы лыжникам было на чем бежать. Снег на трассы завозили со стадионов «Ракета» и «Трудовые резервы», охлаждая его.

Это ли событие или то, что марафон носил порядковый номер 53, но что-то понизило ажиотаж вокруг гонки. Да еще совсем некстати день в день проводился классический марафон в Осло, куда, в частности, отправились студентка Поволжской академии спорта Яна Кирпиченко (31-е место) и Алия Иксанова (35-е место).

В итоге из звезд до Казани добралась только Мария Гущина из Ханты-Мансийского округа. Та самая, вместе с которой Иксанова завоевала бронзу эстафеты на чемпионате мира 2013 года. Хотя, будем откровенны, это Гущина исправляла косяки Алии на втором этапе, подтащила нашу сборную ближе к пьедесталу почета, а там уже Юлия Чекалева дала стране угля, и мы в итоге стали третьими.

Также среди участниц Казанского марафона ожидались местные звезды Светлана Кузнецова из Зеленодольска, Диляра Сабирзянова из Нижнекамска, ставшая второй, и Жанна Муравьева из Набережных Челнов, одержавшая итоговую победу. А вот четвертое место заняла малоизвестная пока лыжница Наталья Бабчина из Нижнекамска. Хотя если мы вспомним о такой опции, как смена фамилии после замужества, то под фамилией Бабчина обнаружится одна из сильнейших российских лыжниц начала нулевых Наталья Жукова. Уроженка казанского поселка Дербышки после замужества и рождения ребенка вернулась в спорт и сейчас защищает цвета СК «Нефтехимик».

С девушками все понятно, но почему в Казани не собралось больше звездных мужчин?

Почему они занялись обсуждением идеи норвежцев о замене марафона в Холменколлене на какую-либо другую дистанцию, например, 15 километров? Ну меняют и меняют, куда им, норвежцам, деваться после того, как в прошлом году четыре первых места заняли россияне: Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков из Зеленодольска и студент Поволжской академии спорта Илья Семиков.

Можно было и нашим звездам поменять свои планы и подъехать на старт в Казани. Хотя бы для того, чтобы оценить ремонт в игровом спортзале, который Федерация лыжного спорта принимала «видавшим виды», раздолбала до основания в прошлом году и теперь презентовала как новенький.

С другой стороны, порадовал уменьшившийся ажиотаж марафона, куда ранее вынуждены были приезжать российские параспортсмены. Теперь, после возвращения из «бана», у них хватает собственных стартов.

Среди стартовавших — вице-чемпион сочинской Олимпиады и миллионер

Впрочем, заявочный лист у мужчин и так выглядел внушительнее, чем у женщин. Тут и член сборной Казахстана Денис Волотка, который, как и ветеран лыж из Австралии Эдриан Блейк (65 лет), придавал казанскому марафону статус международного. И вице-чемпион Олимпиады-2014 Дмитрий Япаров, который, увы, лишил тогда Россию шансов на завоевание золотой медали, прилично отстав на своем первом этапе от шведа и француза. Французов затем партнеры по команде, среди которых были Вылегжанин и Легков, «сожрали», а вот шведов не смогли. Ну и многочисленные члены сборной Татарстана, как приехавшие сюда Нияз Таипов и Андрей Феллер, так и местные воспитанники Данил Доценко и Артем Николаев, который в итоге и выиграл 50-километровый забег.

VIP-забег на пять километров традиционно пестрил громкими именами чиновников, спортивных и не только, но, откровенно говоря, нас больше поразила заявка участника пробега на 25 км Леонида Барышева из Елабуги, о котором в заявочном листе был указан только год рождения — 1973–й. Хотя можно было бы рядом вписать «бизнесмен, депутат, лыжник», поскольку при его поддержке в Елабуге уже не раз проходили любопытные вечерние лыжные забеги.

Вообще, заявочный лист Казанского лыжного марафона убедительно доказывал, что любовь соотечественников к лыжному спорту никуда не делась и в стране существует множество клубов по этому виду спорта. Это и немного банальные «Тамбовские волки», и неожиданный «Резвый лось» из Орехово-Зуево, «Крылатый батальон» и «Лыжемышь» из Москвы, что поэтично и в том и в другом случае. «Тимерман», что логично, и клуб Максима Вылегжанина, что приятно в плане напоминания о знаменитом лыжнике, выступавшем, кстати, за «Динамо РТ». Само собой, и казанский «Синтез», нижнекамский ТАНЕКО и ОАО «Сетевая компания» личным примером демонстрировали любовь и причастность к лыжному спорту.

Сезон побед подошел к концу

Федерация лыжного спорта Татарстана может смело записывать завершающийся сезон себе в актив. Даже без таких крупных соревнований, как Олимпиада, Универсиада или чемпионат мира, спортсмены республики вдоволь накидали медалей в копилку. Из последних международных — целая связка наград, которую завоевали на юниорском и молодежном чемпионатах мира в Германии. Уточнение, это ЧМ для участников сразу в двух возрастах, но татарстанцы отличились в более солидном — до 23 лет. Сергей Ардашев выиграл и был вторым в личном зачете, а также отличился в смешанной эстафете вместе с еще двумя татарстанцами Христиной Мацокиной и Денисом Филимоновым.

Тут надо уточнить, что все они приглашены в республику. Мацокина, которая в личных стартах финишировала еще пятой и седьмой, уроженка Магадана, родины президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Это ее «протеже», скажем так, которой сложная финансовая ситуация на родине мешала прогрессировать. Мацокина могла бы, наверное, побороться за медали. Но как это сделаешь, если Швеция привезла на молодежный чемпионат мира практически первую сборную во главе с призером Олимпиады в Пхенчхане и двух ЧМ 2017 и 2019 годов Эббу Андерссон.

Вот такая она, международная обстановка в лыжах, когда российская молодежь сразу же идет во взрослый спорт, а у иностранцев спускается и в юниорско-молодежные чемпионаты. Чем-то похоже на ситуацию в фигурном катании, в чем можно убедиться, прочитав соседний материал, посвященный ЮЧМ.

Ардашев вошел в команду нашей республики, первоначально поступив на обучение в Поволжскую академию спорта и оценив местные возможности. Филимонов приглашен из команды Удмуртии.

И еще к итогам сезона у федерации Татарстана. Ларьков стал 13-м в общем зачете Кубка мира, четвертым среди всех россиян. Также четвертым среди россиян он финишировал в зачете дистанционных гонок и 11-м в общем зачете. А на национальной арене татарстанцы с большим отрывом выиграли командный Кубок России.

