Фотомарафон «100-летие ТАССР»: приемщицы на Челнинской яйцебазе, 1960-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 202-я

Фото: из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Продовольственное обеспечение жителей СССР в 1960-е годы вовсе не ограничивалось знаменитой хрущевской кукурузой. Подняло голову сельское хозяйство, возобновилось поголовье крупного рогатого скота, на поток встало птицеводство.

В 1960-х мороженое уже не было диковинкой для детей советской Татарии: его можно было купить не только в крупных городах республики , но и в небольших городках — каким, к примеру, тогда были Набережные Челны. Здесь, на пищекомбинате, производили несколько видов мороженого, которое, правда, в свободной продаже долго не находилось: его быстро раскупали даже зимой. Но те самые «стаканчики» здесь все-таки делали — и даже не надо было ехать за ними в Казань.

Челнинская маслобаза. Во время заготовки мороженого

За то, чтобы жители районов ТАССР были сыты, отвечало несколько типов предприятий. Пищекомбинаты ведали производством различных типов продукции, например, того же самого мороженого или, к примеру, колбасы. Еще, в зависимости от района, на пищекомбинате могли печь хлеб, изготавливать не самые сложные виды кондитерских изделий, делать готовую кулинарную продукцию и т. д.

Пищебазы же служили скорее для складирования продукции. На районных пищебазах происходила масса магических процессов. Здесь продукты собирались из окрестных колхозов, отсортировывались и отправлялись, например, в овощные магазины. Очень часто пищебазы становились местом прохождения «отработки» школьников — подрастающее поколение должно было помогать советскому обществу кормить это самое общество. При этом повсеместной практикой в Татарии было, например, отправлять старших школьников перебирать овощи на пищебазу во время осенних и даже зимних каникул. А летом сотрудницы пищебаз справлялись сами.

Челнинский пищекомбинат. Отбор помидоров, 1960-е

Были и отдельные базы, в зависимости от района. Яйцебазы, овощебазы, мясокомбинаты, молкомбинаты, более редкие производства — все они держались строго под контролем и работали исключительно на выполнение плана. В 1960-х советские люди, в том числе и татарстанцы, наконец, достигли состояния постоянной сытости. Но это была та сытость, которую современный человек не назовет даже «хлеб с маслом». Это был просто «хлеб» в метафорической привязке к гарантии быть всегда накормленным.

Людмила Губаева