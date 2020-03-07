Фотомарафон «100-летие ТАССР»: приемщицы на Челнинской яйцебазе, 1960-е
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 202-я
Продовольственное обеспечение жителей СССР в 1960-е годы вовсе не ограничивалось знаменитой хрущевской кукурузой. Подняло голову сельское хозяйство, возобновилось поголовье крупного рогатого скота, на поток встало птицеводство.
В 1960-х мороженое уже не было диковинкой для детей советской Татарии: его можно было купить не только в крупных городах республики , но и в небольших городках — каким, к примеру, тогда были Набережные Челны. Здесь, на пищекомбинате, производили несколько видов мороженого, которое, правда, в свободной продаже долго не находилось: его быстро раскупали даже зимой. Но те самые «стаканчики» здесь все-таки делали — и даже не надо было ехать за ними в Казань.
За то, чтобы жители районов ТАССР были сыты, отвечало несколько типов предприятий. Пищекомбинаты ведали производством различных типов продукции, например, того же самого мороженого или, к примеру, колбасы. Еще, в зависимости от района, на пищекомбинате могли печь хлеб, изготавливать не самые сложные виды кондитерских изделий, делать готовую кулинарную продукцию и т. д.
Пищебазы же служили скорее для складирования продукции. На районных пищебазах происходила масса магических процессов. Здесь продукты собирались из окрестных колхозов, отсортировывались и отправлялись, например, в овощные магазины. Очень часто пищебазы становились местом прохождения «отработки» школьников — подрастающее поколение должно было помогать советскому обществу кормить это самое общество. При этом повсеместной практикой в Татарии было, например, отправлять старших школьников перебирать овощи на пищебазу во время осенних и даже зимних каникул. А летом сотрудницы пищебаз справлялись сами.
Были и отдельные базы, в зависимости от района. Яйцебазы, овощебазы, мясокомбинаты, молкомбинаты, более редкие производства — все они держались строго под контролем и работали исключительно на выполнение плана. В 1960-х советские люди, в том числе и татарстанцы, наконец, достигли состояния постоянной сытости. Но это была та сытость, которую современный человек не назовет даже «хлеб с маслом». Это был просто «хлеб» в метафорической привязке к гарантии быть всегда накормленным.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Историко-краеведческий музей города Набережные Челны, лично его директора Юлию Капитову и главного хранителя Наталью Микрюкову.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
А ведь они много и тяжело работали на работе и дома у большинства не было ни централизованного отопления, ни воды, ни канализации, ни пылесосов, не говоря уж о посудомоечных машинах.
Семья требовала много сил - несколько детей, муж часто инвалид войны, а многие, чтобы прокормиться, держали и скотину.
Ныне у большинства женщин лица озабоченные (мягко говоря), несмотря на отличные бытовые условия.
Что-то меняется. как всегда, в этой Жизни.
Фотки и текст познавательны и интересны.
Спасибо.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/168034-fotomarafon-100-letie-tassr-chast-202-ya
Пожалуй, это было - "состояние постоянной сытости" - главным достижением коммунистов, которые смогли во внутрипартийной кровавой борьбе "победить" марксистов.
Через 45 лет после вооруженного захвата власти в октябре 1917 года в демократической Российской Республики международными марксистами-террористами Лениным и Троцким советские люди смогли наконец-то досыта есть хлеба, и даже белого...