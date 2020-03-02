Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Дворец культуры им. Урицкого, конец 1960-х

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Фото: пресс-служба и Музей истории КМПО

Поселок имени Урицкого в Казани начинался со строительства Казмашстроя. Здесь жили рабочие, которые строили параллельно и завод, и сам поселок. В 1930-м здесь построили первый общественный центр: каркасно-засыпной барак, который стал столовой. А в 1932-м это помещение переоборудовали под клуб.

Еще в 30-е годы XX века в этом клубе был зрительный зал (на 200 мест!), библиотека, а в самодеятельных кружках участвовали целых полсотни человек. Моторостроительный завод рос, клуб (или Центр культуры и спорта «Московский») нужно было расширять. И в марте 1938 года открыли новое строительство. Разумеется, по требованию времени стройка была объявлена стахановским объектом. Это был деревянный клуб со зрительным залом на 650 мест.

В заводской газете «На стройке» за 1939 год была заметка о том, что 15 февраля должно состояться открытие клуба. Но правде она не соответствовала: строительство затянулось, а потом началась война (когда здание было почти готово).

В незаконченном зрительном зале разместилась трудовая армия завода, а для досуга довольствовались старым маленьким клубом. Там сотни юношей и девушек увлеченно занимались в драматическом, танцевальном, хоровом кружках, играли в оркестрах. Самодеятельные артисты всегда были желанными гостями в трудовых коллективах. В телогрейках, валенках, сапогах молодежь устраивала танцы под гармошку.



В марте 1945 года строительство клуба продолжилось, а в декабре 1945 года его наконец-то открыли. В 1959 решили, что деревянный клуб нужно все же заменить на бетонное здание. Совет Министров РСФСР по ходатайству завода разрешил реконструкцию существующего клуба со сносом старого каркасно-засыпного барака за счет средств предприятия.

Новый ДК моторостроителей, конец 1960-х

В мае заложили фундамент нового здания со спортивным залом, а уже в декабре 1960 его открыли под именем Дворца культуры имени Урицкого. Правда, есть источники, которые утверждают, что окончательно Дворец заработал только в ноябре 1961. Имя ДК было выбрано в честь революционера Моисея Урицкого (более четкого объяснения, почему выбрали именно этого петроградского деятеля революции, до сих пор нет).

Лидия Белявцева, которая возглавляла ДК в 1960-х, рассказывала, что здесь работал Народный университет культуры, проводились тематические вечера и беседы за круглым столом, вечера вопросов и ответов, встречи, экскурсии и кинофестивали. С 1 июля 1966 года по 1 июля 1967 года в этом ДК прочитали 181 лекцию, прослушано 19 250 человек (в рамках художественной самодеятельности). Проводились Ленинские чтения под девизом «Ленин — вождь, учитель, человек». Читался курс лекций «Полководцы и чекисты гражданской войны».

В 17 коллективах художественной самодеятельности занималось около 500 человек. Участники этих коллективов показали 115 концертов и спектаклей на самых разных площадках.

Параллельно благоустраивался парк вокруг ДК. Здесь построили знаменитые «горбатые» мостики.

Праздник в ДК Урицкого: толпа собралась на «горбатом мостике», чтобы увидеть представление на сцене. 1970-е

Людмила Губаева