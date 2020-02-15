Фотомарафон «100-летие ТАССР»: красильщица в химчистке КБО, 1960-е годы

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Бытовое обслуживание населения в Советском Союзе до 1960-х было довольно стихийным. Парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские и фотоателье прекрасно работали, кое-где открывались даже прачечные, но системности в этом деле не было. И когда страна подняла голову, худо-бедно выстроив социализм, пришло время заняться бытом людей.

В ТАССР 16 ноября 1960 года было образовано Управление бытового обслуживания Совета Министров ТАССР. В его задачи входило развивать систему бытовых услуг, организовать ее там, где до сих пор справлялись самостоятельно. Не секрет, что наши бабушки сами шили платья, набивали подушки, не все ходили в парикмахерские, технику и немудрящий домашний скарб ремонтировали либо самостоятельно, либо силами умельцев. Были, конечно, и ателье, и мастерские, но опять же далеко не везде.



Набережночелнинский КБО, мастер по пошиву верхней одежды

31 января 1966 года Управление бытового обслуживания было реорганизовано в министерство. Да-да, счастливым бытом советских граждан ведало целое министерство. В его задачи входило открывать централизованные пункты обслуживания, в которых можно было найти все услуги сразу: и стрижку, и пошив одежды, и химчистку, и фотографию, и стирку, и еще много разных вещей, которые должны были улучшить быт людей.



В 1967 году был даже выпущен указ, согласно которому нужно было всячески «пиарить» предприятия службы быта: эта задача возлагалась на государственные комитеты по кинематографии, по печати, по радиовещанию и телевидению. Они должны были выполнить заказы министерств бытового обслуживания населения союзных республик: выпустить короткометражки, справочники и брошюры, снять телепередачи и доходчиво объяснить советским людям, что в КБО (комбинате бытового обслуживания) выполнят все их потребности.

И даже при строительстве жилых домов предусматривались специальные помещения, в которых работали бы службы быта.

Набережночелнинский КБО, мастер-матрасница

Людмила Губаева