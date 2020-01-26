Фотомарафон «100-летие ТАССР»: участники художественной самодеятельности ткацкой фабрики, 1950-е годы

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

С 1941-го по 1971 год в Набережных Челнах работала прядильно-ткацкая фабрика. Как и многие другие предприятия республики, она появилась в результате эвакуации в первые годы войны: из Вышнего Волочка Калининской (ныне Тверской) области перевезли оборудование хлопчатобумажной фабрики в три города ТАССР: Челны, Мамадыш и Елабугу.

Оборудование перевезли грузовыми составами на станции Кизнер и Сосновка. Весь Челнинский район работал на разгрузке этого поезда: бедные колхозные лошади всю зиму 1941—1942 годов вывозили тяжелые станки и фабричное имущество.

В Челнах под фабрику отвели несколько зданий: школу механизаторов, дом водников, склады, церковь, мастерскую и бывшие каменные амбары по улице Центральной. Большинству из тех, кто работал на обустройстве предприятия, было по 16—18 лет. Фабрику до 1947 года даже называли «детсадом». В 1942-м «детсад» выпустил первые партии продукции для Красной армии: бязь, вату и марлю. Хлопок привозили по Каме и по железной дороге (до Бугульмы) из Узбекистана.

Бригада ткачих, 1952 год

В 1944 году заработали ткацкие станки: здесь начали делать ткань. Мощность фабрики к 1946 году увеличилась, к этому времени здесь работали 94 ткацких станка. А к началу 1950-х на фабрике оборудовали котельную, новый цех, браковочный отдел.

Ремонтный цех, 1950-е годы

Для рабочих фабрики улучшали рабочие места: к 1960-му оборудовали систему вентиляции, на технику безопасности обращали особое внимание. Строили дома для работников, у фабрики были свои ясли (не забываем: декретный отпуск составлял всего 56 дней!) и детский садик. Конечно, не забывали про культмассовый сектор: в 1950-х республика готовилась к Декаде татарской литературы и искусства в Москве, и самодеятельные фольклорные коллективы должны были быть чуть ли не на каждом предприятии. А до постройки автомобильного завода тихие и скромные Челны имели только два градообразующих предприятия: знаменитый элеватор да ткацкую фабрику. Поэтому фабрика выполняла едва ли не всю «норму» самодеятельности за весь город.

Кружок художественной самодеятельности на фабрике, 1950-е гг. Баянист Борис Сыриков

Фабрика работала очень эффективно и почти достигла полной рентабельности. Но нужно было как-то оптимизировать производство: странно было бы держать в трех соседних городах три разных текстильных производства. Поэтому в декабре 1963 года фабрику преобразовали в филиал Елабужского хлопчатобумажного прядильно-ткацкого объединения. И все бы ничего, все бы развивалось дальше, но при строительстве ГЭС часть помещений челнинской фабрики попала под затопление, и в конце 1971 года ее расформировали. Оборудование и кадры передали в Елабугу.

Занятия кружка партийной учебы на ткацкой фабрике, 1959 год.

Людмила Губаева