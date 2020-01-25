Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Никольская церковь в селе Бережные Челны, вид с Камы. 1950-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 160-я

Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Там, где сейчас раскинулся автоград, несколько веков до этого стояли старинные села, одно из которых — Бережные Челны — в итоге и дало название городу. В некоторых из этих сел были старинные храмы. Три из них, находившиеся в черте нынешних Набережных Челнов, были утрачены при советской власти.

Церковь в селе Мысовые Челны разрушили большевики во время воинствующей атеистической кампании. В Новых Гардалях храм снесли вместе со всем остальным селом — там теперь стоит завод. А Никольская церковь в Бережных Челнах подпадала под затопление во время образования Нижнекамского водохранилища, и ее разобрали в 1975 году. Сейчас ее примерный адрес выглядит так: Набережные Челны, территория Нижнекамского водохранилища, около 600 м в продолжение улицы Центральной.



Каменный храм строили с 1822 по 1838 годы, но до этого на улице Дворянской стояла деревянная постройка, датировавшаяся серединой XVII века. Некоторое время село Бережные Челны называли Никольским — по имени храма (и ярмарки, проходившие там, — тоже).

Храм Николая Чудотворца в селе Бережные Челны в 1950-х годах.

Каменный храм Николая Чудотворца строили елабужский купец Петр Новиков и его сыновья — наемной рабочей силой и из своих стройматериалов по своеобразному «договору подряда» за плату. На строительство было собрано почти 43 тысячи рублей — это делали несколько лет прихожане из Бережных Челнов и деревни Сидоровки. Церковь была большая и богатая, нарядная — с элементами архитектурного классицизма, обильно декорированная.



В 1930-е годы храм был закрыт. В 1939-м, чтобы помещение не простаивало, сюда «поселили» типографию, в годы войны здесь был склад, потом — учебные классы автошколы.

В 1969 году начали строить Нижнекамскую ГЭС, и стало понятно: бывший храм уйдет под воду. Чтобы не пропадал стройматериал, здание церкви разобрали. К середине 1970-х от него остался только фундамент, который ушел под воду примерно в 1979 году.



Людмила Губаева