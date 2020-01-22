Фотомарафон «100-летие ТАССР»: руководство СССР на открытии Декады татарской литературы и искусства, 1957 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 157-я

Фото: из архивов ТГАТ им. Г. Камала

26 ноября 1955 года Совет Министров СССР постановил провести в 1957 году Декаду татарской литературы и искусства в Москве. С 7 декабря Татарский обком КПСС начал подготовку.

К 1957 году культурная сфера республики была уже очень хорошо развита. В ТАССР было 2 426 клубов, 9 театров, 7 музеев, 2 730 библиотек. А при клубах и избах-читальнях Татарии работали 1 110 хоровых, 716 танцевальных, 1 747 драматических и других кружков для детей и взрослых. Интересно, что к декаде готовились и профессиональные коллективы, и самодеятельные.



Были и проблемы. Так, обком требовал, чтобы в Москве были представлены произведения, отражающие проблематику современности, соцреализм в его самом прямом выражении. Изрядно «прижали» театры: пьесы Исанбета и Файзи объявили идеологически извращенными, в произведениях писателей на бытовые темы постоянно находили признаки «национализма». Поэтому специально к декаде было велено написать и поставить современные пьесы: «Юность Буревестника» М. Елизаровой о Горьком, «Бессмертная песнь» Р. Ишмуратова о Мусе Джалиле и даже пьеса учителя Мензелинской школы Ю. Минова о труде нефтяников (!) «Неписаные законы».

Артисты театра им. Г. Камала приехали в Москву на Декаду татарской литературы и искусства, 1957 год

Требование отразить нефтяные достижения республики было отдельным, особенным и обязательным к исполнению: так планировалось подчеркнуть вклад ТАССР в социально-экономическое развитие страны. Организовали даже самодеятельный коллектив нефтяников из 80 человек. Писателям тоже спустили соответствующие директивы, и Ибрагим Гази написал роман «Обыкновенные люди» о тяжелой работе нефтяников, а Шайхи Маннуру пришлось наваять поэму «Прекрасная дочь матери-земли». В Союзе художников трудились над соответствующими полотнами — на это бросили аж 41 человека! Среди произведений, созданных татарскими художниками к декаде было, к примеру, эпическое полотно «Обмен творческим опытом между нефтяниками Татарии и Китая», над которым работали трое творцов: Семенов, Усманов и Либкинд. Были и курьезы: так, тема Сабантуя не прошла через сито идеологического отбора, потому что она была ведущей на декаде соседей: Башкирской АССР.



В оппозицию этой установке встали писатель Амирхан Еники («Наша работа творческая, ее нельзя администрировать!»), председатель Союза композиторов Назиб Жиганов (отказавшийся писать песню о партии, сославшись на то, что имеющиеся стихи его не вдохновляют, а без вдохновения он писать не может).

В 1956 году провели смотр сельской художественной самодеятельности, на котором выбрали 5 сельских хоровых коллективов, которые и поехали в Москву.

Артисты Татарской государственной филармонии на декаде, 1957 год. Фото из архивов Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая

Смета на поездку татарского культурного десанта в Москву постоянно менялась. Сначала на это заложили 8 185,7 рубля, потом ее сократили до 5 303. Правда, потом фактические расходы на подготовку и проведение декады составили 6 984,2 рубля, из которых 1 699 пошли в театры — на декорации и костюмы к спектаклям. Интересно, что колоссальный бюджет был потрачен на мероприятия по рекламе: 9400 рублей были выделены на оформление афиш и плакатов театральных постановок.

В итоге на декаду в Москву поехали 30 театральных и других коллективов — 1 293 человека! Прошла она с большим успехом. Спектакли и концерты посетили около 140 тысяч зрителей. Открытие и закрытие прошло в Большом театре, на них присутствовало высшее руководство страны, включая Никиту Хрущева (это отражено на первой фотографии материала).

Театр оперы и балета показал в Москве 12 спектаклей, Татарский государственный академический театр им. Г. Камала — 14, Казанский русский драматический театр имени В. И. Качалова — 3. Впервые в национальных декадах было представлено творчество непрофессионального колхозно-совхозного театра из Мензелинска.

Список коллективов-участников Декады, 1957 год. Фото из архивов Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля

28—30 мая в залах им. П.И. Чайковского и Колонном зале Дома Союзов состоялись симфонические концерты. Лучшие произведения татарских композиторов исполняли Государственный симфонический оркестр СССР и многочисленные татарские коллективы: филармония, ансамбль песни и танца, симфонический оркестр, эстрадный оркестр под руководством Олега Лундстрема. Было дано 24 концерта!

Сцена из оперы «Самат», показанной на декаде, 1957 год. Фото из архивов Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля

На выставке изобразительного искусства Татарской АССР показали 684 работы — и живопись, и скульптуру, и графику, и театрально-декорационную живопись, и даже 100 работ народного творчества.

А потом раздавали «всем сестрам по серьгам»: по итогам декады театр им. Г. Камала наградили орденом Ленина, театр Качалова — орденом Трудового Красного Знамени. 580 человек получили высшие государственные награды, еще 88 удостоили званий различного уровня.



Это событие колоссального масштаба дало республике очень много: за время подготовки многие библиотеки и дома культуры сделали ремонт в залах для репетиций, все казанские театры смогли обновить декорации и костюмы. В 1957 году на улице Чернышевского построили дом, все квартиры в котором дали работникам науки и культуры, а на улице Куйбышева (ныне Пушкина) поставили тот самый знаменитый памятник Тукаю работы Садри Ахуна.



Подготовка к декаде, несмотря на бюрократические препоны, была самым ярким проявлением «оттепели» в культурной жизни в республике. После того, как она прошла, контроль за культурой, к сожалению, снова усилился.

Людмила Губаева