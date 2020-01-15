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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: бригада наливщиков Клявлинской перевалочной нефтебазы, 1978 год

07:00, 15.01.2020 7 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 149-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: бригада наливщиков Клявлинской перевалочной нефтебазы, 1978 год
Фото: из архивов музея истории АО «Транснефть - Прикамье»

Лето 1943 года было ознаменовано открытием на территории ТАССР мирового нефтяного гиганта — Ромашкинского месторождения нефти. Высокие темпы добычи потребовали скорейшей доставки татарской нефти к железнодорожным артериям страны. Небольшая станция Клявлино стала перевалочным пунктом для дальнейшей отправки черного золота на нефтеперерабатывающие заводы. До станции был проложен первый в истории ТАССР нефтепровод Шугурово — Клявлино, возведены нефтеналивная эстакада и первый резервуарный парк.

16 августа 1949 года приказом №1046 министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова в Клявлино была создана Татарская нефтепроводная контора. Именно эта дата считается днем образования сегодняшнего акционерного общества «Транснефть — Прикамье».

Теплый майский день 1978 года. Короткая передышка в работе передовой комсомольско-молодежной бригады молодых наливщиков. За ними — нефтеналивная эстакада Клявлинской базы. Сюда по первому в Татарии Шугуровскому нефтепроводу транспортировались тонны татарской нефти. Состав, наполненный нефтью, ждет порт Новороссийск, дальше — море и зарубежные потребители. Задор и жажда жизни в глазах ребят, опыт и мудрость за плечами бригадира. С теплотой и уважением смотрят Анатолий Дмитриев, Василий Таябин, Александр Борзов и Михаил Свеженцев на своего наставника Александра Трунина. Каждый из них осознает причастность к важному делу — вахте на «воротах» большой нефти Советской Татарии.

Один из парней — Василий Таябин — на нефтеперевалочную базу устроился по совету друзей сразу после женитьбы. Как выяснилось, плохого не посоветовали — зарплата на базе была хорошая. К тому же работники круглый год обеспечивались спецодеждой и обувью. Руководил базой Владимир Кудряшов, главным инженером был Александр Гуськов. На предприятии строжайше соблюдалась дисциплина труда, курить категорически запрещалось. Бригадир Александр Васильевич и по возрасту, и по отношению был ребятам вторым отцом, отличался требовательностью и строгостью. Работали дружно, любили и спешили жить, друг к другу относились по-доброму.

Эстакада Клявлинской перевалочной нефтебазы

Всего на наливе в три смены работали четыре бригады, в каждой по 10 человек. График, мягко говоря, непростой, поэтому в нефтеналивном «строю» оставались самые сильные, выносливые, трудолюбивые. Молодёжь параллельно еще и училась.

Наливщик в ту пору был главной фигурой нефтеперевалочной базы. Нефть на эстакаду подавалась самотеком из резервуаров на горе. Состав из 60 цистерн в два ряда. Эстакаду с люками связывали перекидные мостики на шарнирах. Наливщики взбирались по ним, открывали крышку, отбегали назад и открывали задвижку на эстакаде. Не допустить перелива считалось высшим мастерством. Ориентировались в основном на слух. Нефть в полной цистерне булькала по-особенному. Один наливщик обслуживал до шести цистерн, весь состав наполняли за полтора часа. В течение смены, как правило, приходили три состава. Уходили с заботливо и споро налитым в цистерны татарским «золотом».

К тому моменту, когда уже в полную мощь функционировали нефтепроводы «Дружба-1» и «Дружба-2», коллектив базы был присоединен к нефтеперекачивающей станции «Елизаветинка» Ромашкинского районного нефтепроводного управления. Каждому из ее работников была предоставлена возможность продолжить работу в аварийно-восстановительных бригадах «Елизаветинки». Судьбы наливщиков сложились по-разному. А на фотографии и по сей день — сильные духом и телом ребята, «провожавшие» тонны черного золота Советской Татарии в дорогу по необъятной стране и за ее пределы.

Текст подготовлен службой общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу и музей истории АО «Транснефть — Прикамье».

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru

Историческая справка:

История АО «Транснефть — Прикамье» началась с небольшого нефтепровода Шугуры — Клявлино протяженностью всего 27 км. Для управления процессами транспортировки нефти 16 августа 1949 года приказом министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова была организована Татарская нефтепроводная контора. С 1949 года принято вести отсчет истории АО «Транснефть — Прикамье»:

  • 1949 год: образование Татарской нефтепроводной конторы;
  • 1951 год: создание Татарского товарно-транспортного управления в г. Бугульме;
  • 1953 год: переименование в Татарское нефтепроводное управление (ТНУ);
  • 1963 год: переименование ТНУ в Северо-западное нефтепроводное управление (СЗНУ);
  • 1970 год: переименование СЗНУ в Управление Северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН);
  • 1991 год: переименование УСЗМН в производственное объединение Северо-западных магистральных нефтепроводов (ПО СЗМН);
  • 1994 год: создание акционерного общества открытого типа «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (АООТ «СЗМН», впоследствии ОАО «СЗМН»);
  • 2015 год: переименование ОАО «СЗМН» в Акционерное общество «Транснефть — Прикамье» (АО «Транснефть — Прикамье»).

Сегодня акционерное общество «Транснефть — Прикамье» — одно из крупнейших дочерних предприятий ПАО «Транснефть». Оно играет важную роль в обеспечении ритмичной работы предприятий нефтяной и нефтехимической промышленностей Приволжского федерального округа, управляя магистральными нефтепроводами общей протяженностью около 6 тыс. км и нефтепродуктопроводами — около 1 тыс. км. В составе предприятия 5 филиалов: Альметьевское, Ромашкинское, Казанское, Пермское и Удмуртское районные нефтепроводные управления (РНУ). Производственные объекты располагаются в 11 субъектах РФ.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 08:15
    Хотелось бы узнать побольше об этом моменте истории
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  • Анонимно 09:05
    Удивительно, как сравнительно недавно этот труд был ручным. Земной поклон людям, на своих плечах вынесших самое сложное.
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  • Анонимно 09:08
    Работали можно сказать на износ... Работали чтобы поднять производство и развивать свою страну
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  • Анонимно 09:32
    Замечательная фотография.
    Да ещё цветная - редкость для того времени.
    Хороший текст - вспомнил передовицы советских времён - в хорошем смысле слова - текст наполнен оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне.
    А это не мало.
    Если не основное.
    Кусок хлеба жене, детям и себе заработают.
    да ещё с маслом.
    Но в 1970-е годы стало в СССР молодёжи скучновато - узнали о "Битлз", сексуальной революции на Западе, об уровне жизни трудящихся "загнивающего капитализма".
    Но ещё верили в коммунизм - до победы коммунизма в 1980 году - как было обещано КПСС - оставалось всего 2 года...

    Спасибо организаторам фото-марафона "100-летие ТАССР", РВ и АО "Транснефть-Прикамье" за сохранение Памяти.
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    Анонимно 10:09
    В 1970-е годы в СССР уже вовсю развернулось "диссидентское движение" - борьба детей и внуков тех марксистов, которые проиграли внутри видовую марксистскую партийную борьбу в 1930-е годы, за новые привилегии.

    Наиболее яркий пример для Казани это диссидент В.П Аксенов.
    Его отец и мать видные представители государственной и партийной марксистской элиты Казани 1930-х годов.
    Отец председатель горисполкома, профсоюзный вожак.
    Мать ярая марксистска, преподаватель марксизма в университете, сотрудница марксистской газеты "Красная Татария".
    Коллегами-марксистами были заклеймены, как оппортунисты, и отправлены на 20 лет в тюрьму.
    Сын Вася чудом выжил, но стал диссидентом - борцом против коммунизма, который пришёл на смену марксизму.

    И таких трагических семейных историй многие десятки миллионов.

    Но судьба семьи Аксеновых-Гинзбург наиболее типична и известна, так как члены семьи обладали литературным даром.
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  • Анонимно 09:37
    На предприятии строжайше соблюдалась дисциплина труда, курить категорически запрещалось.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/163068-fotomarafon-100-letie-tassr-brigada-nalivschikov-klyavlinskoy-perevalochnoy-neftebazy-1978-god
    Второй слева - явно не соблюдает технику безопасности. Куртку надел сразу на голое тело без нательной маечки как остальные. Если только на время перерыва.
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    Анонимно 09:55
    ТБ (техника безопасности) на взрыво-, пожароопасных производствах "написана кровью", как и ПДД (правила дорожного движения).

    ТБ и ПДД необходимо соблюдать неукоснительно.

    Не так давно на Пороховом произошёл взрыв из-за того, что на аппаратчице было синтетическое нижнее бельё, а молодой мастер постеснялся проверить.

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