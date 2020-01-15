Фотомарафон «100-летие ТАССР»: бригада наливщиков Клявлинской перевалочной нефтебазы, 1978 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 149-я
Лето 1943 года было ознаменовано открытием на территории ТАССР мирового нефтяного гиганта — Ромашкинского месторождения нефти. Высокие темпы добычи потребовали скорейшей доставки татарской нефти к железнодорожным артериям страны. Небольшая станция Клявлино стала перевалочным пунктом для дальнейшей отправки черного золота на нефтеперерабатывающие заводы. До станции был проложен первый в истории ТАССР нефтепровод Шугурово — Клявлино, возведены нефтеналивная эстакада и первый резервуарный парк.
16 августа 1949 года приказом №1046 министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова в Клявлино была создана Татарская нефтепроводная контора. Именно эта дата считается днем образования сегодняшнего акционерного общества «Транснефть — Прикамье».
Теплый майский день 1978 года. Короткая передышка в работе передовой комсомольско-молодежной бригады молодых наливщиков. За ними — нефтеналивная эстакада Клявлинской базы. Сюда по первому в Татарии Шугуровскому нефтепроводу транспортировались тонны татарской нефти. Состав, наполненный нефтью, ждет порт Новороссийск, дальше — море и зарубежные потребители. Задор и жажда жизни в глазах ребят, опыт и мудрость за плечами бригадира. С теплотой и уважением смотрят Анатолий Дмитриев, Василий Таябин, Александр Борзов и Михаил Свеженцев на своего наставника Александра Трунина. Каждый из них осознает причастность к важному делу — вахте на «воротах» большой нефти Советской Татарии.
Один из парней — Василий Таябин — на нефтеперевалочную базу устроился по совету друзей сразу после женитьбы. Как выяснилось, плохого не посоветовали — зарплата на базе была хорошая. К тому же работники круглый год обеспечивались спецодеждой и обувью. Руководил базой Владимир Кудряшов, главным инженером был Александр Гуськов. На предприятии строжайше соблюдалась дисциплина труда, курить категорически запрещалось. Бригадир Александр Васильевич и по возрасту, и по отношению был ребятам вторым отцом, отличался требовательностью и строгостью. Работали дружно, любили и спешили жить, друг к другу относились по-доброму.
Всего на наливе в три смены работали четыре бригады, в каждой по 10 человек. График, мягко говоря, непростой, поэтому в нефтеналивном «строю» оставались самые сильные, выносливые, трудолюбивые. Молодёжь параллельно еще и училась.
Наливщик в ту пору был главной фигурой нефтеперевалочной базы. Нефть на эстакаду подавалась самотеком из резервуаров на горе. Состав из 60 цистерн в два ряда. Эстакаду с люками связывали перекидные мостики на шарнирах. Наливщики взбирались по ним, открывали крышку, отбегали назад и открывали задвижку на эстакаде. Не допустить перелива считалось высшим мастерством. Ориентировались в основном на слух. Нефть в полной цистерне булькала по-особенному. Один наливщик обслуживал до шести цистерн, весь состав наполняли за полтора часа. В течение смены, как правило, приходили три состава. Уходили с заботливо и споро налитым в цистерны татарским «золотом».
К тому моменту, когда уже в полную мощь функционировали нефтепроводы «Дружба-1» и «Дружба-2», коллектив базы был присоединен к нефтеперекачивающей станции «Елизаветинка» Ромашкинского районного нефтепроводного управления. Каждому из ее работников была предоставлена возможность продолжить работу в аварийно-восстановительных бригадах «Елизаветинки». Судьбы наливщиков сложились по-разному. А на фотографии и по сей день — сильные духом и телом ребята, «провожавшие» тонны черного золота Советской Татарии в дорогу по необъятной стране и за ее пределы.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу и музей истории АО «Транснефть — Прикамье».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
Историческая справка:
История АО «Транснефть — Прикамье» началась с небольшого нефтепровода Шугуры — Клявлино протяженностью всего 27 км. Для управления процессами транспортировки нефти 16 августа 1949 года приказом министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова была организована Татарская нефтепроводная контора. С 1949 года принято вести отсчет истории АО «Транснефть — Прикамье»:
- 1949 год: образование Татарской нефтепроводной конторы;
- 1951 год: создание Татарского товарно-транспортного управления в г. Бугульме;
- 1953 год: переименование в Татарское нефтепроводное управление (ТНУ);
- 1963 год: переименование ТНУ в Северо-западное нефтепроводное управление (СЗНУ);
- 1970 год: переименование СЗНУ в Управление Северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН);
- 1991 год: переименование УСЗМН в производственное объединение Северо-западных магистральных нефтепроводов (ПО СЗМН);
- 1994 год: создание акционерного общества открытого типа «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (АООТ «СЗМН», впоследствии ОАО «СЗМН»);
- 2015 год: переименование ОАО «СЗМН» в Акционерное общество «Транснефть — Прикамье» (АО «Транснефть — Прикамье»).
Сегодня акционерное общество «Транснефть — Прикамье» — одно из крупнейших дочерних предприятий ПАО «Транснефть». Оно играет важную роль в обеспечении ритмичной работы предприятий нефтяной и нефтехимической промышленностей Приволжского федерального округа, управляя магистральными нефтепроводами общей протяженностью около 6 тыс. км и нефтепродуктопроводами — около 1 тыс. км. В составе предприятия 5 филиалов: Альметьевское, Ромашкинское, Казанское, Пермское и Удмуртское районные нефтепроводные управления (РНУ). Производственные объекты располагаются в 11 субъектах РФ.
комментарии
Да ещё цветная - редкость для того времени.
Хороший текст - вспомнил передовицы советских времён - в хорошем смысле слова - текст наполнен оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне.
А это не мало.
Если не основное.
Кусок хлеба жене, детям и себе заработают.
да ещё с маслом.
Но в 1970-е годы стало в СССР молодёжи скучновато - узнали о "Битлз", сексуальной революции на Западе, об уровне жизни трудящихся "загнивающего капитализма".
Но ещё верили в коммунизм - до победы коммунизма в 1980 году - как было обещано КПСС - оставалось всего 2 года...
Спасибо организаторам фото-марафона "100-летие ТАССР", РВ и АО "Транснефть-Прикамье" за сохранение Памяти.
Наиболее яркий пример для Казани это диссидент В.П Аксенов.
Его отец и мать видные представители государственной и партийной марксистской элиты Казани 1930-х годов.
Отец председатель горисполкома, профсоюзный вожак.
Мать ярая марксистска, преподаватель марксизма в университете, сотрудница марксистской газеты "Красная Татария".
Коллегами-марксистами были заклеймены, как оппортунисты, и отправлены на 20 лет в тюрьму.
Сын Вася чудом выжил, но стал диссидентом - борцом против коммунизма, который пришёл на смену марксизму.
И таких трагических семейных историй многие десятки миллионов.
Но судьба семьи Аксеновых-Гинзбург наиболее типична и известна, так как члены семьи обладали литературным даром.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/163068-fotomarafon-100-letie-tassr-brigada-nalivschikov-klyavlinskoy-perevalochnoy-neftebazy-1978-god
Второй слева - явно не соблюдает технику безопасности. Куртку надел сразу на голое тело без нательной маечки как остальные. Если только на время перерыва.
ТБ и ПДД необходимо соблюдать неукоснительно.
Не так давно на Пороховом произошёл взрыв из-за того, что на аппаратчице было синтетическое нижнее бельё, а молодой мастер постеснялся проверить.