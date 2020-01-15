Фотомарафон «100-летие ТАССР»: бригада наливщиков Клявлинской перевалочной нефтебазы, 1978 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 149-я

Фото: из архивов музея истории АО «Транснефть - Прикамье»

Лето 1943 года было ознаменовано открытием на территории ТАССР мирового нефтяного гиганта — Ромашкинского месторождения нефти. Высокие темпы добычи потребовали скорейшей доставки татарской нефти к железнодорожным артериям страны. Небольшая станция Клявлино стала перевалочным пунктом для дальнейшей отправки черного золота на нефтеперерабатывающие заводы. До станции был проложен первый в истории ТАССР нефтепровод Шугурово — Клявлино, возведены нефтеналивная эстакада и первый резервуарный парк. 16 августа 1949 года приказом №1046 министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова в Клявлино была создана Татарская нефтепроводная контора. Именно эта дата считается днем образования сегодняшнего акционерного общества «Транснефть — Прикамье».

Теплый майский день 1978 года. Короткая передышка в работе передовой комсомольско-молодежной бригады молодых наливщиков. За ними — нефтеналивная эстакада Клявлинской базы. Сюда по первому в Татарии Шугуровскому нефтепроводу транспортировались тонны татарской нефти. Состав, наполненный нефтью, ждет порт Новороссийск, дальше — море и зарубежные потребители. Задор и жажда жизни в глазах ребят, опыт и мудрость за плечами бригадира. С теплотой и уважением смотрят Анатолий Дмитриев, Василий Таябин, Александр Борзов и Михаил Свеженцев на своего наставника Александра Трунина. Каждый из них осознает причастность к важному делу — вахте на «воротах» большой нефти Советской Татарии.

Один из парней — Василий Таябин — на нефтеперевалочную базу устроился по совету друзей сразу после женитьбы. Как выяснилось, плохого не посоветовали — зарплата на базе была хорошая. К тому же работники круглый год обеспечивались спецодеждой и обувью. Руководил базой Владимир Кудряшов, главным инженером был Александр Гуськов. На предприятии строжайше соблюдалась дисциплина труда, курить категорически запрещалось. Бригадир Александр Васильевич и по возрасту, и по отношению был ребятам вторым отцом, отличался требовательностью и строгостью. Работали дружно, любили и спешили жить, друг к другу относились по-доброму.

Эстакада Клявлинской перевалочной нефтебазы

Всего на наливе в три смены работали четыре бригады, в каждой по 10 человек. График, мягко говоря, непростой, поэтому в нефтеналивном «строю» оставались самые сильные, выносливые, трудолюбивые. Молодёжь параллельно еще и училась.

Наливщик в ту пору был главной фигурой нефтеперевалочной базы. Нефть на эстакаду подавалась самотеком из резервуаров на горе. Состав из 60 цистерн в два ряда. Эстакаду с люками связывали перекидные мостики на шарнирах. Наливщики взбирались по ним, открывали крышку, отбегали назад и открывали задвижку на эстакаде. Не допустить перелива считалось высшим мастерством. Ориентировались в основном на слух. Нефть в полной цистерне булькала по-особенному. Один наливщик обслуживал до шести цистерн, весь состав наполняли за полтора часа. В течение смены, как правило, приходили три состава. Уходили с заботливо и споро налитым в цистерны татарским «золотом».

К тому моменту, когда уже в полную мощь функционировали нефтепроводы «Дружба-1» и «Дружба-2», коллектив базы был присоединен к нефтеперекачивающей станции «Елизаветинка» Ромашкинского районного нефтепроводного управления. Каждому из ее работников была предоставлена возможность продолжить работу в аварийно-восстановительных бригадах «Елизаветинки». Судьбы наливщиков сложились по-разному. А на фотографии и по сей день — сильные духом и телом ребята, «провожавшие» тонны черного золота Советской Татарии в дорогу по необъятной стране и за ее пределы.

Текст подготовлен службой общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»