Фотомарафон «100-летие ТАССР»: председатель колхоза «Победа» Андрей Степанов в санях, конец 1950-х

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Фото: из личных архивов автора

Сельское хозяйство к началу 1950-х было в кризисном положении. Не хватало не только грамотных руководителей, специалистов, посевного материала и техники, но и просто рабочей силы: с фронта не вернулась половина ушедших мужчин, поэтому колхозы поднимали в основном руками женщин, стариков и школьников.

В 1950 году валовая продукция сельского хозяйства в стране достигла уровня 1940 года. Но это достигалось ценой титанических усилий. Материально-техническая база колхозов обновлялась очень редко, почти все работали на довоенной технике, которая к тому моменту уже выработала свой срок. Посевные и ремонтные работы во многих колхозах регулярно срывались. При этом в стране шла большая стройка, поэтому разнарядки на колхозы ставились гигантские. Колхозники работали за трудодни, за которые им потом выдавали зерно, продукты питания и довольно скудные деньги.

Андрей Васильевич Степанов, уроженец деревни Козяково Челны Рыбно-Слободского района, окончательно вернулся на родину в 1954 году: войну он встретил в Германии, и оставался там служить еще девять лет (правда, в 1952 он приезжал в отпуск и за это время успел жениться). Его возвращение было праздником и для его семьи (четыре его старших брата погибли на войне), и для всей деревни: молодой, умный и здоровый мужчина с опытом организаторской работы в колхозе нужен был как воздух.

Андрей Васильевич быстро стал председателем колхоза «Победа», в который входили три деревни: его родные Козяково Челны, Бердибяково (именно здесь сделана фотография в санях) и Уреево. Здесь выращивали рожь и пшеницу, была ферма. Степанов до самой пенсии (до конца 1980-х) работал председателем: поднимал животноводство, руководил поочередно несколькими хозяйствами в районе. Он был строгим, но справедливым и талантливым управленцем. Под его рукой хозяйства быстро становились крепкими.

Андрей Васильевич с дочерью в телеге, конец 1950-х

Чтобы передвигаться между деревнями и полями, такой роскоши, как автомобиль для председателя, конечно, не было. В колхозе были лошади, они и выполняли основную тягловую работу: и на полях, и в качестве общественного и личного транспорта. У председателя были и сани, и телега, и даже специальный легкий тарантас.

До 1958 года сельскохозяйственная техника принадлежала не колхозам, а машинно-тракторным станциям (МТС). Потом была общесоюзная реформа, по которой МТС преобразовались в РТС (ремонтно-транспортные станции), и колхозы должны были выкупить трактора и комбайны на собственные средства. Не у всех колхозов хватало на это денег, поэтому конец пятидесятых стал годом массового объединения коллективных хозяйств.



Людмила Губаева