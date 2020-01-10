Фотомарафон «100-летие ТАССР»: председатель колхоза «Победа» Андрей Степанов в санях, конец 1950-х
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Сельское хозяйство к началу 1950-х было в кризисном положении. Не хватало не только грамотных руководителей, специалистов, посевного материала и техники, но и просто рабочей силы: с фронта не вернулась половина ушедших мужчин, поэтому колхозы поднимали в основном руками женщин, стариков и школьников.
В 1950 году валовая продукция сельского хозяйства в стране достигла уровня 1940 года. Но это достигалось ценой титанических усилий. Материально-техническая база колхозов обновлялась очень редко, почти все работали на довоенной технике, которая к тому моменту уже выработала свой срок. Посевные и ремонтные работы во многих колхозах регулярно срывались. При этом в стране шла большая стройка, поэтому разнарядки на колхозы ставились гигантские. Колхозники работали за трудодни, за которые им потом выдавали зерно, продукты питания и довольно скудные деньги.
Андрей Васильевич Степанов, уроженец деревни Козяково Челны Рыбно-Слободского района, окончательно вернулся на родину в 1954 году: войну он встретил в Германии, и оставался там служить еще девять лет (правда, в 1952 он приезжал в отпуск и за это время успел жениться). Его возвращение было праздником и для его семьи (четыре его старших брата погибли на войне), и для всей деревни: молодой, умный и здоровый мужчина с опытом организаторской работы в колхозе нужен был как воздух.
Андрей Васильевич быстро стал председателем колхоза «Победа», в который входили три деревни: его родные Козяково Челны, Бердибяково (именно здесь сделана фотография в санях) и Уреево. Здесь выращивали рожь и пшеницу, была ферма. Степанов до самой пенсии (до конца 1980-х) работал председателем: поднимал животноводство, руководил поочередно несколькими хозяйствами в районе. Он был строгим, но справедливым и талантливым управленцем. Под его рукой хозяйства быстро становились крепкими.
Чтобы передвигаться между деревнями и полями, такой роскоши, как автомобиль для председателя, конечно, не было. В колхозе были лошади, они и выполняли основную тягловую работу: и на полях, и в качестве общественного и личного транспорта. У председателя были и сани, и телега, и даже специальный легкий тарантас.
До 1958 года сельскохозяйственная техника принадлежала не колхозам, а машинно-тракторным станциям (МТС). Потом была общесоюзная реформа, по которой МТС преобразовались в РТС (ремонтно-транспортные станции), и колхозы должны были выкупить трактора и комбайны на собственные средства. Не у всех колхозов хватало на это денег, поэтому конец пятидесятых стал годом массового объединения коллективных хозяйств.
Справка
Фото предоставлены автором из своего семейного архива
комментарии
Героические люди.
Молодых мужиков, погибших на войне до слёз жалко - молодых баб, оставшихся без мужиков - мужей и женихов - ещё жалче.
Как в Библии из Апокалипсиса - живые позавидуют мёртвым...
Сколько слёз было пролито молодыми женщинами в холодных одиноких постелях.
А уж сколько сил было потрачено на полях и фермах...
И паспорта не выдавали - чтобы не ушли в город на более лёгкую работу.
Вечная Слава и Вечная Память колхозникам, кормившим страну в тяжёлые времена установления ядерного паритета СССР со странами НАТО и США.
Спасибо автору и РВ.