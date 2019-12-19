Фотомарафон «100-летие ТАССР»: садовод Шарифзян Салимзянов, 1950-е годы

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В Шугуровском районе с 1930-х по 1960-е годы работал один из лучших садоводов республики. В условиях средней полосы он ухитрялся выращивать не только традиционные для нас яблоки, сливы и груши, но даже виноград.

Шарифзян Салимзянов, ученик Мичурина, был одним из крупнейших садоводов Татарии и первым инициатором распространения мичуринских сортов плодово-ягодных растений в колхозных и совхозных садах республики. За 25 лет своей работы он организовал плодовые питомники в трех районах ТАССР — Шугуровском, Ютазинском и Лениногорском. Вырастил более 600 тысяч плодовых саженцев и более миллиона саженцев ягодников.

Шарифзян Салимзянов в конце 1940-х годов. Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея

Он был одним из пионеров практического садоводства в ТАССР, вырастил сотни своих последователей, которые потом работали по всей республике. В совхозе «Уныш» Лениногорского района Салимзянов создал крупный товарный сад на площади 75 гектаров, где вел полномасштабную научную работу: испытывал 55 сортов яблони, 3 сорта смородины, 6 сортов груши, 8 сортов крыжовника, 12 сортов винограда (!). Путем отбора он выводил самые морозостойкие и вкусные сорта плодовых растений.

Колхозницы, работавшие под началом у Салимзянова. Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея.

В годы войны он, как и большинство мужчин, ушел на фронт, получил там ранение и был представлен к награде. После войны до 1947 года он работал агрономом-садоводом в колхозе «Шушма», где получал зарплату в 1 000 рублей в месяц. Потом перешел в колхоз «Уныш» Лениногорского района.

В 1950-х сельское хозяйство республики поднималось, но не такими темпами, как хотелось бы. Зачастую не хватало инструментов, особенно механических. Гигантские площади садовых хозяйств обрабатывались вручную. Вот какой любопытный документ от 1958 года сохранился в музейных фондах (обратите внимание на орфографию):

Просьба от колхоза «Уныш» о предоставлении техники, 1958 год. Документ из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1956 году в Совет Министров ТАССР была направлена просьба депутата Верховного Совета СССР В. Хафизова о назначении Салимзянову персональной пенсии за заслуги в развитии садоводства в республике. Просьбу удовлетворили.

Людмила Губаева