Фотомарафон «100-летие ТАССР»: садовод Шарифзян Салимзянов, 1950-е годы
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 123-я
В Шугуровском районе с 1930-х по 1960-е годы работал один из лучших садоводов республики. В условиях средней полосы он ухитрялся выращивать не только традиционные для нас яблоки, сливы и груши, но даже виноград.
Шарифзян Салимзянов, ученик Мичурина, был одним из крупнейших садоводов Татарии и первым инициатором распространения мичуринских сортов плодово-ягодных растений в колхозных и совхозных садах республики. За 25 лет своей работы он организовал плодовые питомники в трех районах ТАССР — Шугуровском, Ютазинском и Лениногорском. Вырастил более 600 тысяч плодовых саженцев и более миллиона саженцев ягодников.
Он был одним из пионеров практического садоводства в ТАССР, вырастил сотни своих последователей, которые потом работали по всей республике. В совхозе «Уныш» Лениногорского района Салимзянов создал крупный товарный сад на площади 75 гектаров, где вел полномасштабную научную работу: испытывал 55 сортов яблони, 3 сорта смородины, 6 сортов груши, 8 сортов крыжовника, 12 сортов винограда (!). Путем отбора он выводил самые морозостойкие и вкусные сорта плодовых растений.
В годы войны он, как и большинство мужчин, ушел на фронт, получил там ранение и был представлен к награде. После войны до 1947 года он работал агрономом-садоводом в колхозе «Шушма», где получал зарплату в 1 000 рублей в месяц. Потом перешел в колхоз «Уныш» Лениногорского района.
В 1950-х сельское хозяйство республики поднималось, но не такими темпами, как хотелось бы. Зачастую не хватало инструментов, особенно механических. Гигантские площади садовых хозяйств обрабатывались вручную. Вот какой любопытный документ от 1958 года сохранился в музейных фондах (обратите внимание на орфографию):
В 1956 году в Совет Министров ТАССР была направлена просьба депутата Верховного Совета СССР В. Хафизова о назначении Салимзянову персональной пенсии за заслуги в развитии садоводства в республике. Просьбу удовлетворили.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Лениногорский краеведческий музей.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Видно, что в 1950-е годы жизнь стала поспокойнее, более налаженной, но всё ещё трудной.
Люди стали выглядеть веселее - а это главный показатель качества жизни.
Виноградники просто шикарные!
Спасибо автору, РВ и Лениногорскому краеведческому музею за подвижнический труд по сохранению Памяти.
Но с развитием глобализации дешевле стало привезти яблоки из Польши, пшеницу из Австралии, а картошку из США.
Это с экономической точки зрения.
Но тогда любое производство - и сельскохозяйственное и промышленное - в регионах планеты Земля, где в течение года бывают температуры до минус 20, проигрывает по себестоимости.
И что делать?
Сгрудится всему населению планеты в регионах с наиболее благоприятным климатом - где круглый год плюс 20?
На 7 миллиардов таких "благоприятных" регионов не хватит...
Наши предки умели получать радость от жизни на земле, которая им досталась в процессе Исторического развития Человечества.
Но вопрос не только интересный, но и актуальный - грядет ли очередное мировое переселение народов?
И к чему это может привести.
Когда кочевникам Центральной Азии стало не хватать пастбищ, то возникла Монгольская империя.
Что скажут философы, историки и политики?
Молчат - но по факту великое переселение народов уже давно началось.
Недаром Трамп воздвигает стену на южной границе США.
А Израиль уже почти со всех сторон окружил себя забором.
Как тут не вспомнить Великую Китайскую Стену...
Но ведь не помогла...