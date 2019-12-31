Звезды спорта следующего десятилетия: новые Овечкин, Загитова и Леброн уже есть
Уходящая десятилетка открыла мировому спорту немало новых звезд. О ком-то говорили еще задолго до первых успехов, видя сумасшедший потенциал, а кто-то добивался всего за счет усердной работы. На стыке десятилетий миру явились новые спортивные звезды, которые уже либо утвердились в своем статусе и готовятся достигать новых высот, либо еще только имеют хороший «посев» и им предстоит многое доказывать. О том, кто претендует на звание главных спортсменов следующего десятилетия, — в материале «Реального времени».
1. Лука Дончич (баскетбол)
Юный словенец ворвался в мир НБА так бесцеремонно и дерзко, что многие уже сейчас называют его «Леброном Джеймсом 20-х». В лучшей баскетбольной лиге мира принято максимально раскручивать звезд, следить за каждым их шагом и собирать под них команду. Дончич сначала поиграл за мадридский «Реал», набравшись опыта в Евролиге и став ее лучшим игроком, а затем «взорвал» НБА в дебютный же сезон, безальтернативно став лучшим новичком прошлого года.
Играет он за «Даллас Маверикс» на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также легкого форварда. Многие говорят о том, что у Луки нет должной харизмы уровня того же Леброна, однако в 20 лет это совершенно неважно, так как уже сейчас по многим спортивным показателям он превосходит не только Джеймса, но и самого Майкла Джордана.
2. Кирилл Капризов (хоккей)
В детском хоккее этого игрока из-за хорошего катания спиной вперед сначала определили в защитники. Однако недоразумение быстро исправили, так как в нападении талант Кирилла начал проявляться практически сразу же — он был «на карандаше» у скаутов всей страны еще в 14-летнем возрасте. В КХЛ Капризов успел поиграть за три команды: родной новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА. В мае 2017 года состоялся довольно скандальный переход Капризова из уфимского клуба в московский, который связывали со спонсорской линией «Роснефти», подмявшей под себя в то время и «Башнефть». В 2018 году хоккеист забил победный гол в овертайме финала Олимпиады в Пхенчхане, а прошедшей весной стал обладателем Кубка Гагарина с армейцами и, по сути, выполнил план-минимум в России. Его трехлетний контракт с ЦСКА заканчивается в апреле 2020 года, и уже понятно, что новый сезон он начнет в НХЛ в составе «Миннесоты», выбравшей его на драфте.
Кирилл Капризов за океаном вполне может стать звездой уровня Александра Овечкина. У 22-летнего нападающего есть фактурное катание, отличный кистевой бросок, хоккейный интеллект, голевое чутье и еще много других качеств, которые помогут ему в НХЛ. Пока Ови в будущем десятилетии будет плавно завершать свою карьеру, Каприз будет играть все ярче и уже через пару лет должен стать самым популярным хоккеистом России.
3. Камила Валиева (фигурное катание)
Уроженка Казани сейчас скрытый фаворит олимпийского Пекина-2022. Эта мысль уже давно живет в среде любителей фигурного катания, об этом задумывался любой, кто знает историю развития этого вида спорта за последние пять-шесть лет. Сама система подготовки юных спортсменок, которые выходят на пик своей формы, начиная с 15 лет, становится уже отличительной чертой школы Этери Тутберидзе, где занимается и Камила. Яркая демонстрация этого тезиса — карьера действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая, только-только перейдя во взрослое катание, вообще перестала проигрывать, последовательно победив на двух этапах финала Гран-при, чемпионатах России и Европы и взойдя на олимпийский пьедестал Пхенчхана. Валиева может повторить этот путь в Пекине.
Плюсом 13-летней Камилы в этом отношении станет то, что в пубертатное состояние войдут все нынешние примы финала Гран-при, которым больше придется бороться с собственным телом, чем с конкурентками. Что касается последних, то наиболее вероятно предстоит соперничество с американкой Алисой Лью, но и тут могут вмешаться законы природы.
4. Кэти Ледеки (плавание)
История американской пловчихи уникальна — она без тени сомнений могла бы попасть в рейтинг звезд ушедшего десятилетия. Однако Кэти всего 22 года, и она обязательно должна побеждать и в будущем. В плане спорта у Ледеки есть все, чтобы стать Майклом Фелпсом от женского плавания и поднять вид спорта на новые высоты, а также замахнуться на его рекорды и суммарные победы.
Кэти дебютировала за сборную США еще в 15-летнем возрасте на Олимпиаде в Лондоне и на 800-метровой дистанции выиграла свою первую золотую олимпийскую медаль. Через четыре года в Рио она добавила еще четыре золота, а на чемпионатах мира стала аж 15-кратной победительницей. На водном мундиале в Казани в 2015 году она выиграла сразу в четырех дисциплинах и в эстафете. В 2019 году пловчиха впервые не победила на дистанции 400 метров кролем, что наверняка только разозлит ее и заставит работать еще усерднее, не давая шансов еще более молодым конкуренткам. Уступила она 18-летней австралийке Ариарне Титмус.
О Фелпсе, которого Ледеки постарается догнать и обогнать по числу побед в плавании в будущем десятилетии, она говорит с нескрываемым восторгом:
— Я многому научилась у него. И еще долго буду учиться.
5. Татьяна Кадочкина (волейбол)
Самый большой аванс нашего топа выдан именно этой спортсменке. Рослой волейболистке всего 16 лет, а про нее уже говорят как о будущем российского женского волейбола и называют второй Екатериной Гамовой. Уроженка Оренбурга в юном возрасте переехала в столицу Татарстана и сейчас является главным активом «Динамо-Казань». Она дебютировала в Суперлиге в 14 лет, а уже в прошлом сезоне стала игроком основного состава. Сейчас Кадочкину старательно оберегают от внимания прессы, чтобы она вдруг не «зазвездилась», потому что все выданные авансы Татьяне придется еще оправдывать.
В женском волейболе в России сейчас наметился явный кризис, и от сборной уже не ждут былых побед, которые случались на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов. Однако именно Кадочкина должна стать главной звездой среди россиянок на той же Олимпиаде-2024, так как в Токио будущим летом она вряд ли поедет. Очевидно, что карьеры Татьяны Кошелевой и Наталии Гончаровой в ближайшие десять лет завершатся, а Ирина Воронкова и Ксения Ильченко-Парубец пока не находятся в статусе звезд. У Кадочкиной есть все данные, чтобы вырасти в суперзвезду мирового волейбола. Своей игрой в Казани в ближайшие пару лет она сможет приносить пользу как клубу, так и сборной, как это делала долгие годы Гамова.
6. Килиан Мбаппе (футбол)
21-летний нападающий стал известен всему миру после чемпионата мира по футболу в России. Сборная Франции стала чемпионом мира, а Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку турнира, забив 4 гола в 7 матчах. В будущем десятилетии, в котором завершатся выдающиеся карьеры Лионелля Месси и Криштиану Роналду, внимание всех любителей футбола будет приковано именно к игрокам уровня и возраста Килиана. Француз уже сейчас один из главных футболистов, в котором виден потенциал новой суперзвезды.
В 16 лет он дебютировал за «Монако», а в 18 стал игроком основного состава «ПСЖ». В 13 лет его талант разглядел Зинедин Зидан, тогда еще тренер молодежной команды «Реала», и настойчиво предлагал перебраться в Мадрид. Однако Мбаппе, посоветовавшись с отцом, принял решение не уезжать из Франции, и, как показывает время, оно было верным. За 100 матчей во французской Лиге 1 он забил 63 гола. В декабре 2019-го футболист провел уже 163 официальных матча, в которых забил 100 мячей — сумасшедшая статистика для молодого игрока. Возможно, в будущем десятилетии он и сыграет за «Реал», но уже в статусе лучшего футболиста мира.
7. Жуан Феликс (футбол)
Еще один футболист, которого в будущем десятилетии будут обязательно называть «новым Кришитану Роналду». Действительно, пути великого Криша и подающего надежды Жуана (допускается и «Жоао») в чем-то уже похожи: Роналду блистал за «Спортинг» и довольно рано заимел приглашение в «Манчестер Юнайтед». Феликс провел шикарный сезон за «Бенфику» (15 голов в 26 матчах) и получил шанс в мадридском «Атлетико», которым еще только предстоит воспользоваться. Следующее десятилетие подходит для этого как нельзя лучше.
Любопытно, что семь лет в детском футболе он провел в системе «Порту», однако был отпущен из академии с формулировкой «слабые физические данные для профессионального футбола». Однако, получив шанс в «Бенфике», воспользовался им сполна — кульминацией его выступления за португальские клуб является хет-трик в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в четвертьфинале Лиги Европы прошлого сезона. Жуан стал самым молодым автором трех мячей в одном матче в истории турнира. Летом 2019-го мадридский «Атлетико» заплатил за Феликса 126 миллионов евро. Больше в мировом футболе платили только за Неймара.
8. Маттейс Де Лигт (футбол)
Третьим футболистом, о котором обязательно будут много говорить в ближайшие десять лет, назовем 20-летнего защитника «Ювентуса» и сборной Голландии. В первом десятилетии XXI века бывали случаи, когда именно игроки обороны признавались лучшими футболистами года (например, Фабио Каннаваро в 2006-м). Свою первую серьезную награду Де Лигт получил совсем недавно — France Football на церемонии вручения «Золотого мяча» признал Маттейса лучшим молодым футболистом 2019 года.
— Это наша лучшая инвестиция в молодого игрока за всю историю клуба, он — феномен, — так охарактеризовали в «Ювентусе» трансфер Де Лигта из «Аякса» этим летом.
Кстати, в Италии молодой голландец начал не так хорошо — в большинстве пропущенных голов «Ювентуса» в Серии А есть его вина. Но если учесть, что он выходит в основном составе топ-клуба на позиции центрального защитника в 20 лет, можно сделать скидку на любые оплошности. Время топ-игры в исполнении Де Лигта в новом десятилетии обязательно еще наступит.
9. Стефанос Циципас (теннис)
За последние десять лет турниры Большого шлема в мировом теннисе среди мужчин выигрывали лишь шесть человек: Вавринка и Чилич уже завершают карьеры, Энди Маррей ее уже закончил, но успел вернуться, а большое трио Надаль — Федерер — Джокович обязательно уйдет в новом десятилетии. Новые звезды уже появились: Даниил Медведев удивил всех своим прогрессом в 2019-м, а Александр Зверев уже давно созрел для победы в турнирах топовой четверки, но немцу всегда чего-то не хватает. Есть канадец с русскими корнями Денис Шаповалов, но ему еще нужно пару лет, чтобы дозреть до серьезных титулов. Есть и итальянец Янник Синнер, который еще совсем юн, но крайне перспективен, на подходе Алекс де Минаур — сумасшедший австралийский талант, которому уже пора раскрываться и переходить на новый уровень, но он никак не может этого сделать.
И есть грек Стефанос Циципас — пожалуй, главный претендент на то, чтобы о нем говорили в ближайшие десять лет как о теннисисте уровня Рафы, Роджера и Новака. Он не был фаворитом итогового турнира ATP в этом году, однако выиграл его в очень красивом стиле. В первом же матче против Медведева 21-летний суперталант показал все свои сильные качества — подачу, видение площадки, техника, хорошую физическую подготовку, умение сыграть нестандартно и точно в критические моменты.
Циципас — внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова. Мама Стефаноса, Юлия, занималась теннисом и вышла замуж за грека Апостолоса. Два брата и сестра Стефа также играют в теннис, однако на таком высоком уровне выступает только он. В детстве Циципаса вдохновляла игра американца с греческими корнями Пита Сампраса — они родились в один день. Сейчас у молодого грека есть все задатки, чтобы его карьера получилась такой же великой, как у его кумира.
10. Коннор Макдэвид (хоккей)
Если вбить в гугле имя «Конор», первым делом, естественно, всплывет фамилия «Макгрегор». А вот если написать «Коннор», то поисковик отправит вас к информации о канадце Макдэвиде. У хоккеиста «Эдмонтон Ойлерс» уже в 22 года самая большая средняя зарплата в НХЛ — 12,5 миллиона долларов. С его потенциалом все было понятно еще задолго до драфта 2015 года, в котором Макдэвид, разумеется, был выбран под первым номером.
За океаном его называют The Next One («следующий»). В Канаде так принято квалифицировать только настоящих суперзвезд. В первом десятилетии XXI века такого звания удостоился Сидни Кросби и полностью оправдал все авансы в следующие 10 лет. В новом временном отрезке карьера самого популярного хоккейного «пингвина» либо завершится, либо будет близка к завершению, зато наступит время Макдэвида собирать награды и титулы. Пока что у Коннора нет ни Кубка Стэнли, ни олимпийского золота. Зато в 2016 году со сборной Канады он выиграл чемпионат мира, который проходил в России.
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