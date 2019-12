Звезды спорта следующего десятилетия: новые Овечкин, Загитова и Леброн уже есть

Уходящая десятилетка открыла мировому спорту немало новых звезд. О ком-то говорили еще задолго до первых успехов, видя сумасшедший потенциал, а кто-то добивался всего за счет усердной работы. На стыке десятилетий миру явились новые спортивные звезды, которые уже либо утвердились в своем статусе и готовятся достигать новых высот, либо еще только имеют хороший «посев» и им предстоит многое доказывать. О том, кто претендует на звание главных спортсменов следующего десятилетия, — в материале «Реального времени».

1. Лука Дончич (баскетбол)

Юный словенец ворвался в мир НБА так бесцеремонно и дерзко, что многие уже сейчас называют его «Леброном Джеймсом 20-х». В лучшей баскетбольной лиге мира принято максимально раскручивать звезд, следить за каждым их шагом и собирать под них команду. Дончич сначала поиграл за мадридский «Реал», набравшись опыта в Евролиге и став ее лучшим игроком, а затем «взорвал» НБА в дебютный же сезон, безальтернативно став лучшим новичком прошлого года.

Играет он за «Даллас Маверикс» на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также легкого форварда. Многие говорят о том, что у Луки нет должной харизмы уровня того же Леброна, однако в 20 лет это совершенно неважно, так как уже сейчас по многим спортивным показателям он превосходит не только Джеймса, но и самого Майкла Джордана.



2. Кирилл Капризов (хоккей)

В детском хоккее этого игрока из-за хорошего катания спиной вперед сначала определили в защитники. Однако недоразумение быстро исправили, так как в нападении талант Кирилла начал проявляться практически сразу же — он был «на карандаше» у скаутов всей страны еще в 14-летнем возрасте. В КХЛ Капризов успел поиграть за три команды: родной новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА. В мае 2017 года состоялся довольно скандальный переход Капризова из уфимского клуба в московский, который связывали со спонсорской линией «Роснефти», подмявшей под себя в то время и «Башнефть». В 2018 году хоккеист забил победный гол в овертайме финала Олимпиады в Пхенчхане, а прошедшей весной стал обладателем Кубка Гагарина с армейцами и, по сути, выполнил план-минимум в России. Его трехлетний контракт с ЦСКА заканчивается в апреле 2020 года, и уже понятно, что новый сезон он начнет в НХЛ в составе «Миннесоты», выбравшей его на драфте.

Его трехлетний контракт с ЦСКА заканчивается в апреле 2020 года, и уже понятно, что новый сезон он начнет в НХЛ в составе «Миннесоты». Фото fhr.ru

Кирилл Капризов за океаном вполне может стать звездой уровня Александра Овечкина. У 22-летнего нападающего есть фактурное катание, отличный кистевой бросок, хоккейный интеллект, голевое чутье и еще много других качеств, которые помогут ему в НХЛ. Пока Ови в будущем десятилетии будет плавно завершать свою карьеру, Каприз будет играть все ярче и уже через пару лет должен стать самым популярным хоккеистом России.



3. Камила Валиева (фигурное катание)

Уроженка Казани сейчас скрытый фаворит олимпийского Пекина-2022. Эта мысль уже давно живет в среде любителей фигурного катания, об этом задумывался любой, кто знает историю развития этого вида спорта за последние пять-шесть лет. Сама система подготовки юных спортсменок, которые выходят на пик своей формы, начиная с 15 лет, становится уже отличительной чертой школы Этери Тутберидзе, где занимается и Камила. Яркая демонстрация этого тезиса — карьера действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая, только-только перейдя во взрослое катание, вообще перестала проигрывать, последовательно победив на двух этапах финала Гран-при, чемпионатах России и Европы и взойдя на олимпийский пьедестал Пхенчхана. Валиева может повторить этот путь в Пекине.

Уроженка Казани сейчас скрытый фаворит олимпийского Пекина-2022. Фото Luu / wikipedia.org

Плюсом 13-летней Камилы в этом отношении станет то, что в пубертатное состояние войдут все нынешние примы финала Гран-при, которым больше придется бороться с собственным телом, чем с конкурентками. Что касается последних, то наиболее вероятно предстоит соперничество с американкой Алисой Лью, но и тут могут вмешаться законы природы.



4. Кэти Ледеки (плавание)

История американской пловчихи уникальна — она без тени сомнений могла бы попасть в рейтинг звезд ушедшего десятилетия. Однако Кэти всего 22 года, и она обязательно должна побеждать и в будущем. В плане спорта у Ледеки есть все, чтобы стать Майклом Фелпсом от женского плавания и поднять вид спорта на новые высоты, а также замахнуться на его рекорды и суммарные победы.

Кэти дебютировала за сборную США еще в 15-летнем возрасте на Олимпиаде в Лондоне и на 800-метровой дистанции выиграла свою первую золотую олимпийскую медаль. Через четыре года в Рио она добавила еще четыре золота, а на чемпионатах мира стала аж 15-кратной победительницей. На водном мундиале в Казани в 2015 году она выиграла сразу в четырех дисциплинах и в эстафете. В 2019 году пловчиха впервые не победила на дистанции 400 метров кролем, что наверняка только разозлит ее и заставит работать еще усерднее, не давая шансов еще более молодым конкуренткам. Уступила она 18-летней австралийке Ариарне Титмус.

Кэти всего 22 года, и она обязательно должна побеждать и в будущем. Фото agenciabrasil.ebc.com.br

О Фелпсе, которого Ледеки постарается догнать и обогнать по числу побед в плавании в будущем десятилетии, она говорит с нескрываемым восторгом:

— Я многому научилась у него. И еще долго буду учиться.



5. Татьяна Кадочкина (волейбол)

Самый большой аванс нашего топа выдан именно этой спортсменке. Рослой волейболистке всего 16 лет, а про нее уже говорят как о будущем российского женского волейбола и называют второй Екатериной Гамовой. Уроженка Оренбурга в юном возрасте переехала в столицу Татарстана и сейчас является главным активом «Динамо-Казань». Она дебютировала в Суперлиге в 14 лет, а уже в прошлом сезоне стала игроком основного состава. Сейчас Кадочкину старательно оберегают от внимания прессы, чтобы она вдруг не «зазвездилась», потому что все выданные авансы Татьяне придется еще оправдывать.

Рослой волейболистке всего 16 лет, а про нее уже говорят как о будущем российского женского волейбола и называют второй Екатериной Гамовой. Фото Романа Кручинина / dinamo-kazan.com

В женском волейболе в России сейчас наметился явный кризис, и от сборной уже не ждут былых побед, которые случались на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов. Однако именно Кадочкина должна стать главной звездой среди россиянок на той же Олимпиаде-2024, так как в Токио будущим летом она вряд ли поедет. Очевидно, что карьеры Татьяны Кошелевой и Наталии Гончаровой в ближайшие десять лет завершатся, а Ирина Воронкова и Ксения Ильченко-Парубец пока не находятся в статусе звезд. У Кадочкиной есть все данные, чтобы вырасти в суперзвезду мирового волейбола. Своей игрой в Казани в ближайшие пару лет она сможет приносить пользу как клубу, так и сборной, как это делала долгие годы Гамова.

6. Килиан Мбаппе (футбол)

21-летний нападающий стал известен всему миру после чемпионата мира по футболу в России. Сборная Франции стала чемпионом мира, а Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку турнира, забив 4 гола в 7 матчах. В будущем десятилетии, в котором завершатся выдающиеся карьеры Лионелля Месси и Криштиану Роналду, внимание всех любителей футбола будет приковано именно к игрокам уровня и возраста Килиана. Француз уже сейчас один из главных футболистов, в котором виден потенциал новой суперзвезды.

Сборная Франции стала чемпионом мира, а Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку турнира, забив 4 гола в 7 матчах. Фото Максима Платонова

В 16 лет он дебютировал за «Монако», а в 18 стал игроком основного состава «ПСЖ». В 13 лет его талант разглядел Зинедин Зидан, тогда еще тренер молодежной команды «Реала», и настойчиво предлагал перебраться в Мадрид. Однако Мбаппе, посоветовавшись с отцом, принял решение не уезжать из Франции, и, как показывает время, оно было верным. За 100 матчей во французской Лиге 1 он забил 63 гола. В декабре 2019-го футболист провел уже 163 официальных матча, в которых забил 100 мячей — сумасшедшая статистика для молодого игрока. Возможно, в будущем десятилетии он и сыграет за «Реал», но уже в статусе лучшего футболиста мира.

7. Жуан Феликс (футбол)

Еще один футболист, которого в будущем десятилетии будут обязательно называть «новым Кришитану Роналду». Действительно, пути великого Криша и подающего надежды Жуана (допускается и «Жоао») в чем-то уже похожи: Роналду блистал за «Спортинг» и довольно рано заимел приглашение в «Манчестер Юнайтед». Феликс провел шикарный сезон за «Бенфику» (15 голов в 26 матчах) и получил шанс в мадридском «Атлетико», которым еще только предстоит воспользоваться. Следующее десятилетие подходит для этого как нельзя лучше.

Летом 2019-го мадридский «Атлетико» заплатил за Феликса 126 миллионов евро. Больше в мировом футболе платили только за Неймара. Фото soccer.ru

Любопытно, что семь лет в детском футболе он провел в системе «Порту», однако был отпущен из академии с формулировкой «слабые физические данные для профессионального футбола». Однако, получив шанс в «Бенфике», воспользовался им сполна — кульминацией его выступления за португальские клуб является хет-трик в ворота франкфуртского «Айнтрахта» в четвертьфинале Лиги Европы прошлого сезона. Жуан стал самым молодым автором трех мячей в одном матче в истории турнира. Летом 2019-го мадридский «Атлетико» заплатил за Феликса 126 миллионов евро. Больше в мировом футболе платили только за Неймара.

8. Маттейс Де Лигт (футбол)



Третьим футболистом, о котором обязательно будут много говорить в ближайшие десять лет, назовем 20-летнего защитника «Ювентуса» и сборной Голландии. В первом десятилетии XXI века бывали случаи, когда именно игроки обороны признавались лучшими футболистами года (например, Фабио Каннаваро в 2006-м). Свою первую серьезную награду Де Лигт получил совсем недавно — France Football на церемонии вручения «Золотого мяча» признал Маттейса лучшим молодым футболистом 2019 года.

— Это наша лучшая инвестиция в молодого игрока за всю историю клуба, он — феномен, — так охарактеризовали в «Ювентусе» трансфер Де Лигта из «Аякса» этим летом.

Время топ-игры в исполнении Де Лигта в новом десятилетии обязательно еще наступит. Фото instagram.com/mdeligt_

Кстати, в Италии молодой голландец начал не так хорошо — в большинстве пропущенных голов «Ювентуса» в Серии А есть его вина. Но если учесть, что он выходит в основном составе топ-клуба на позиции центрального защитника в 20 лет, можно сделать скидку на любые оплошности. Время топ-игры в исполнении Де Лигта в новом десятилетии обязательно еще наступит.



9. Стефанос Циципас (теннис)

За последние десять лет турниры Большого шлема в мировом теннисе среди мужчин выигрывали лишь шесть человек: Вавринка и Чилич уже завершают карьеры, Энди Маррей ее уже закончил, но успел вернуться, а большое трио Надаль — Федерер — Джокович обязательно уйдет в новом десятилетии. Новые звезды уже появились: Даниил Медведев удивил всех своим прогрессом в 2019-м, а Александр Зверев уже давно созрел для победы в турнирах топовой четверки, но немцу всегда чего-то не хватает. Есть канадец с русскими корнями Денис Шаповалов, но ему еще нужно пару лет, чтобы дозреть до серьезных титулов. Есть и итальянец Янник Синнер, который еще совсем юн, но крайне перспективен, на подходе Алекс де Минаур — сумасшедший австралийский талант, которому уже пора раскрываться и переходить на новый уровень, но он никак не может этого сделать.

И есть грек Стефанос Циципас — пожалуй, главный претендент на то, чтобы о нем говорили в ближайшие десять лет как о теннисисте уровня Рафы, Роджера и Новака. Он не был фаворитом итогового турнира ATP в этом году, однако выиграл его в очень красивом стиле. В первом же матче против Медведева 21-летний суперталант показал все свои сильные качества — подачу, видение площадки, техника, хорошую физическую подготовку, умение сыграть нестандартно и точно в критические моменты.

Сейчас у молодого грека есть все задатки, чтобы его карьера получилась такой же великой, как у его кумира. Фото instagram.com/stefanostsitsipas98

Циципас — внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова. Мама Стефаноса, Юлия, занималась теннисом и вышла замуж за грека Апостолоса. Два брата и сестра Стефа также играют в теннис, однако на таком высоком уровне выступает только он. В детстве Циципаса вдохновляла игра американца с греческими корнями Пита Сампраса — они родились в один день. Сейчас у молодого грека есть все задатки, чтобы его карьера получилась такой же великой, как у его кумира.



10. Коннор Макдэвид (хоккей)

Если вбить в гугле имя «Конор», первым делом, естественно, всплывет фамилия «Макгрегор». А вот если написать «Коннор», то поисковик отправит вас к информации о канадце Макдэвиде. У хоккеиста «Эдмонтон Ойлерс» уже в 22 года самая большая средняя зарплата в НХЛ — 12,5 миллиона долларов. С его потенциалом все было понятно еще задолго до драфта 2015 года, в котором Макдэвид, разумеется, был выбран под первым номером.

Пока что у Коннора нет ни Кубка Стэнли, ни олимпийского золота. Зато в 2016 году со сборной Канады он выиграл чемпионат мира, который проходил в России. Фото instagram.com/mcdavid97

За океаном его называют The Next One («следующий»). В Канаде так принято квалифицировать только настоящих суперзвезд. В первом десятилетии XXI века такого звания удостоился Сидни Кросби и полностью оправдал все авансы в следующие 10 лет. В новом временном отрезке карьера самого популярного хоккейного «пингвина» либо завершится, либо будет близка к завершению, зато наступит время Макдэвида собирать награды и титулы. Пока что у Коннора нет ни Кубка Стэнли, ни олимпийского золота. Зато в 2016 году со сборной Канады он выиграл чемпионат мира, который проходил в России.