Андрей Вострокнутов: «Я бы посоветовал каждому правителю опираться только на свой народ»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 12-я
Андрей Вострокнутов родился 19 ноября 1986 года в городе Отрадный Самарской области. В 3 года с родителями переехал в Челябинскую область, где жил до окончания школы. В 2004 году поступил в Самарский архитектурно-строительный университет на специальность «Городское строительство и хозяйство». В 2011-м переехал в Москву. Последовательно прошел все ступени — от инженера до руководителя. В 2018 году перешел из сферы строительства в электроэнергетику. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает об опасностях абсолютных суждений, литературе и правах человека.
Андрей Вострокнутов, 33 года, руководитель проектного офиса по диверсификации услуг ПАО «МОЭСК» («Россети Московский регион»). Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018/2019 года. На конкурсе представлял Москву.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Сложный вопрос. Я бы посоветовал каждому правителю, начиная с основания нашего государства, в деле управления страной опираться только на свой народ.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Не считаю себя идеальным папой, но точно являюсь очень любящим и совсем не строгим. В воспитании сына мы с женой руководствуемся следующими основными принципами: воспитание на основе любви, доверия и взаимоуважения, использование метода естественных последствий и отсутствие телесных наказаний.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Верю в то, что в нашем будущем больше никогда не будет событий, при которых люди будут вынуждены рисковать жизнью ради страны. Но если сильно теоретизировать и допустить ситуацию, в которой будущее и моих детей, и моей страны будет лежать на одной чаше весов, я положу на другую чашу свою жизнь. Думаю, таким образом поступит любой мужчина, муж и отец.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— В последние 10 лет таких решений было два. Первое — это переехать из Самары в Москву. Это было непростое решение хотя бы потому, что я уезжал из обустроенного комфортного быта в совершенно незнакомый город, где у меня не было абсолютно ничего. У меня даже предложения о работе на тот момент не было. Второе — решение участвовать в конкурсе «Лидеры России». Последовавшая за этим решением победа внесла очень существенные изменения в мою жизнь, причем эти изменения коснулись абсолютно всех сфер.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Может быть, моя логика в этом вопросе покажется немного странной, но для меня ситуация, когда ты можешь сказать, что кто-либо является для тебя примером, означает желание быть похожим на эту личность, а там уже недалеко до подражания. Я иду своим путем и не воспринимаю чьи-либо достижения в качестве примера, независимо от исторического масштаба этой личности. Рассматривать любые достижения можно только в качестве опыта, но никак не в качестве примера или образца.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Чем-то напоминает раскулачивание, там похожие вопросы могли быть. Первый вариант — блага ста человек получены незаконным путем. Второй вариант — добровольный и искренний отказ ста человек от своих благ ради общества. При других условиях нельзя жертвовать благами одних ради благ других в независимости от численного соотношения, потому что это уже будет нарушение прав и свобод человека.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— К своему стыду, вынужден признать, что читаю преимущественно техническую и деловую литературу в ущерб художественной литературе и книгам по развитию. Могу точно назвать книги из детства, которые запомнились и были полезны лично для меня — это цикл романов о Шерлоке Холмсе Артура Конана Дойля и «Титан» Теодора Драйзера.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Сейчас я живу в Москве и работой мэра удовлетворен. Могу только пожелать — больше общения с жителями города, потому что порой понимание пользы тех или иных решений приходит только после их реализации.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Высокотехнологичный, справедливый и экологически чистый мир, с главенством человеческого права и лидирующей позицией России.
- Что такое истина для вас?
— Моя вольная трактовка — субъективная «правда», принятая в качестве эталона в связи с невозможностью опровержения существующими методами и на существующем уровне социального и технологического воздействия. Поэтому стараюсь не использовать такие абсолютизированные термины, как истина. То же самое, что делить все на добро и зло. Мне гораздо ближе рассматривать все через теорию относительности, потому что так степень объективности суждений будет гораздо выше.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии