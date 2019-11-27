Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Николай Асеев, Борис Пастернак, Илья Сельвинский. Чистополь, 1942 год
Проект «Реального времени»: часть 101-я
Скромный провинциальный Чистополь в годы войны принял тысячи эвакуированных людей. В числе прочих именно сюда привезли президиум Союза писателей СССР во главе с Константином Фединым, семьи многих писателей, которые по разным причинам сами не приехали в город. Здесь разместился и интернат Союза писателей, в котором провел некоторое время, например, Тимур, сын Аркадия Гайдара. Поэтому Чистополь в 1941—1943 годах, наряду с Ташкентом (куда уехала другая часть Союза писателей — например, Корней Чуковский и Анна Ахматова), можно назвать одной из литературных столиц Советского Союза военных лет.
Эвакуация Союза писателей из Москвы в Чистополь началась в августе 1941 года и продолжилась до середины осени. Здесь они и их семьи жили до середины 1943 года, когда миновала угроза для столицы.
В Чистополе же, в Доме колхозника, был организован интернат для детей писателей, в котором некоторое время жили, например, Тимур Гайдар и Георгий Эфрон (сын Марины Цветаевой). Детям здесь приходилось тяжело, как и всем их сверстникам во время войны: тех, кто были постарше, отправляли на работы в колхозы. В сентябре 1942 года группа ребят из интерната нашла во дворе военкомата 76-миллиметровый снаряд и попыталась его разобрать, он взорвался, дети сильно пострадали.
Отделение Союза писателей располагалось в Доме учителя, который был культурным центром тылового Чистополя: здесь проходили творческие вечера, литературные чтения, ставились пьесы (при поддержке актеров из эвакуированных театров). И, конечно, здесь читал свои стихи Борис Пастернак.
Пастернак пытался уйти на фронт, но ему не разрешили. В Чистополь он приехал с последней партией эвакуированных, в октябре 1941 года (его жена с детьми уже были здесь, в интернате Литфонда), снял 12-метровую комнату у хозяев Вавиловых. Жить в эвакуации было тяжело: не хватало самого элементарного — например, дров. Но здесь, на Каме, он продуктивно работал: перевел «Ромео и Джульетту» и «Антония и Клеопатру» Шекспира, подготовил для второго издания шекспировского же «Гамлета» и «Фауста» Гете. Писал Пастернак в Чистополе и лирику. Будучи членом президиума правления Союза писателей СССР, он выступал на литературных вечерах, помогал коллегам, занимался организационной работой. 25 июня 1943 года поэт и прозаик уехал из Чистополя.
Группком профсоюза и общественный совет эвакуированных возглавлял прозаик Константин Тренев. Он интенсивно пытался наладить быт и жизнь коллег: по инициативе группкома была организована столовая для писателей, для них заготавливались дрова, кое-кому удалось выделить земельные участки под огороды. В интернат для детей и семей писателей Тренев пытался правдами и неправдами добывать продукты, одежду и обувь.
Еще один великий советский поэт — Михаил Исаковский — тоже провел в Чистополе почти два года: с августа 1941-го по июнь 1943-го. Здесь он жил со своей женой Лидией и ее мамой. И именно здесь он написал одну из своих знаменитых песен «В лесу прифронтовом», которую Матвей Блантер положил на музыку сразу же, как получил стихи письмом. Всего к чистопольскому периоду творчества Исаковского относятся более тридцати стихотворений, некоторые из них стали всенародно любимыми песнями. А еще он участвовал в радиопередачах, писал в местную газету (оставаясь при этом постоянным автором газеты «Правда»). В своей записной книжке он писал:
«Я благодарен городу Чистополю за то, что в суровые годы войны он приютил меня, дал мне кров и хлеб, предоставил мне возможность работать. Должен сказать, что для меня «чистопольский» период в творческом отношении не пропал даром. Я работал интенсивно и написал большое количество произведений». Но, конечно же, бытовую сторону жизни в Чистополе он не превозносил, писал как есть:
«Дрова таскаю. Печь топлю в квартире. Курю какой-то невозможный мох, варю и ем картошку в вицмундире...»
Трогательную поэму о Чистополе — «Городок на Каме» — написал еще один советский поэт, Николай Асеев. Он тоже прожил здесь с 1941 по июнь 1943 года — вместе с женой и ее сестрами. Несмотря на то что здесь он очень активно работал, успевал еще вести передачи на радио для школьников и писать для татарских газет: печатался в «Прикамской коммуне», «Воднике Татарии», «Красной Татарии». Выступал на «литературных средах» в Доме учителя, в располагавшемся в Чистополе авиаполку, школе, в госпиталях. Летом 1949 года он писал:
«Судьба рядовых советских людей стала мне близка именно после пребывания в Чистополе. И за это я благодарен ему, благодарен от души, от чистого сердца. Он стал моим воспитателем в зрелые годы, показал мне связь вещей и явлений не в рефлекторном свете, в каком они предстают на сцене, а в правдивом и трезвом освещении повседневья».
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Чистопольский государственный музей-заповедник.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Очень двусмысленно выглядит фотка здания "Ярмарки", на котором висят огромные портреты Ленина и Сталина и лозунг "Привет участникам ярмарки" - всё и всех на продажу?
В том числе и "вождей" Мирового "пролетариата"?
Но об этом в те "жесткие" времена не думали - и попадали впросак, а то и в лагеря за невинную опечатку в тексте.
А если с Сельвинского снять круглые очки - получится вылитый Сталин.
Кстати за месяц до ре-эвакуации в июне 1943 года советских писателей и поэтов в Москву - 15 мая 1943 года - марксист Сталин разогнал Коминтерн.
И в творчестве советских писателей и поэтов исчезли "мотивы" Мировой коммунистической революции.
Союзников - США, Англию и др. нельзя было пугать скорым приходом марксистов в Западную Европу и Северную Америку.
Несколько раз был в Чистопольском Музее Нобелевского лауреата Пастернака и каждый раз получал новые знания и несказанное удовольствие от познания Истории страны и Чистополя.
Спасибо уважаемым автору, РВ и Чистопольскому государственному музею-заповеднику.
Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед...
Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
19 января 1936
Ленинград
Анна Ахматова
А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, и любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы родину поставили под свист?
Сельвинский был "заласкан" Сталиным не меньше, из Википедии:
"В конце ноября 1943 года Сельвинского вызвали из Крыма в Москву. Его критиковали за сочинительство «вредных» и «антихудожественных» произведений. Считается, что он «неправильно» рассказал о еврейских жертвах нацистов.[14] По другой версии, во вполне безобидном стихотворении Сельвинского «Кого баюкала Россия…» (1943) проницательно усмотрели карикатурное изображение И. В. Сталина (скрытого под словом «урод»).[16]
Был демобилизован из армии. Бенедикт Сарнов так описывает это событие:
Дело происходит 10 февраля 1944 года. Идёт заседание секретариата ЦК ВКП(б). Обсуждается «идейно-порочное» стихотворение Ильи Сельвинского «Кого баюкала Россия». Неожиданно в зале заседания появляется Сталин и, указывая на проштрафившегося поэта, кидает такую реплику:
— С этим человеком нужно обращаться бережно, его очень любили Троцкий и Бухарин.[17]".
Союз писателей СССР это детище международных марксистов-террористов, призванное прославлять и популяризировать марксизм внутри страны и за её пределами.
Постоянные склоки. доносы, предательства и интриги, чёрная зависть, "бескомпромиссная борьба" за материальные привилегии (дачи, пайки, санатории, одежду и т.д. - хорошо описал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите" на примере Председателя Моссолита "писателя" Берлиоза) - это повседневная жизнь Союза.
Что не исключает появление Талантов среди его членов и членш.