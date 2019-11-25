Фотомарафон «100-летие ТАССР»: выпуск средней школы №11 г. Казани, 1941 год

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Фото: из семейного архива Марины Гребенщиковой

Наша читательница Марина Гребенщикова прислала нам уникальные фотографии из своих семейных архивов. Ее прабабушка — доктор Елена Михайловна Ковальчук — в начале войны уехала на фронт, оставив в Казани двоих дочерей — 15-летнюю Иру (которая закончила школу в мае 1941) и 12-летнюю Риту.

Елена Михайловна Ковальчук родилась в 1900 году в польском Люблине. Убегая от гражданской войны, она одна приехала в Казань и в 1922 году поступила на медицинский факультет Казанского государственного университета. В 1928 году ей присвоили квалификацию врача.

Группа медицинского института, в которой училась Лена Ковальчук. 1928 год. Фото: из семейного архива Марины Гребенщиковой.

Елена Михайловна начала работать. В ту пору медикам вручался сертификат врача общей практики, специализация в нем не указывалась. В нем указано, какие теоретические и клинические курсы студент прошел и какие практические занятия. Во время учебы в университете Елена Михайловна вышла замуж, в 1926 году родилась ее старшая дочка Ирина (Ираида), потом — младшая, Маргарита.

Семейство Ковальчук во дворе дома с соседями. На санках: Ирина и Маргарита, стоит третья слева Елена Михайловна. Начало 1930-х годов. Фото: из семейного архива Марины Гребенщиковой.

Когда началась война, Елена Ковальчук уехала на Белорусский фронт, работала в эвакогоспиталях. Девочки остались в Казани одни. К тому моменту уже закончила школу Ирина. Она тоже поступила в медицинский университет — училась, заботилась о сестре, ждала мать с фронта. Мать прошла всю войну и закончила ее в Германии в звании майора медицинской службы. За работу в эвакогоспитале 1911 и полевом эвакуационном пункте 1-й Гвардейской армии была награждена Орденом Красной Звезды.

В ее приказе о награждении говорится:

«Капитан медслужбы Ковальчук Елена Михайловна работает в ЭК 1911 в качестве начальника терапевтического отделения с января 1945 года. За краткий период времени сумела навести медицинский порядок в отделении, создать необходимый уют и обеспечить безукоризненное обслуживание больных. Отлично справляясь с этой работой, капитан м/с Ковальчук требовательна к себе и подчиненным, дисциплинированна и чутко относится ко всем запросам пациентов. В течение всей Отечественной войны отдавала свои знания и силы лечению раненых и больных».

Елена Ковальчук в 1946 году в г. Веймаре (Германия). Фото: из семейного архива Марины Гребенщиковой.

Ее дочь Ирина вспоминала, как однажды ездила к матери в Германию через всю страну — «в теплушках». Мать вернулась в Казань через несколько лет после войны, продолжила работать врачом.

А потом стала врачом и Ирина. Дольше всего ее трудовая деятельность продлилась в поликлинике Мехового комбината — там она работала рентгенологом много лет. Ирина Евгеньевна закончила медицинский университет в Перми (начинала учиться в Казани, но в силу определенных обстоятельств переехала).

Группа 204 Казанского государственного медицинского института, 1946—47 учебный год. Первая справа в третьем ряду снизу — Ирина Ковальчук. Фото: из семейного архива Марины Гребенщиковой

Там она встретила своего будущего мужа, который тоже прошел через всю войну, а потом в Перми доучился в педагогическом институте. Когда молодые с маленькой дочкой вернулись в Казань в 1952 году, они поселились вместе с Еленой Михайловной. Та тут же уехала... на Сахалин, работать врачом! «Она проработала там довольно долго. Уж и не знаем, кого она там лечила — то ли заключенных, то ли военных», — рассказывает ее правнучка Марина.

Ирина Ковальчук в конце 1940-х годов. Фото: из семейного архива Марины Гребенщиковой

Людмила Губаева