Фотомарафон «100-летие ТАССР»: выпуск средней школы №11 г. Казани, 1941 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 99-я
Наша читательница Марина Гребенщикова прислала нам уникальные фотографии из своих семейных архивов. Ее прабабушка — доктор Елена Михайловна Ковальчук — в начале войны уехала на фронт, оставив в Казани двоих дочерей — 15-летнюю Иру (которая закончила школу в мае 1941) и 12-летнюю Риту.
Елена Михайловна Ковальчук родилась в 1900 году в польском Люблине. Убегая от гражданской войны, она одна приехала в Казань и в 1922 году поступила на медицинский факультет Казанского государственного университета. В 1928 году ей присвоили квалификацию врача.
Елена Михайловна начала работать. В ту пору медикам вручался сертификат врача общей практики, специализация в нем не указывалась. В нем указано, какие теоретические и клинические курсы студент прошел и какие практические занятия. Во время учебы в университете Елена Михайловна вышла замуж, в 1926 году родилась ее старшая дочка Ирина (Ираида), потом — младшая, Маргарита.
Когда началась война, Елена Ковальчук уехала на Белорусский фронт, работала в эвакогоспиталях. Девочки остались в Казани одни. К тому моменту уже закончила школу Ирина. Она тоже поступила в медицинский университет — училась, заботилась о сестре, ждала мать с фронта. Мать прошла всю войну и закончила ее в Германии в звании майора медицинской службы. За работу в эвакогоспитале 1911 и полевом эвакуационном пункте 1-й Гвардейской армии была награждена Орденом Красной Звезды.
В ее приказе о награждении говорится:
«Капитан медслужбы Ковальчук Елена Михайловна работает в ЭК 1911 в качестве начальника терапевтического отделения с января 1945 года. За краткий период времени сумела навести медицинский порядок в отделении, создать необходимый уют и обеспечить безукоризненное обслуживание больных. Отлично справляясь с этой работой, капитан м/с Ковальчук требовательна к себе и подчиненным, дисциплинированна и чутко относится ко всем запросам пациентов. В течение всей Отечественной войны отдавала свои знания и силы лечению раненых и больных».
Ее дочь Ирина вспоминала, как однажды ездила к матери в Германию через всю страну — «в теплушках». Мать вернулась в Казань через несколько лет после войны, продолжила работать врачом.
А потом стала врачом и Ирина. Дольше всего ее трудовая деятельность продлилась в поликлинике Мехового комбината — там она работала рентгенологом много лет. Ирина Евгеньевна закончила медицинский университет в Перми (начинала учиться в Казани, но в силу определенных обстоятельств переехала).
Там она встретила своего будущего мужа, который тоже прошел через всю войну, а потом в Перми доучился в педагогическом институте. Когда молодые с маленькой дочкой вернулись в Казань в 1952 году, они поселились вместе с Еленой Михайловной. Та тут же уехала... на Сахалин, работать врачом! «Она проработала там довольно долго. Уж и не знаем, кого она там лечила — то ли заключенных, то ли военных», — рассказывает ее правнучка Марина.
Справка
За помощь в подготовке проекта редакция благодарит нашу читательницу Марину Гребенщикову, предоставившую фотографии из семейного архива.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Уникальные фотографии и познавательный текст.
Спасибо уважаемым автору, РВ и семье Гребенщиковых.