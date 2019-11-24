Фотомарафон «100-летие ТАССР»: учительница И.А. Касаткина за работой на комбайне, 1942 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 98-я

В годы войны в колхозах Татарии основная нагрузка легла на женщин и подростков. Мужчины уходили на фронт в большем масштабе, чем в городе: они не работали на оборонных заводах, не учились и не учили в вузах, у них практически не было брони. Поэтому село в годы войны было царством женщин.

В 1940 году работоспособного населения на селе было 717,2 тысячи человек. К 1944 осталось 461,6 тысячи. При этом отгрузки зерна фронту должны были быть бесперебойными. Колхозы должны были кормить не только города с десятками тысяч эвакуированных из прифронтовых районов людей, но и отправлять хлеб на фронт. Сельская интеллигенция тоже выходила на поле: работали наравне с крестьянами и учителя, и фельдшеры, и ветеринары, и агрономы. На период сельскохозяйственных работ в колхозы отправляли студентов и заводчан из городов.

Пионеры и школьники Казани на уборке урожая. 1942 год. Источник tatfrontu.ru

И кругом были женщины: и на тракторе, и на комбайне, и на севе, и на уборке.

При этом была и обратная миграция: с одной стороны, рабочих и студентов из городов отправляли на сельхозработы. С другой, из села активно забирали работников в промышленность, на выполнение трудовой повинности, на заготовку дров и торфоразработку.

Уборка пшеницы в колхозе им. С.М. Кирова Атнинского района ТАССР. 1944 год. Источник tatfrontu.ru

С механизаторскими кадрами была беда: мужчины ушли на фронт, и в МТС начали массово создаваться женские тракторные бригады. Очень немногие женщины имели этот опыт еще до войны, и теперь он ценился на вес золота: трактористки обучали своих подруг. Возникли специфически женские формы социалистического соревнования, широко распространившиеся в сельском хозяйстве Татарии. К ним относятся прежде всего соревнования женских тракторных бригад и звеньев высокого урожая. Число женских тракторных бригад в республике возросло со 112 в 1942 году до 166 в 1944-м, а звеньев высокого урожая — с 900 в 1943 году до целых 2508 в 1945-м.



Трактористка Галеева, 1941—1945 гг. Источник tatfrontu.ru

За годы войны процент женщин за рулем тракторов в ТАССР вырос с 21 до 73%, а управляющих комбайном — с 26 до 79%.

Не хватало и руководителей: из 3 884 председателей колхозов в Татарии на фронт ушли 2 586 человек. Нужно было срочно обучать и готовить новых руководителей, и без женщин тоже было не обойтись. С 19 «довоенных» женщин-председателей за годы войны количество выросло до 320.



Детский труд использовали в основном на прополке, сенокосе, молотьбе и уборке урожая. Есть воспоминания Амины Юнусовой из Теньковского района: «С 12-летнего возраста, как началась война, мы ежегодно по три месяца работали в колхозе. Будили нас в 3—4 часа утра, не смотрели, что дети. Просыпаться было тяжело. Выполняли различные работы. Помню, как мы трудились на сенокосе: мальчики косили, а мы сначала разбивали огромные копны сена, чтобы успеть их просушить до обеда, затем переворачивали, а вечером снова собирали в копны. За день так умаешься, что еле волочешь вечером домой ноги».

Трактористка Елизавета Орлова (в центре), конец 1940-х. Фото из архива Мемориального музея И.Я. Яковлева

В селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района была тракторная женская бригада, состоявшая из Елизаветы Орловой, Веры Тарасовой, Татьяны Домрачевой, Татьяны Мукиной, Елизаветы Полковниковой. Интересно, что Орлова была дочерью раскулаченного единоличника. Осталась за рулем трактора она и после войны, и в 1955 году ее даже поощрили путевкой на ВСХВ в Москву.

Те, кому посчастливилось остаться в полных семьях, часто так полными семьями и работали. Например, в селе Сугушла Шугуровского района в колхозе «Индустрия» на комбайне «Сталинец» работал Шагит Абдуллин, его помощницей была жена Рахима. Вместе с родителями работала и их дочка Рашида.

Колхоз «Индустрия», село Сугушла Шугуровского района, колхозники на комбайне «Сталинец». За штурвалом Абдуллин Шагит, его помощником была жена Абдуллина Рахима. 1944 год. Девочка с косами — их дочь Рашида. Молодые мальчики — ученики комбайнера. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея.

Людмила Губаева