Фотомарафон «100-летие ТАССР»: производство кетгута, 1941 год

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Фото: из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

К началу войны в Казани работали два предприятия, выпускавшие фармацевтические препараты и медицинские материалы: кетгутный и химико-фармацевтический заводы. После 22 июня 1941 года пришлось серьезно увеличить и перепрофилировать производство.

В довоенные и военные годы Казанский химфармзавод занимал дома 19/15 и 21 по улице Профсоюзной, там, где находились истоки казанской фармацевтики — аптека Фердинанда Грахе, основанная в середине XIX века. В 1918 году аптеку Грахе национализировали, а в 1931-м здесь образовали химфармфабрику имени 14-й годовщины Октября в составе Татгосмедторга.

Первые таблеточные прессы с ручным управлением и электроприводом на Казанской химфармфабрике, 1935 год. Фото из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

Тогда же на Булаке построили кетгутный завод, на тот момент он был единственным в стране — здесь производился шовный материал из бараньих кишок.



Сотрудницы Казанского химико-фармацевтического завода, ориентировочно начало 1940-х годов. Слева направо: Л.А. Габбязова, Т.И. Ботова, А.П. Ожиганова, Т.А. Рассыпнинская, А.Ф. Зорина. Фото из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты».

В рамках масштабной эвакуации в Казань переехали Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова (20 августа 1941 года его оборудование уже прибыло в Казань) и мощности нескольких фармацевтических производств Москвы и Ленинграда. Новое оборудование разместили в стенах Казанского химфармзавода.

Из-за войны на заводе серьезно изменили ассортимент выпускаемой продукции: стали выпускать те препараты и материалы, в которых особенно нуждались в военных госпиталях. Казань снабжала госпитали страны уротропином и хлористым кальцием, лимоннокислым натрием для консервирования крови и кальцексом, множеством других важных и нужных препаратов. Увеличили выпуск ранозаживлящих мазей и мазей против обморожений. Выпускали на химфармфабрике мини-аптечки для бойцов: так, в 1942 году коллектив фасовочного цеха подготовил 35 тысяч аптечек белорусским партизанам. Многим фасовщицам пришлось работать по две смены, но они выдержали такое большое напряжение и успели подготовить продукцию к специальному рейсу.

После войны на Казанском химфармзаводе продолжали собирать аптечки, уже не фронтовые, а мирные, домашние. На фото: экспонат 1948 года из Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

Чтобы обеспечить выпуск новой продукции, по постановлению правительства на заводе был организован специальный цех — химический. В нем установили оборудование и аппаратуру с эвакуированных заводов Москвы и Ленинграда.

Отсутствие необходимого ассортимента сырья и материалов, недостаток производственных площадей потребовали внести значительные изменения в технологию приготовления различных препаратов, над решением которых самоотверженно трудились технологи, механики, работники лабораторий, рабочие, монтажники.

Химико-аналитическая лаборатория завода, 1942—1943 гг. Фото из фондов Музея АО «Татхимфармпрепараты»

В новых условиях приходилось работать очень быстро и очень много: в первые годы войны на заводе вводился 9-, 11-часовой рабочий день. По сравнению с 1940 годом, объем производства по химическим препаратам в 1942 году вырос на 880% процентов. Многие приводили на завод своих детей: сохранились сведения о том, что прямо со школьной скамьи пришли на работу четырнадцати-, пятнадцатилетние подростки, дети кадровых рабочих — Нина и Валя Сергеевы, Зайтуна и Роза Хуснутдиновы, Лена Завьялова, Женя Старков, Сима Задворнова, Амина Каримова, Рита Бахарева, Роза Сундукова и другие школьники.

Приказ о 10-часовом рабочем дне на заводе, 1943 год. Документ из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»



Кетгутный завод увеличил производство кетгута, который применялся в полевой хирургии: стерильные нити, сделанные из биологического материала — бараньих кишок — наилучшим образом подходили для сшивания ран и хирургических надрезов.



Второй год войны был, пожалуй, самым трудным для обоих заводов. Сырье стало поступать с большими перебоями, зачастую некондиционное, требующее дополнительной очистки и переработки. Особенно плохо стало с обеспечением электроэнергией и топливом. Согласно приказу Наркомздрава РСФСР за №875 от 14 сентября 1942 года, завод был переведен на снабжение местным топливом. Госплан ТАССР выделил делянку для заготовки топлива.



В годы войны на заводе работали 19 мужчин и 199 женщин: первые приказы о мобилизации сотрудников поступили уже 24 июня 1941 года.

Сотрудницы кетгутного завода, предположительно, 1941—1942 гг. Фото из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

Женщины трудились самоотверженно, за себя и за тех, кто ушел на фронт. Они были и слесарями, и электромонтерами, и аппаратчиками, и шоферами, и грузчиками, и возчиками. Осенью и зимой 1941 года 30 сотрудниц были отправлены на строительство Казанского обвода.

В военные годы приходилось не только осваивать выпуск новых лекарств, но и работать максимально на местном сырье: изменяли и технологии, и поиск материалов, и даже конструкцию станков.



Комсомольско-молодежные бригады работали в колхозах и на лесозаготовках, изучали санитарное дело и противовоздушную оборону.

Приказ об участии в посевной, 1943 год. Документ из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

На предприятиях, как известно, не бывает мелочей. От отсутствия одной пусть и крохотной детали может остановиться огромный конвейер. В годы войны в технологической цепочке Казанского химико-фармацевтического завода самым слабым было, пожалуй, последнее звено — участок, где производилась упаковка медикаментов. Здесь царил хронический голод на самые разнообразные материалы: например, катастрофически не хватало упаковочной бумаги, а ведь медикаменты должны были быть стерильными! По заводу вышел приказ о строгой экономии упаковочной бумаги: например, в нее запрещалось заворачивать продукты питания (хлеб).

Участок производства зубного цемента, 1943 год. Фото из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

Отдельно заботилось руководство о заводчанах: на производстве людей кормили, но у них были и семьи. В годы войны 100 членам заводского коллектива выделили участки под огороды, все семьи обеспечивали дровами, хотя достать их было титанически сложно в то тяжелое время. У завода было подсобное хозяйство на Высокой Горе: тут заводская молодежь выращивала овес, просо и овощи. Часть урожая шла в заводскую столовую, часть распределяли по семьям сотрудников.



Людмила Губаева