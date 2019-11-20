Фотомарафон «100-летие ТАССР»: производство кетгута, 1941 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 94-я
К началу войны в Казани работали два предприятия, выпускавшие фармацевтические препараты и медицинские материалы: кетгутный и химико-фармацевтический заводы. После 22 июня 1941 года пришлось серьезно увеличить и перепрофилировать производство.
В довоенные и военные годы Казанский химфармзавод занимал дома 19/15 и 21 по улице Профсоюзной, там, где находились истоки казанской фармацевтики — аптека Фердинанда Грахе, основанная в середине XIX века. В 1918 году аптеку Грахе национализировали, а в 1931-м здесь образовали химфармфабрику имени 14-й годовщины Октября в составе Татгосмедторга.
Тогда же на Булаке построили кетгутный завод, на тот момент он был единственным в стране — здесь производился шовный материал из бараньих кишок.
В рамках масштабной эвакуации в Казань переехали Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова (20 августа 1941 года его оборудование уже прибыло в Казань) и мощности нескольких фармацевтических производств Москвы и Ленинграда. Новое оборудование разместили в стенах Казанского химфармзавода.
Из-за войны на заводе серьезно изменили ассортимент выпускаемой продукции: стали выпускать те препараты и материалы, в которых особенно нуждались в военных госпиталях. Казань снабжала госпитали страны уротропином и хлористым кальцием, лимоннокислым натрием для консервирования крови и кальцексом, множеством других важных и нужных препаратов. Увеличили выпуск ранозаживлящих мазей и мазей против обморожений. Выпускали на химфармфабрике мини-аптечки для бойцов: так, в 1942 году коллектив фасовочного цеха подготовил 35 тысяч аптечек белорусским партизанам. Многим фасовщицам пришлось работать по две смены, но они выдержали такое большое напряжение и успели подготовить продукцию к специальному рейсу.
Чтобы обеспечить выпуск новой продукции, по постановлению правительства на заводе был организован специальный цех — химический. В нем установили оборудование и аппаратуру с эвакуированных заводов Москвы и Ленинграда.
Отсутствие необходимого ассортимента сырья и материалов, недостаток производственных площадей потребовали внести значительные изменения в технологию приготовления различных препаратов, над решением которых самоотверженно трудились технологи, механики, работники лабораторий, рабочие, монтажники.
В новых условиях приходилось работать очень быстро и очень много: в первые годы войны на заводе вводился 9-, 11-часовой рабочий день. По сравнению с 1940 годом, объем производства по химическим препаратам в 1942 году вырос на 880% процентов. Многие приводили на завод своих детей: сохранились сведения о том, что прямо со школьной скамьи пришли на работу четырнадцати-, пятнадцатилетние подростки, дети кадровых рабочих — Нина и Валя Сергеевы, Зайтуна и Роза Хуснутдиновы, Лена Завьялова, Женя Старков, Сима Задворнова, Амина Каримова, Рита Бахарева, Роза Сундукова и другие школьники.
Кетгутный завод увеличил производство кетгута, который применялся в полевой хирургии: стерильные нити, сделанные из биологического материала — бараньих кишок — наилучшим образом подходили для сшивания ран и хирургических надрезов.
Второй год войны был, пожалуй, самым трудным для обоих заводов. Сырье стало поступать с большими перебоями, зачастую некондиционное, требующее дополнительной очистки и переработки. Особенно плохо стало с обеспечением электроэнергией и топливом. Согласно приказу Наркомздрава РСФСР за №875 от 14 сентября 1942 года, завод был переведен на снабжение местным топливом. Госплан ТАССР выделил делянку для заготовки топлива.
В годы войны на заводе работали 19 мужчин и 199 женщин: первые приказы о мобилизации сотрудников поступили уже 24 июня 1941 года.
Женщины трудились самоотверженно, за себя и за тех, кто ушел на фронт. Они были и слесарями, и электромонтерами, и аппаратчиками, и шоферами, и грузчиками, и возчиками. Осенью и зимой 1941 года 30 сотрудниц были отправлены на строительство Казанского обвода.
В военные годы приходилось не только осваивать выпуск новых лекарств, но и работать максимально на местном сырье: изменяли и технологии, и поиск материалов, и даже конструкцию станков.
Комсомольско-молодежные бригады работали в колхозах и на лесозаготовках, изучали санитарное дело и противовоздушную оборону.
На предприятиях, как известно, не бывает мелочей. От отсутствия одной пусть и крохотной детали может остановиться огромный конвейер. В годы войны в технологической цепочке Казанского химико-фармацевтического завода самым слабым было, пожалуй, последнее звено — участок, где производилась упаковка медикаментов. Здесь царил хронический голод на самые разнообразные материалы: например, катастрофически не хватало упаковочной бумаги, а ведь медикаменты должны были быть стерильными! По заводу вышел приказ о строгой экономии упаковочной бумаги: например, в нее запрещалось заворачивать продукты питания (хлеб).
Отдельно заботилось руководство о заводчанах: на производстве людей кормили, но у них были и семьи. В годы войны 100 членам заводского коллектива выделили участки под огороды, все семьи обеспечивали дровами, хотя достать их было титанически сложно в то тяжелое время. У завода было подсобное хозяйство на Высокой Горе: тут заводская молодежь выращивала овес, просо и овощи. Часть урожая шла в заводскую столовую, часть распределяли по семьям сотрудников.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории АО «Татхимфармпрепараты» и лично Луизу Рафкатовну Гатауллину, председателя профкома предприятия и хранительницу музея.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Сердечное спасибо и низкий поклон уважаемым автору и РВ за уникальный ежедневный фото-марафон "100-лети ТАССР".
Отдельное спасибо всем, кто помогает автору и РВ фотографиями и информацией - Музеям, людям, сегодня Музею истории АО «Татхимфармпрепараты» и Луизе Рафкатовне Гатауллиной - узнал и увидел много новой интересной информации.
Знал, что в Казани работал химико-фармацевтический завод и единственный в СССР кетгутный завод по производству шовного материала, который спас миллионы раненых бойцов (более 15 млн. раненых), но подробностей трудовых и бытовых подвигов не знал - только в общих чертах.
Героические женщины.
Надо ставить Памятник труженикам тыла Казани.
Ещё раз всем, кто "руку приложил" к этому проекту, низкий поклон за сохранение Памяти.
Марксист Сталин разогнал в 1943 году международный Московский штаб-квартиру марксистов-террористов - Коминтерн - за то, что марксисты-террористы обещали сделать, совершить Мировую марксистскую (коммунистическую) революцию, брали на террористическую и подрывную деятельность по всему Земному шару огромные деньги из бюджета СССР, но своих обещаний не сдержали, все их обещания оказались "пшиком" - пролетарии капиталистических стран (Франции, Германии, США, Финляндии и др.) не подняли восстания, революцию против своих правительств.
Но окончательно международные марксисты-террористы были отстранены от власти в СССР (или им приходилось уже скрывать свои претензии на Мировое господство, на Мировую гегемонию) только после смерти марксиста Сталина.
Более 10 лет шла внутри-видовая борьба (по Дарвину) среди марксистов за обладание ресурсами СССР, но только с приходом Брежнева окончательно победили "коммунисты", которые взяли курс на мирное сосуществование СССР со странами капитализма, отказавшись от марксистских планов на Мировую "революцию".
И моей маме дали несколько медалей за то, что она подростков в 13-15 лет работала на оборонном производстве - а точнее вся страна тогда работала на оборону и защиту независимости Родины.
Как ветеран тыла мама получает и небольшую прибавку к пенсии.
Вспоминая военное детство всегда говорит, что было очень голодно и холодно.
Но вспоминает без обиды, с пониманием, хотя ей пошел уже десятый десяток лет.
"Ляпаете" словами Вы - пытаетесь обидеть, оскорбить, унизить Ваших оппонентов - обычная практика марксистов-террористов.
В моих комментариях размышлениях приведены исторические факты - разгон Сталиным Коминтерна в 1943 году, борьба за власть в ВКП(б), КПСС после смерти Сталина, изменение курса КПСС при Брежнего с конфронтации со странами капитализма на мирное сосуществование - этому учили в СССР в 1960 - 1980-е гг. с детского сада до институтов и Университетов марксизма-ленинизма.
И воспоминания моей мамы, которой я доверяю - она была настоящим коммунистом и никогда не врала, говорила, что думает, всю жизнь проработала на производстве, строила "коммунизм".
Вы, извините, какой-то "пещерный" марксист из 1920 - 1930-х годов.
Из Википедии:
"Коммунисти́ческий интернациона́л (Коминте́рн, III Интернациона́л) — международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919—1943 годах. По Ленину — «союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах»[1].
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Роспуск Коминтерна[править | править код]
Коминтерн был формально распущен 15 мая 1943 года. Роспуск Коминтерна, фактически являлся требованием союзников для открытия второго фронта. Объявление было положительно воспринято в странах Запада, особенно в США, и привело к укреплению отношений этих стран с Советским Союзом. Отстаивая необходимость роспуска, Сталин говорил: «Опыт показал, что и при Марксе, и при Ленине, и теперь невозможно руководить рабочим движением всех стран мира из одного международного центра. Особенно теперь, в условиях войны, когда компартии в Германии, Италии и других странах имеют задачи свергнуть свои правительства и проводить тактику пораженчества, а компартии СССР, Англии и Америки и другие, наоборот, имеют задачи всемерно поддерживать свои правительства для скорейшего разгрома врага.
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Структура Коминтерна[править | править код]
Секретариат ИККИ, избранный на VII конгрессе Коминтерна. Справа налево: В. Пик, О. Куусинен, Г. Димитров, К. Готвальд, Д. Мануильский, П. Тольятти. 1935 год.
В уставе Коминтерна, принятом в августе 1920 г., говорилось: По существу дела Коммунистический Интернационал должен действительно и фактически представлять собой единую всемирную коммунистическую партию, отдельными секциями которой являются партии, действующие в каждой стране.
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В 1928 году был написан Гимн Коминтерна на немецком языке Хансом Эйслером. Перевод на русский язык осуществил в 1929 году Илья Френкель. В припеве гимна повторялись слова : Наш лозунг — Всемирный Советский Союз![8]
Бюро агитации и пропаганды Коминтерна совместно с командованием Красной армии подготовили и выпустили в 1928 году на немецком и в 1931 году на французском языках книгу «Вооружённое восстание», написанную как своего рода учебно-справочное пособие по теории организации вооружённого восстания. Книга была выпущена под псевдонимом A. Neuberg, а реальными авторами были известные деятели международного революционного движения.
В 1924—1936 годах на территории подмосковного санатория «Подлипки» существовала Высшая диверсионно-разведывательная школа (База № 1), подведомственная Коминтерну. Здесь побывали известные всему миру политические деятели и руководители партий: Эрнст Тельман, Долоррес Ибарури, Надежда Крупская, здесь так же проживал Вильгельм Пик со своей семьёй. (http://historykorolev.ru/archives/1850)
Ростокино — База № 2 радиоцентр Коминтерна.
Пушкино — База №3 школа связи Коминтерна. (http://historykorolev.ru/archives/1873)"
Из Википедии:
"Смерть Сталина. Реформы и борьба за власть.
В день смерти Сталина — 5 марта 1953 года состоялось Совместное заседание Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР, Президиума Верховного Совета СССР[74], где были утверждены назначения на высшие посты партии и Правительства СССР, и, по предварительной договорённости с группой Хрущёва, Маленкова, Молотова и Булганина, Берия без долгих прений был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и министром внутренних дел СССР[7][74]. Объединённое МВД СССР включило в свой состав существовавшие ранее самостоятельно МВД СССР (1946—1953 годы) и МГБ СССР (1946—1953 годы).
9 марта 1953 года Л. П. Берия участвовал в похоронах И. В. Сталина, с трибуны Мавзолея произнёс речь на траурном митинге.
Берия, наряду с Хрущёвым и Маленковым, стал одним из главных претендентов на лидерство в стране[75]. В борьбе за лидерство Л. П. Берия опирался на силовые ведомства[75]. В руководство МВД были выдвинуты ставленники Берии[76]. Уже 19 марта были сменены руководители МВД во всех союзных республиках и в большинстве регионов РСФСР[76]. В свою очередь, вновь назначенные руководители МВД производили замены кадров в среднем звене руководства[76].
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КПСС[править | править код]
1952—1985[править | править код]
В октябре 1952 года на XIX съезде партии её название было вновь изменено: ВКП(б) была переименована в Коммунистическую партию Советского Союза — КПСС[20].
Во многом поворотным пунктом в истории партии и всего Советского Союза стал прошедший в феврале 1956 года XX съезд КПСС, на котором первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». В докладе был осуждён культ личности Сталина. Съезд положил начало развенчанию социальных мифов сталинизма, дал толчок обновлению советского общества и освобождению общественного сознания от догм и стереотипов[21]. После XX съезда было пересмотрено большое количество судебных дел, которые были сфабрикованы на основе надуманных, ложных и ошибочных обвинений; многие репрессированные люди были реабилитированы[22].
На XXII съезде КПСС (1961 год) было объявлено, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»[23].
В октябре 1964 года пост первого (с марта 1966 года — генерального) секретаря ЦК КПСС занял Л. И. Брежнев. Он положил конец ряду недостаточно продуманных мероприятий, инициированных Хрущёвым, и в первый период своего 18-летнего периода пребывания на руководящем посту провёл в стране достаточно серьёзные экономические реформы".
Извините, господин "недовольный", откуда в Вас столько злобы и ненависти?
Добрее надо быть, добрее к людям - это полезнее и для Вашего здоровья, физического и психического.
Спасибо.
Конечно же медалями и орденами награждали и во время Великой Отечественной Войны - это бесспорный исторический факт.
Но по большому счёту все добросовестно работающие в архи-сложных, архи-трудных условиях (голод, холод, отсутствие нормального жилья, медикаментов, одежды, дров и т.д.) для фронта, для победы (извините за языковый "штамп") заслуживали орденов и медалей - и их начали массово выдавать фронтовикам и труженикам тыла во времена Брежнева.
И это правильно - Герои должны быть отмечены.
Молодцы!!!
Внешний вид матерей, сестер, жен, невест вдохновлял мужчин не меньше, чем вовремя подвезенные боеприпасы и еда.
Молодцы дамы!!!
Подавали пример мужчинам и поддерживали в них боевой дух.