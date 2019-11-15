Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работники Татарского геологоразведочного треста, 1943 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 89-я

Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»).

Рождение татарской нефтедобычи произошло в годы войны. В июне 1941 года была заложена легендарная скважина №1, и через 2 года — 25 июля 1943 года — она дала фонтан нефти дебитом 20 тонн в сутки.

Нефть на наших землях искали давно, еще с XIX века. Сразу же после революции поиски активизировались: молодой стране жизненно необходимы были новые источники топлива. Нефть в Татарстане начинали искать в Сюкеево, но в 1920-е годы эти поиски успехом не увенчались, и работы свернули. Но Иван Михайлович Губкин, основатель советской нефтяной геологии, все же был уверен в том, что большая нефть в Поволжье есть.

В 1937 году успехом увенчались геолого-разведочные работы в Туймазинском районе Башкирии, на границе с ТАССР. Это косвенно подтверждало, что в аналогичных слоях может быть нефть и в Татарии. В 1938 году в Татарии организовали самостоятельное нефтяное управление и началась подготовка к промышленной разведке глубоким бурением на трех структурах: снова в Сюкеево, около Шугурово и на Булдырской структуре близ Чистополя.

Буровая скважина №1, Шугуровское месторождение. Начало 1940-х. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Итоги геологоразведочных работ, подведенные в 1940 году на первой Татарской научной нефтяной конференции, оптимизма не прибавили. Буровики и геологи работали на пределе сил и возможностей, но фонтанов нефти так и не нашли. Однако по материалам геологоразведки, потенциально нефтеносных геологических структур в Татарии было больше, чем в соседней Башкирии или на Урале.

Именно поэтому татарской нефти дали еще один шанс: создали единый трест «Татгеологоразведка», где сосредоточилось оборудование и администрация всех геологоразведочных организаций, работавших в ТАССР.

Работники Татарского геологоразведочного треста, 1943 год. 1-й ряд (слева направо): начальник геологического отдела А.М. Мельников, управляющий треста Б.М. Юсупов, директор лаборатории М.З. Кавиев, 2-й ряд: Губайдуллин, Байбурова, Каткова, Порецкая, Пурпушкин, Кржечковская, Григорьева

В 1941 году начали разведочное бурение в Шугурово. Легендарная скважина №1, с которой все началось, была заложена именно тут, за 2 недели до войны — 6 июня 1941. Возглавлял ее бурение мастер Г.Х. Хамидуллин, техническое и геологическое руководство осуществляли директор Шугуровской нефтеразведки А.В. Лукин, старший инженер И.Г. Шеломанов, старший геолог С.П. Егоров.

Обложка геологического журнала бурения скважины №1, которая дала начало татарстанской большой нефти. Документ из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Геолог из Лениногорска Д. Дорофеева в своем письме в журнал «Наука и жизнь» писала:

«Бурилась она более двух лет в тяжелое военное время. Для того, чтобы пробурить скважину, нужны: цемент, бурильные трубы, долото, глинистый раствор, буровая вышка, насосы, транспорт и многое другое, а главное — профессиональные кадры. И того и другого не хватало или просто не было. Ближайшая железнодорожная станция Клявлино находилась в 27 км, про асфальтовые дороги вообще не слышали. Был и риск — а вдруг скважина окажется «сухой», то есть без нефти, и такие затраты! Работали геолог Шугуровской нефтеразведки Татарского геолого-разведочного треста С.П. Егоров и буровой мастер из Грозного Г.Х. Хамидуллин.

Перелистываю буровой журнал, пожелтевшие от времени страницы «амбарной книги». Четким, аккуратным почерком геологом сделаны записи о всех осложнениях, зонах поглощений глинистого раствора при бурении первой скважины, описан шлам, выходивший с глинистым раствором. Из записи видно, что бурение скважины шло с большими осложнениями. Поглощение глинистого раствора было в девяти случаях. Бурение часто останавливалось из-за отсутствия горючего».

Буровой журнал скважины №1 (1941—1943 гг). Документ из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

«Второй Баку» случился только 25 июля 1943 года: скважина №1 дала промышленный приток газированной нефти дебитом 20 тонн в сутки.

В рапорте Шугуровской нефтеразведки обещалось превратить Шугуровский район в «новый промысел второго Баку и дать с небольших глубин высококачественные нефтепродукты нашей родной любимой Красной Армии». Об открытии первого нефтяного месторождения Татарии — Шугуровского — объявили в августе 1943 года.

Геолог Байбурова в полевой экспедиции в Нурлатском районе, 1943 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Уже потом станет понятно, что скважина №1 находится на краю одного из крупнейших нефтяных месторождений страны — Ромашкинского. Но именно с этой скважины началась история большой нефти Татарстана, именно здесь получили первую промышленную нефть в республике.

Геологи и буровики продолжали работать дальше — и сотворили эту историю.

Людмила Губаева