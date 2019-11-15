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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работники Татарского геологоразведочного треста, 1943 год

07:00, 15.11.2019 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 89-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работники Татарского геологоразведочного треста, 1943 год Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»).

Рождение татарской нефтедобычи произошло в годы войны. В июне 1941 года была заложена легендарная скважина №1, и через 2 года — 25 июля 1943 года — она дала фонтан нефти дебитом 20 тонн в сутки.

Нефть на наших землях искали давно, еще с XIX века. Сразу же после революции поиски активизировались: молодой стране жизненно необходимы были новые источники топлива. Нефть в Татарстане начинали искать в Сюкеево, но в 1920-е годы эти поиски успехом не увенчались, и работы свернули. Но Иван Михайлович Губкин, основатель советской нефтяной геологии, все же был уверен в том, что большая нефть в Поволжье есть.

В 1937 году успехом увенчались геолого-разведочные работы в Туймазинском районе Башкирии, на границе с ТАССР. Это косвенно подтверждало, что в аналогичных слоях может быть нефть и в Татарии. В 1938 году в Татарии организовали самостоятельное нефтяное управление и началась подготовка к промышленной разведке глубоким бурением на трех структурах: снова в Сюкеево, около Шугурово и на Булдырской структуре близ Чистополя.

Буровая скважина №1, Шугуровское месторождение. Начало 1940-х. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Итоги геологоразведочных работ, подведенные в 1940 году на первой Татарской научной нефтяной конференции, оптимизма не прибавили. Буровики и геологи работали на пределе сил и возможностей, но фонтанов нефти так и не нашли. Однако по материалам геологоразведки, потенциально нефтеносных геологических структур в Татарии было больше, чем в соседней Башкирии или на Урале.

Именно поэтому татарской нефти дали еще один шанс: создали единый трест «Татгеологоразведка», где сосредоточилось оборудование и администрация всех геологоразведочных организаций, работавших в ТАССР.

Работники Татарского геологоразведочного треста, 1943 год. 1-й ряд (слева направо): начальник геологического отдела А.М. Мельников, управляющий треста Б.М. Юсупов, директор лаборатории М.З. Кавиев, 2-й ряд: Губайдуллин, Байбурова, Каткова, Порецкая, Пурпушкин, Кржечковская, Григорьева

В 1941 году начали разведочное бурение в Шугурово. Легендарная скважина №1, с которой все началось, была заложена именно тут, за 2 недели до войны — 6 июня 1941. Возглавлял ее бурение мастер Г.Х. Хамидуллин, техническое и геологическое руководство осуществляли директор Шугуровской нефтеразведки А.В. Лукин, старший инженер И.Г. Шеломанов, старший геолог С.П. Егоров.

Обложка геологического журнала бурения скважины №1, которая дала начало татарстанской большой нефти. Документ из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Геолог из Лениногорска Д. Дорофеева в своем письме в журнал «Наука и жизнь» писала:

«Бурилась она более двух лет в тяжелое военное время. Для того, чтобы пробурить скважину, нужны: цемент, бурильные трубы, долото, глинистый раствор, буровая вышка, насосы, транспорт и многое другое, а главное — профессиональные кадры. И того и другого не хватало или просто не было. Ближайшая железнодорожная станция Клявлино находилась в 27 км, про асфальтовые дороги вообще не слышали. Был и риск — а вдруг скважина окажется «сухой», то есть без нефти, и такие затраты! Работали геолог Шугуровской нефтеразведки Татарского геолого-разведочного треста С.П. Егоров и буровой мастер из Грозного Г.Х. Хамидуллин.

Перелистываю буровой журнал, пожелтевшие от времени страницы «амбарной книги». Четким, аккуратным почерком геологом сделаны записи о всех осложнениях, зонах поглощений глинистого раствора при бурении первой скважины, описан шлам, выходивший с глинистым раствором. Из записи видно, что бурение скважины шло с большими осложнениями. Поглощение глинистого раствора было в девяти случаях. Бурение часто останавливалось из-за отсутствия горючего».

Буровой журнал скважины №1 (1941—1943 гг). Документ из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

«Второй Баку» случился только 25 июля 1943 года: скважина №1 дала промышленный приток газированной нефти дебитом 20 тонн в сутки.

В рапорте Шугуровской нефтеразведки обещалось превратить Шугуровский район в «новый промысел второго Баку и дать с небольших глубин высококачественные нефтепродукты нашей родной любимой Красной Армии». Об открытии первого нефтяного месторождения Татарии — Шугуровского — объявили в августе 1943 года.

Геолог Байбурова в полевой экспедиции в Нурлатском районе, 1943 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Уже потом станет понятно, что скважина №1 находится на краю одного из крупнейших нефтяных месторождений страны — Ромашкинского. Но именно с этой скважины началась история большой нефти Татарстана, именно здесь получили первую промышленную нефть в республике.

Геологи и буровики продолжали работать дальше — и сотворили эту историю.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей нефти (НГДУ Лениногорскнефть ПАО «Татнефть»).

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:38
    Чрезвычайно интересные фотографии и текст.
    Нефть - это наше всё.
    И не только РТ.
    И не только РФ.
    Всего мира.

    Нефть это не только топливо, состоящее из многих тысяч индивидуальных веществ, но и ценнейшее сырье для многих тысяч промышленных продуктов - от полимеров и шин до лекарств и еды.
    Это с научной и технической стороны.

    А с философской точки зрения, учитывая то, что общепринятой теорией происхождения нефти является органическая теория - нефть является продуктов переработки природой умерших и погибших живых организмов, растений и животных включая Человека, изучение нефти позволяет приблизиться к вопросу о происхождении и развитию Жизни на планете Земля.

    Спасибо уважаемым автору, РВ и Музею нефти.

    Сформировалось желание посетить Музей нефти.
    И за это спасибо.

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  • Анонимно 08:47
    Нефть открытым образом добывалась что ли?
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    Анонимно 10:15
    Ну да, вроде и сейчас в некоторых местах так добывают. Этот способ добычи самый дешевый
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  • Анонимно 10:05
    Казань имеет давние традиции добычи, переработки и использования нефти.

    Первое упоминание в письменных исторических источниках о нефти на территории современной РТ относится к середине 16 века - во время событий Гражданской войны войска потомка Великого Монгола Чингизхана, Казанского хана, чингизида Шах-Али и потомка правителя Золотой Орды Мамая, Московского царя Ивана 1У Васильевича применяли зажигательные снаряды, начиненные нефтью.

    В Писцовой книге Казани 1560-х годов Кикина и Борисова упоминается нефтеперерабатывающий завод, где нефть "перепускали" - т.е. перегоняли на фракции.

    В первом номере первой газеты, изданной по приказу императора Всероссийского Петра 1 упоминается о нефти, которую нашли на территории Казанской губернии.

    На Казанском газовом заводе, единственном в Российской империи работающем на "нефтяных остатках" в 1880-х годах на специальной экспериментальной установке химики Ломан, Руднев и Пиккеринг получали из нефтяных остатков ценные ароматические соединения - бензол, толуол, антрацен и др.
    Тогда же впервые в Казани из нефтяных остатков был получен и этилен - ныне используется в качестве мономера для получения самого крупнотоннажного полимера в Мире - полиэтилена, каждый год в Мире производится многие десятки миллионов тонн полиэтилена.
    Производится полиэтилен (около 1 млн. тонн в год) и в Татарстане - в Казани и Нижнекамске.

    Под руководством гениального химика и технолога, генерала-академика (генерал-лейтенант Русской императорской армии, четырежды академик - Санкт-Петербургской АН, РАН, АН СССР и Национальной АН США) В.Н.Ипатьева на Казанском газовом заводе в 1915 году был построен промышленный завод, на котором перерабатывали нефтяные остатки в бензол и толуол, необходимые для получения взрывчатых веществ на Казанском пороховом заводе.
    Кстати, академик В.Н.Ипатьев участвовал в строительстве в Казани в 1915 году и завода по производству боевых отравляющих веществ (иприта и др.).
    Российские марксисты-террористы, захватив вооруженным путем власть в Демократической Российской Республике в октябре 1917 года "выдавили" генерала-академика В.Н.Ипатьева из СССР в США, где он создал американскую современную нефтеперерабатывающую промышленность, на основе каталитических процессов и процессов при высоком давлении.

    Семейство Нобелей (Альфред основал Нобелевскую премию) на рубеже 19 - 20 веков искали нефть в Казанской губернии.
    И нашли.
    В Печищах у Нобелей был крупный склад нефтяной продукции.

    1-Я Мировая война показала, что побеждает тот, кто использует современную технику - танки, автомобили, самолеты, подводные лодки, корабли и т.д. - а вся эта техника работает на бензине и дизеле.
    Поэтому ко 2-й Мировой войне нефть стала стратегическим товаром и сырьем.

    В Германии нефти не было и национальные социалисты (национал-социалисты, нацисты) использовали в качестве сырья для получения бензина (нацистские танки работали на бензине) и дизеля нефть своего союзника - Румынии.
    Получали нацисты бензин и синтетическим путем - из угля, но он был дорог и плохого качества.

    Основной задачей наступления нацистской армии в 1942 году был захват Северного Кавказа и Баку - основных районов добычи нефти в СССР.
    Северный Кавказ нацистам удалось захватить, город Грозный благодаря героическим усилиям удалось Красной Армии отстоять.
    Но нацисты разбомбили все нефтепромыслы, нефте- и топливохранилища.
    Баку был под угрозой.
    У Красной Армии и в СССР в целом наступил острый топливный кризис.

    Встала задача активизации поисков новых нефтяных месторождений в глубине страны.
    И тут в очередной раз вспомнили о поисках семейством Нобелей в Казанской губернии нефти.

    Дальнейшая история прекрасно описано и проиллюстрировано в 89-й части фото-марафона "100-летие ТАССР" - Красная Армия - и в дальнейшем с 1946 года Советская Армия (почему марксист Сталин переименовал "Красную" в "Советскую" отдельная интересная тема) - была спасена от топливного голода.

    Надо вспомнить, что снабжение горючим танковых, мотопехотных, авиационных, артеллерийских, морских и др. соединений Красной Армии была первоочередной задачей - любая техника, даже с полным боекомплектом, но не заправленная горючим была в военном плане бесполезна...

    И Красная Татария вскоре действительно стала "вторым Баку".
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