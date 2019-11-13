Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие Казанского валяльно-войлочного комбината 22 июня 1941 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 87-я

22 июня 1941 года началась война.

Речь наркома иностранных дел Молотова транслировали из всех динамиков по всему СССР. Ее услышали в городах и селах Татарии:

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города… Красная Армия и весь наш народ поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу...»

С 23 июня по всей стране была объявлена мобилизация.

Телеграмма Народного комиссара обороны СССР, маршала Советского Союза С. К. Тимошенко об объявлении первого дня мобилизации на фронт 23 июня 1941 г. Фото из фондов Государственного архива РТ

Все предприятия Татарии перевели на военный режим работы: семидневная рабочая неделя, отмена отпусков, всеобщая трудовая повинность, потом — трудовая мобилизация. За опоздание на работу или ее оставление следовала уголовная ответственность. Население республики отправлялось на лесозаготовки, разработку торфа.

Казань стала стратегически важным городом. Сюда в 1941 году перевезли Центральную кладовую Государственного банка СССР. В городе разместились Наркомфин СССР, Госбанк, Главное управление Воздушного флота, Центральная радиостанция РВ-84.

С первых дней войны началась эвакуация жителей прифронтовых областей и важнейших предприятий вглубь страны. Татарстан принял более 70 эвакуированных заводов и фабрик. В Казань переехали 33 научных учреждения: в основном это были московские и ленинградские НИИ. Треть всех научных сил Академии наук СССР в годы войны работали именно в столице Татарии: город принял 5 тысяч сотрудников АН СССР.

За первый год войны в Татарию эвакуировали почти 280 тысяч бежавших от войны. С июля в Казань начали прибывать эшелоны с людьми и оборудованием. Всех их нужно было где-то селить и чем-то кормить.

За обеспечение людей продуктами отвечало бюро Татарского обкома ВКП (б), а СНК ТАССР выделил полмиллиона рублей, чтобы купить для эвакуированных одежду и обувь. Селили эвакуированных по всей Казани: потесниться приходилось и дома, и на работе. Эвакуированным отдавали под временное жилье многие общественные здания: например, эвакопункт открылся в театре имени Камала на улице Горького.



Плакат 1941 года: «Фашизм — злейший враг женщин. Все на борьбу с фашизмом!»

Людмила Губаева