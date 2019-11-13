Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие Казанского валяльно-войлочного комбината 22 июня 1941 года
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 87-я
22 июня 1941 года началась война.
Речь наркома иностранных дел Молотова транслировали из всех динамиков по всему СССР. Ее услышали в городах и селах Татарии:
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города… Красная Армия и весь наш народ поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу...»
С 23 июня по всей стране была объявлена мобилизация.
Все предприятия Татарии перевели на военный режим работы: семидневная рабочая неделя, отмена отпусков, всеобщая трудовая повинность, потом — трудовая мобилизация. За опоздание на работу или ее оставление следовала уголовная ответственность. Население республики отправлялось на лесозаготовки, разработку торфа.
Казань стала стратегически важным городом. Сюда в 1941 году перевезли Центральную кладовую Государственного банка СССР. В городе разместились Наркомфин СССР, Госбанк, Главное управление Воздушного флота, Центральная радиостанция РВ-84.
С первых дней войны началась эвакуация жителей прифронтовых областей и важнейших предприятий вглубь страны. Татарстан принял более 70 эвакуированных заводов и фабрик. В Казань переехали 33 научных учреждения: в основном это были московские и ленинградские НИИ. Треть всех научных сил Академии наук СССР в годы войны работали именно в столице Татарии: город принял 5 тысяч сотрудников АН СССР.
За первый год войны в Татарию эвакуировали почти 280 тысяч бежавших от войны. С июля в Казань начали прибывать эшелоны с людьми и оборудованием. Всех их нужно было где-то селить и чем-то кормить.
За обеспечение людей продуктами отвечало бюро Татарского обкома ВКП (б), а СНК ТАССР выделил полмиллиона рублей, чтобы купить для эвакуированных одежду и обувь. Селили эвакуированных по всей Казани: потесниться приходилось и дома, и на работе. Эвакуированным отдавали под временное жилье многие общественные здания: например, эвакопункт открылся в театре имени Камала на улице Горького.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
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