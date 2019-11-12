Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Маннур, Джалиль, Туфан и Хаким в доме отдыха «Васильево», 1940 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 86-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

Союз писателей СССР был создан в 1934 году. Сразу же после этого в стране начали создавать пансионаты для летнего и зимнего отдыха творческих работников. В Татарии в 1940 году излюбленным местом для поиска вдохновения писателей был дом отдыха в Васильево.



Управлял домами творчества писателей Литфонд при правлении Союза писателей. Из этого фонда финансировались разные потребности литераторов, в том числе продукты, индивидуальный пошив одежды (!), обеспечение жильем и, что немаловажно, отдых. Советскому писателю нужно было создать условия для работы: строились дачные поселки, было организовано 22 дома творчества, куда можно было получить путевку. Самый известный Дом творчества был, конечно, в Переделкино под Москвой, но вывозили литераторов и на море — чтобы укрепить их здоровье и обеспечить творческим вдохновением. Например, Муса Джалиль и Ахмет Исхак летом 1939 года побывали в Доме творчества в Одессе.

Ахмет Исхак и Муса Джалиль в Доме творчества в Одессе, 1939 год. Фото: из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

Но дальние поездки все-таки были редкими. Татарская творческая элита обычно направлялась в дом отдыха в Васильево. К 1940 году здесь уже построили баню с прачечной, к корпусам протянули водопровод. Здесь работали клуб, летняя столовая, стадион, танцплощадка, на аллеях стояли скульптуры, территория была озеленена и украшена цветами.

Во втором ряду: Муса Джалиль, Ахмет Исхак, Сибгат Хаким, Шайхи Маннур, Хасан Туфан и Ахмед Файзи. Июнь, 1940

Для отдыхающих устраивались лекции и концерты (часто их организовывали и сами «отдыхающие» — например, в Васильево давал концерты во время своего отдыха певец Фахри Насретдинов, пели оперные певцы). Литературные вечера здесь устраивать сам бог велел: Муса Джалиль, очень любивший приезжать в Васильево, читал отдыхающим свои стихи. «Писательская дача» в Васильево была устроена в купеческом доме, построенном в 1919 году. Дом этот стоит и по сей день, снабженный соответствующей мемориальной доской.

В Васильево можно было отдыхать и летом, и зимой: тот же Джалиль приезжал сюда покататься на лыжах и вдохнуть морозного воздуха.

Муса Джалиль в доме отдыха «Васильево», февраль 1941 года. Фото: из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

Людмила Губаева