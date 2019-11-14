Стать самозанятым: «Это безопасность и честность не только перед государством, но и перед собой»

Как оформиться в статусе самозанятого и у кого спросить совета

Татьяна Андреева — фотограф. Сразу же после появления самозанятости в Татарстане она заинтересовалась этим налоговым режимом и с помощью Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан перешла на него. В интервью «Реальному времени» она подробно рассказала о том, как это сделать и какие проблемы это решает.

В какой сфере вы работаете, как ищете клиентов?

— Я семейный фотограф, работаю в этой сфере уже достаточно давно. Сначала это было увлечение, потом, в 2014 году, я некоторое время была официально трудоустроена фотографом в студии «Видимый свет». Потом я поняла, что хочу работать на себя, причем официально. Клиентов хватает, многие приходят через «сарафанное радио», есть заказы из «Инстаграма». Рекламы как таковой я не даю— только понемногу развиваю аккаунт в «Инстаграме».

— Что вас побудило зарегистрироваться как самозанятая, зачем вам это нужно?

— В первую очередь, мне важно заниматься своим любимым делом — легально. И как любому современному человеку, мне дорого время и мне не хочется тратить его, сидя в налоговой, и объяснять, чем я занимаюсь, а с банком решать вопрос, почему мой счет арестован. Легализация дохода, даже самого незначительного, — это безопасность и честность не только перед государством, но и перед самим собой.

— Почему выбрали для себя режим самозанятости, а не ИП или ООО?

— Каким способом легализоваться, решила не сразу: выбирала между самозанятой и ИП. ИП в итоге отмела, потому что это сложнее с точки зрения оформления, деклараций, отчетов. Нельзя предугадать, сколько работы у меня будет в январе, может я соберусь на месяц в отпуск, а ИП платит всегда, независимо от того, есть доход или нет. В режиме самозанятого ты платишь налоги только с того, сколько реально заработал. На мой взгляд, для творческих профессий самозанятость — самый подходящий налоговый режим.

— Как вы искали информацию о новом налоговом режиме, долго ли пришлось разбираться в вопросе?

— Я стараюсь следить за правовыми новшествами, читать новости о том, какие законопроекты на рассмотрении, что приняла Госдума, какие пилотные проекты активно внедряют. Новости о самозанятости меня привлекли сразу, но было страшно с самого начала. Просто спросить сначала было не у кого, ты не знаешь, как эта новинка работает. На сайте налоговой инспекции, конечно, есть ответы на часто задаваемые вопросы, но мне их не хватило. Потом знакомые подсказали мне обратиться в Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Я нашла аккаунт в «Инстаграме», он называется dom_pred, в нем множество интересной информации. Там подробно рассказывают, что к чему. Есть много информации о законах, администраторы аккаунта отвечают на все вопросы — как по налогам, так и в принципе про организацию бизнеса.

— Как построена информационная поддержка самозанятых в Фонде поддержки предпринимательства РТ?

— Там мне рассказали все, что меня интересовало. Большинство ответов в инстаграм-аккаунте Фонда уже есть. Я задала администраторам аккаунта несколько вопросов: меня интересовало, насколько четко эта система выстроена в Татарстане, нет ли организационных проблем, как проходит оплата — только картой или можно и наличными, что делать, если ты работаешь и в Казани, и иногда в Москве. Мне все подробно объяснили. С консультантами из Фонда поддержки предпринимательства можно поговорить и по телефону, и задать вопрос в директ, а можно и лично встретиться — как вам будет удобно.

Еще фонд периодически устраивает встречи с самозанятыми и с теми, кто еще только собирается войти в этот налоговый режим — сюда можно прийти и обо всем спросить. Думаю, сюда стоит обратиться всем тем, кто хочет стать самозанятым, но чего-то боится.

— Система налогообложения самозанятых работает фактически на доверии?

— Да, именно так. Тут каждый сам решает на какой стороне он будет. Но я думаю, что у ФНС есть своя система контроля.

— Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться как самозанятый?

— Самое главное, что нужно сделать, — решить для себя, в какой форме ты хочешь и можешь легализовать свой доход. Потому что в режиме самозанятости есть некоторые пункты, по которым ты можешь не пройти.

Самозанятым может стать человек, у которого нет наемных сотрудников, годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Работать он должен в Москве, МО, Татарстане или Калужской области (это единственные пока регионы, где можно работать по этой схеме).

Отвечая себе на эти вопросы, ты понимаешь, подходит ли для тебя этот налоговый режим. Если да, то нужно скачать мобильное приложение «Мой налог» (12+) и зарегистрироваться — там все просто. Надо отсканировать паспорт, ввести свои данные, отсканировать свое лицо (приложение само тебя сфотографирует, поэтому это самый сложный пункт), после чего в налоговую службу автоматически отсылается письмо. И все, поздравляю, вы самозанятый! Если есть какие-то вопросы — можно с ними обратиться в тот же самый Фонд поддержки предпринимательства РТ, там все расскажут. Мне кажется, сейчас самое время, чтобы это сделать.

— Как это все работает, каковы ставки налога для самозанятых?

— Если вы выполняете заказ для физического лица, то налоговая ставка составит 4%, если для юридического — 6%. С юрлицами я заключаю обычный разовый договор подряда. Если я не ошибаюсь, для предприятий процедура найма самозанятого фотографа гораздо проще, чем того, кто работает фотографом как ИП. Это для самозанятых плюс: юрлицам с нами сотрудничать выгодно.

Договор подряда я заключаю и если работаю с физическими лицами, он типовой, и мы его подписываем перед съемкой. В этом смысле самозанятой быть полезно: и клиент защищен, и я. В случае чего можно обратиться в суд.

Когда проходит фотосъемка, я сразу вношу в приложение сумму, которую получила, и комментирую, за какие виды работ, отправляю чек заказчику. Автоматически начисляется сумма налога. Эту процедуру проделываешь после каждого заказа. В начале месяца появляется графа «налог к оплате» — оплачиваешь его, и все. Никаких бумажек и визитов в налоговую.

— Если вдруг вы передумаете, насколько сложно выйти из этого статуса?

— Совсем не сложно. Отказаться от налога на профессиональный доход легко — это делается за несколько кликов в приложении.

— Каковы плюсы и минусы в том, чтобы работать как самозанятый, по сравнению с классическими вариантами налоговых режимов?

— Начнем с плюсов. Во-первых, я могу работать с юрлицами по упрощенной схеме. Во-вторых, я работаю официально, не нужно ставить и регистрировать кассу и выполнять другие бюрократические операции. Я могу заниматься любимым делом, работать на себя и быть полностью в легальном поле.

Первый минус самозанятости в том, что не идет стаж и пенсия. Из-за того, что это новый налоговый режим, на все вопросы сложно найти однозначные ответы (но в этом помогают различные организации — например, Фонд поддержки предпринимательства РТ). Вы можете сами начать вносить пенсионные взносы и позаботиться о себе уже сейчас. И наконец, работа на себя, без оклада, подразумевает личную ответственность за свой заработок и отсутствие однозначной финансовой стабильности. Например, летом и в декабре работы у фотографа больше, чем в остальное время. Но здесь включается вопрос финансовой и рабочей самодисциплины: надо распределить время и ресурсы так, чтобы чувствовать себя комфортно в любое время года.

Я бы посоветовала и другим «вольным художникам» перейти на этот режим: он означает спокойствие и безопасность, не связан с утомительными процедурами и в то же время полностью выводит ваш маленький бизнес в легальное поле.

Екатерина Липина: «Надеемся, что в следующем году самозанятость можно будет отнести к малому и среднему предпринимательству»

Екатерина Липина, начальник отдела координации региональных представителей Центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства, рассказала «Реальному времени» о том, как фонд сейчас помогает самозанятым, и о перспективах этого режима.

— Как фонд организует консультативную помощь для тех, кто хотел бы стать самозанятым? Какие для этого реализуются форматы?

— Любой действующий и потенциальный самозанятый может обратиться в Фонд поддержки предпринимательства за консультацией практически по любому вопросу. Наиболее актуальными пока оказались вопросы юридического характера, особенно касающиеся взаимодействия между самозанятыми и предпринимателями. В Казани самозанятый может всегда позвонить по телефону горячей линии фонда 8 843 524-90-90 (указанному на сайте www.fpprt.ru) или прийти на личную консультацию. В каждом районе РТ можно обратиться к региональным представителям фонда. Они ответят на вопросы, помогут зарегистрироваться, расскажут, как работает приложение «Мой налог» и как правильно им пользоваться. Помимо этого, самозанятые могут принимать участие в большинстве образовательных мероприятий, организуемых фондом в Казани и в районах РТ.

— Какую деятельность чаще всего уводят под самозанятость, люди каких профессий выбирают эту форму легализации доходов, кому это больше всего подходит?

— Чаще всего самозанятыми становятся творческие люди, которые смогли превратить свое хобби в источник прибыли, то есть те, кто производит что-то своими руками. Например, флористы, гончары, швеи, кондитеры. Еще часто самозанятыми становятся те, кто оказывает консультационные услуги по различным направлениям. Например, организаторы пространства, дизайнеры, администраторы социальных сетей. Самозанятость подходит для всех, кто хотел бы вести «белый» бизнес.



— Какие ограничения есть для тех, кто хотел бы работать в этом режиме?



— Все ограничения очень подробно описаны в самом законе о самозанятости (422 ФЗ). Одно из главных правил — у вас не должно быть наемных сотрудников. Есть виды деятельности, которыми самозанятый заниматься не может. Нельзя применять специальный налоговый режим, если гражданин:

реализует подакцизные товары;

перепродает товары, имущественные права;

занимается добычей или реализацией полезных ископаемых;

работает посредником на основе договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров;

оказывает курьерские услуги с приемом платежей.

И последнее: если доходы налогоплательщика в текущем календарном году превысят 2,4 миллиона рублей, он не может применять дальше режим самозанятости.



— Может ли Фонд поддержки предпринимательства помогать самозанятым еще какой-либо деятельностью, кроме как всесторонним консультированием? Есть ли какие-то финансовые меры поддержки таких людей?

— Пока для самозанятых не предусмотрено финансовых мер поддержки, так как они не являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Но мы надеемся, что в следующем году самозанятых можно будет отнести к этой категории бизнеса, а это позволит им пользоваться всеми мерами финансовой поддержки, существующими в фонде.

Партнерский материал. Фото предоставлены Татьяной Андреевой