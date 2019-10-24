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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: передвижные детские ясли колхоза «Победа» Дрожжановского района, 1933 год

07:00, 24.10.2019 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: передвижные детские ясли колхоза «Победа» Дрожжановского района, 1933 год

В период становления колхозов руководство республики столкнулось с проблемой вовлечения женщин в активную работу. В результате войн, прокатившихся по стране за предыдущие два десятилетия, возник дефицит мужских рабочих рук. Чтобы его компенсировать, нужно было по максимуму использовать труд женщин. Чтобы вовлечь в работу кормящих матерей, был придуман оригинальный формат детских заведений: передвижные ясли.

Неслучайно Сталин на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1933 г. подчеркивал, что «женщины в колхозах — большая сила» и что обязанность властей «состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело».

Трудящаяся из колхоза «Жинуче» Сармановского района на уборке конопли. 1933 год. Из фондов Государственного архива РТ

Для детей в колхозах организовывали и стационарные сезонные, и постоянные ясли, но если малышей постарше можно было собрать в группу и содержать там целый день, то грудным детям нужно было как-то обеспечить кормление. Эту задачу решали передвижные ясли, которые позволяли периодически (примерно раз в четыре часа) привозить грудных детей к матерям на поле во время работы. Правда, стационарных детских садов хватало не везде, поэтому в передвижных повозках часто содержались и дети постарше.

Крестьянки умудрялись даже во время активной уборочной кампании рожать «без отрыва от производства»: едва оправившись от родов, они выходили в поле. Специальные ясельные повозки были оснащены люльками и минимальным набором гигиенических приспособлений. Для того, чтобы максимально полно обеспечить потребности мам и малышей в своевременных «обеденных встречах», кормящих матерей старались распределять на работы на ближайшие к селу поля, но такое распределение организовать удавалось не всегда.

Передвижные детские ясли колхоза «Победа» Дрожжановского района, 1933 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ

В 1932 году сезонными яслями в колхозах СССР обеспечены были 66% детей. По плану Наркомпроса, в колхозах Татарии к 1933 году число стационарных и сезонных яслей решено было довести до 1 150. В Казани организовали курсы колхозниц, на которых женщин учили работать в яслях.

Были и попытки освободить колхозниц и от «кухонного рабства»: в начале 1930-х ставился эксперимент по открытию в 15 совхозах Татарии столовых-чайных и пекарен. Занимались этим местные потребительские общества под бдительным руководством Татсоюза. Совхозы передавали кооперативам за плату продукты, из которых в столовых готовили горячее питание и хлеб. «Таким образом, женское население совхозов будет оторвано от кухонных горшков и используется на более продуктивную работу», — рассказывалось в газете «Красная Татария».

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:14
    Очень интересные фотографии.
    Особенно умиляют три мужика в фартуках около передвижного детского сада.
    Да и колхозница, убирающая колхозную коноплю умиляет.

    Но Сталин ошибся - женщины это не "большая сила", а огромная силища.
    И эта силища маркстстами была очень эффективно использована.
    Правда для своих деструктивных целей.
    Но среди марксистов явно были специалисты по женской психологии.
    Кстати, именно женщины и разрушили коммунистическое общество в СССР в 1980-х гг. - они захотели жить, как при капитализме.
    Хорошо ли детям в детском саду с малых лет это другой вопрос.

    И опять кстати, современные международные террористы также широко используют женщин для своих подрывных - во всех отношениях - целей.

    Женщины - это сила определяющая ход развития Человеческой цивилизации.
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  • Анонимно 08:00
    даже в те времена все было для народа. Сталин и его команда молодцы. ты только работай а мы ваши все проблемы решим..а сейчас сто раз хуже чем тогда.
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    Анонимно 08:23
    Колхозники и колхозницы за свой труд денег не получали до начала 1960 годов, работали за трудодни, зерно, репу и т.д.
    Так и сейчас можете батрачить, почти рабство.
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  • Анонимно 08:58
    сейчас колхозов нет , а частники и инвесторы которые даже солому продают жителям деревни 10 раз дороже. раньше солому брали бесплатно всегда.
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