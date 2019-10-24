Фотомарафон «100-летие ТАССР»: передвижные детские ясли колхоза «Победа» Дрожжановского района, 1933 год

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В период становления колхозов руководство республики столкнулось с проблемой вовлечения женщин в активную работу. В результате войн, прокатившихся по стране за предыдущие два десятилетия, возник дефицит мужских рабочих рук. Чтобы его компенсировать, нужно было по максимуму использовать труд женщин. Чтобы вовлечь в работу кормящих матерей, был придуман оригинальный формат детских заведений: передвижные ясли.

Неслучайно Сталин на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1933 г. подчеркивал, что «женщины в колхозах — большая сила» и что обязанность властей «состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело».



Трудящаяся из колхоза «Жинуче» Сармановского района на уборке конопли. 1933 год. Из фондов Государственного архива РТ

Для детей в колхозах организовывали и стационарные сезонные, и постоянные ясли, но если малышей постарше можно было собрать в группу и содержать там целый день, то грудным детям нужно было как-то обеспечить кормление. Эту задачу решали передвижные ясли, которые позволяли периодически (примерно раз в четыре часа) привозить грудных детей к матерям на поле во время работы. Правда, стационарных детских садов хватало не везде, поэтому в передвижных повозках часто содержались и дети постарше.

Крестьянки умудрялись даже во время активной уборочной кампании рожать «без отрыва от производства»: едва оправившись от родов, они выходили в поле. Специальные ясельные повозки были оснащены люльками и минимальным набором гигиенических приспособлений. Для того, чтобы максимально полно обеспечить потребности мам и малышей в своевременных «обеденных встречах», кормящих матерей старались распределять на работы на ближайшие к селу поля, но такое распределение организовать удавалось не всегда.

Передвижные детские ясли колхоза «Победа» Дрожжановского района, 1933 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ

В 1932 году сезонными яслями в колхозах СССР обеспечены были 66% детей. По плану Наркомпроса, в колхозах Татарии к 1933 году число стационарных и сезонных яслей решено было довести до 1 150. В Казани организовали курсы колхозниц, на которых женщин учили работать в яслях.



Были и попытки освободить колхозниц и от «кухонного рабства»: в начале 1930-х ставился эксперимент по открытию в 15 совхозах Татарии столовых-чайных и пекарен. Занимались этим местные потребительские общества под бдительным руководством Татсоюза. Совхозы передавали кооперативам за плату продукты, из которых в столовых готовили горячее питание и хлеб. «Таким образом, женское население совхозов будет оторвано от кухонных горшков и используется на более продуктивную работу», — рассказывалось в газете «Красная Татария».



Людмила Губаева