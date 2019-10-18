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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ударная бригада на строительстве фабрики кинопленки, 1930-е годы

07:00, 18.10.2019 7 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ударная бригада на строительстве фабрики кинопленки, 1930-е годы

Молодая Страна Советов нуждалась в агитационных материалах. Особенно возрастал спрос на кинопленку. К началу 1930-х уже работали две фабрики по ее производству — №3 в Шостке и № 5 в Переславле-Залесском, но их мощностей не хватало. В 1931 году по решению ВСНХ СССР начали проектировать третью — в Казани (почему-то под номером 8).

Строить фабрику кинопленки №8 в Казани начали в 1932 году, мощность ее планировалась на уровне 222 миллиона погонных метров пленки в год. В Государственном архиве РТ содержится заключение по годовому отчету капстроительства фабрики «Кинопленка №8» за 1935 год, из которого понятно, что форсированная разработка первого проекта успехом не увенчалась. В нем говорится, что строительство было законсервировано с начала 1933 года из-за проблемы Большой Волги. Госплану СССР пришлось утверждать новую площадку, строить фабрику на ней начали в мае 1933 года. Общий убыток от ликвидации строительства на старой площадке составил 2 млн 234 тысячи рублей.

В этом же отчете говорится, что качество технического проекта и смет к нему «оказалось совершенно неудовлетворительным»: в техпроекте забыли предусмотреть механическую мастерскую и котельную при коллоксилиновом производстве и рекуперационную установку, занизили кубатуру цехов и приняли некорректные (старые) цены на стройматериалы и транспорт. В связи с этим стоимость строительства постоянно росла.

Фрагмент отчета, в котором отражается разница в ценах за 1932 и 1934 годах, не заложенная в смете. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Несмотря на сложности и необходимость авральной стройки, в 1935 году на фабрике уже получили первые образцы пленки, тогда же предприятие получило имя Куйбышева. В 1936 году с фабрики вышла первая партия кинопозитивной пленки: теперь здесь делали продукцию, на которой можно было печатать фильмы. Они не заставили себя долго ждать: в том же 1936 году на казанской пленке напечатана легендарная советская кинолента «Мы из Кронштадта».

Но до полного пуска фабрики было еще далеко: даже к началу Великой Отечественной войны работы не были завершены. В годы войны казанское предприятие было единственным действующим в отрасли: сюда эвакуировали «коллег», а чтобы обеспечивать армию аэрофотопленками, здесь начала работа бригада специалистов из Переславля-Залесского. В годы войны на фабрике работала эмульсионно-технологическая лаборатория всесоюзного Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ), ее филиал оставался в Казани и впоследствии.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07:53
    "...ударная бригада на строительстве фабрики кинопленки, 1930-е годы".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/155204-fotomarafon-100-letie-tassr-udarnaya-brigada-na-stroitelstve-fabriki-kinoplenki-1930-e-gody

    Больше похоже на то, что "ударная бригада" не "строит", а ломает.
    Но ударными коммунистическими темпами.
    Шутка.
    Осенняя.

    Благодаря фабрике "ТАСМА" - ТАтарские Светочувствительные МАтериалы - казанские фото- и кино-любители не знали проблем с плёнкой.
    Спасибо.
    А уж сколько на казанской плёнке было сделано аэро- и космических снимков - об этом отдельный разговор.
    Благодаря казанской плёнке каждая ракетная шахта и военный завод "наиболее вероятного военного противника" были "на счету" - и "холодная война" не переросла в горячую ядерную.
    Ещё раз спасибо.
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    Анонимно 08:30
    Похоже "ударная бригада" разбирает одну из церквей Казанского женского Богородицкого монастыря, где до 1904 года хранилась Чудотворная икона Казанской Божией Матери.

    Первоначально фабрику киноплёнки начали строить на месте монастыря, который ныне восстанавливает фонд "Возрождение" под руководством первого Президента РТ М.Ш.Шаймиева.
    И только позднее место строительства перенесли за Казанку, там где ныне "Химград".
    Но монастырь с его уникальными Памятниками истории, культуры и архитектуры был уже практически полностью разрушен.
    В чудом уцелевшей Крестовоздвиженской церкви разместили общежитие педагогического института, которое по сообщению газеты "Красная Татария" вскоре стало центром разврата центральной части Казани.
    Ныне Собор практически восстановлен в прежнем виде, а в Крестовоздвиженской церкви хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, подаренный благодаря стараниям первого Президента РТ и первого Мэра Казани городу Папой Римским Иоанном Павлом 2.
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  • Анонимно 08:51
    Даже ударная стройка ломает Ваш антимарксистский мооооозг! Это завод АГФА вывезли из побежденной Германии в Казань и отсюда началась история ТАСМА. Умели марксисты собрать со всего мира самое лучшее в своей стране
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    Анонимно 09:17
    Ухты, какое возбуждение с самого утра.
    Сколько злости и ненависти на пустом месте.
    Спокойнее спокойнее.

    СССР много чего вывез из Германии в качестве возмещения ущерба за огромные разрушения промышленности, сельского хозяйства и культурных ценностей.

    Но история производства фото- и кино-плёнки в Казани начинается в 1931 году, как совершенно правильно пишет уважаемые автор и РВ.
    Название фабрики-завода менялось.
    Кстати название "ТАСМА" химзавод им.Куйбышева получил только в 1974 году.
    Но свою историю завод (позднее ПО) ведет именно с 1931 года.

    Вам бы, уважаемый, во времена марксистской Красной Татарии жить - Вам бы и Вашей злобе и ненависти (даже не классовой) тогда цены бы не было - получали бы доп.паёк.
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    Анонимно 09:49
    У анти-маркстста похоже есть мозг - или хотя бы его остатки.

    А вот у нео-марксиста похоже мозга и вовсе нет - от рождения или атрофировался от марксистской злобы, ненависти и хамства?
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  • Анонимно 09:41
    Тасма это был уникальный завод с очень интересной архитектурой и продуманными техническими решениями.Очень жаль что прихватизаторы практически всё разрушили и на месте капитальных цехов из красного кирпича понастроили времянок из профнастила.На Тасме все трубы лежали на эстакадах и элементарно ремонтировались.Новые менеджеры всё это загнали под землю и теперь постоянно приходиться ломать асфальт и заниматься раскопками.А какой там был водяной цех который обеспечивал кристально чистой водой производство.То что сейчас продают нам в бутылках под названиями всяких святых источников в подмётки этому не годится.А надо то было просто поставить линию разлива.Много чего наворошили новые хозяева осваивая бюджетные деньги.
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