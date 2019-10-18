Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ударная бригада на строительстве фабрики кинопленки, 1930-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 61

Молодая Страна Советов нуждалась в агитационных материалах. Особенно возрастал спрос на кинопленку. К началу 1930-х уже работали две фабрики по ее производству — №3 в Шостке и № 5 в Переславле-Залесском, но их мощностей не хватало. В 1931 году по решению ВСНХ СССР начали проектировать третью — в Казани (почему-то под номером 8).

Строить фабрику кинопленки №8 в Казани начали в 1932 году, мощность ее планировалась на уровне 222 миллиона погонных метров пленки в год. В Государственном архиве РТ содержится заключение по годовому отчету капстроительства фабрики «Кинопленка №8» за 1935 год, из которого понятно, что форсированная разработка первого проекта успехом не увенчалась. В нем говорится, что строительство было законсервировано с начала 1933 года из-за проблемы Большой Волги. Госплану СССР пришлось утверждать новую площадку, строить фабрику на ней начали в мае 1933 года. Общий убыток от ликвидации строительства на старой площадке составил 2 млн 234 тысячи рублей.



В этом же отчете говорится, что качество технического проекта и смет к нему «оказалось совершенно неудовлетворительным»: в техпроекте забыли предусмотреть механическую мастерскую и котельную при коллоксилиновом производстве и рекуперационную установку, занизили кубатуру цехов и приняли некорректные (старые) цены на стройматериалы и транспорт. В связи с этим стоимость строительства постоянно росла.

Фрагмент отчета, в котором отражается разница в ценах за 1932 и 1934 годах, не заложенная в смете. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Несмотря на сложности и необходимость авральной стройки, в 1935 году на фабрике уже получили первые образцы пленки, тогда же предприятие получило имя Куйбышева. В 1936 году с фабрики вышла первая партия кинопозитивной пленки: теперь здесь делали продукцию, на которой можно было печатать фильмы. Они не заставили себя долго ждать: в том же 1936 году на казанской пленке напечатана легендарная советская кинолента «Мы из Кронштадта».

Но до полного пуска фабрики было еще далеко: даже к началу Великой Отечественной войны работы не были завершены. В годы войны казанское предприятие было единственным действующим в отрасли: сюда эвакуировали «коллег», а чтобы обеспечивать армию аэрофотопленками, здесь начала работа бригада специалистов из Переславля-Залесского. В годы войны на фабрике работала эмульсионно-технологическая лаборатория всесоюзного Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ), ее филиал оставался в Казани и впоследствии.



Людмила Губаева