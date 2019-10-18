Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ударная бригада на строительстве фабрики кинопленки, 1930-е годы
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 61
Молодая Страна Советов нуждалась в агитационных материалах. Особенно возрастал спрос на кинопленку. К началу 1930-х уже работали две фабрики по ее производству — №3 в Шостке и № 5 в Переславле-Залесском, но их мощностей не хватало. В 1931 году по решению ВСНХ СССР начали проектировать третью — в Казани (почему-то под номером 8).
Строить фабрику кинопленки №8 в Казани начали в 1932 году, мощность ее планировалась на уровне 222 миллиона погонных метров пленки в год. В Государственном архиве РТ содержится заключение по годовому отчету капстроительства фабрики «Кинопленка №8» за 1935 год, из которого понятно, что форсированная разработка первого проекта успехом не увенчалась. В нем говорится, что строительство было законсервировано с начала 1933 года из-за проблемы Большой Волги. Госплану СССР пришлось утверждать новую площадку, строить фабрику на ней начали в мае 1933 года. Общий убыток от ликвидации строительства на старой площадке составил 2 млн 234 тысячи рублей.
В этом же отчете говорится, что качество технического проекта и смет к нему «оказалось совершенно неудовлетворительным»: в техпроекте забыли предусмотреть механическую мастерскую и котельную при коллоксилиновом производстве и рекуперационную установку, занизили кубатуру цехов и приняли некорректные (старые) цены на стройматериалы и транспорт. В связи с этим стоимость строительства постоянно росла.
Несмотря на сложности и необходимость авральной стройки, в 1935 году на фабрике уже получили первые образцы пленки, тогда же предприятие получило имя Куйбышева. В 1936 году с фабрики вышла первая партия кинопозитивной пленки: теперь здесь делали продукцию, на которой можно было печатать фильмы. Они не заставили себя долго ждать: в том же 1936 году на казанской пленке напечатана легендарная советская кинолента «Мы из Кронштадта».
Но до полного пуска фабрики было еще далеко: даже к началу Великой Отечественной войны работы не были завершены. В годы войны казанское предприятие было единственным действующим в отрасли: сюда эвакуировали «коллег», а чтобы обеспечивать армию аэрофотопленками, здесь начала работа бригада специалистов из Переславля-Залесского. В годы войны на фабрике работала эмульсионно-технологическая лаборатория всесоюзного Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ), ее филиал оставался в Казани и впоследствии.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/155204-fotomarafon-100-letie-tassr-udarnaya-brigada-na-stroitelstve-fabriki-kinoplenki-1930-e-gody
Больше похоже на то, что "ударная бригада" не "строит", а ломает.
Но ударными коммунистическими темпами.
Шутка.
Осенняя.
Благодаря фабрике "ТАСМА" - ТАтарские Светочувствительные МАтериалы - казанские фото- и кино-любители не знали проблем с плёнкой.
Спасибо.
А уж сколько на казанской плёнке было сделано аэро- и космических снимков - об этом отдельный разговор.
Благодаря казанской плёнке каждая ракетная шахта и военный завод "наиболее вероятного военного противника" были "на счету" - и "холодная война" не переросла в горячую ядерную.
Ещё раз спасибо.
Первоначально фабрику киноплёнки начали строить на месте монастыря, который ныне восстанавливает фонд "Возрождение" под руководством первого Президента РТ М.Ш.Шаймиева.
И только позднее место строительства перенесли за Казанку, там где ныне "Химград".
Но монастырь с его уникальными Памятниками истории, культуры и архитектуры был уже практически полностью разрушен.
В чудом уцелевшей Крестовоздвиженской церкви разместили общежитие педагогического института, которое по сообщению газеты "Красная Татария" вскоре стало центром разврата центральной части Казани.
Ныне Собор практически восстановлен в прежнем виде, а в Крестовоздвиженской церкви хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, подаренный благодаря стараниям первого Президента РТ и первого Мэра Казани городу Папой Римским Иоанном Павлом 2.
Сколько злости и ненависти на пустом месте.
Спокойнее спокойнее.
СССР много чего вывез из Германии в качестве возмещения ущерба за огромные разрушения промышленности, сельского хозяйства и культурных ценностей.
Но история производства фото- и кино-плёнки в Казани начинается в 1931 году, как совершенно правильно пишет уважаемые автор и РВ.
Название фабрики-завода менялось.
Кстати название "ТАСМА" химзавод им.Куйбышева получил только в 1974 году.
Но свою историю завод (позднее ПО) ведет именно с 1931 года.
Вам бы, уважаемый, во времена марксистской Красной Татарии жить - Вам бы и Вашей злобе и ненависти (даже не классовой) тогда цены бы не было - получали бы доп.паёк.
А вот у нео-марксиста похоже мозга и вовсе нет - от рождения или атрофировался от марксистской злобы, ненависти и хамства?