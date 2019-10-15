Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сборка поперечно-строгального станка на заводе «Красный путь», 1934 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 58-я
Вместе со всей страной советская Татария взяла курс на индустриализацию. В Казани развивались промышленные производства, в том числе и металлообработка. Одним из заметных довоенных металлообрабатывающих заводов был «Красный путь».
Завод «Красный путь» был одним из крупных предприятий, на котором работали высококвалифицированные специалисты. В 1920-х он прошел серьезный путь обновления. Если в 1927 году 65% выпускавшейся продукции носило характер мелкого производства, то в 1928 году завод уже на 80% перешел на изготовление станков, в основном для мыловаренной промышленности, и поставлял их далеко за пределы Татарии.
В 1929 году завод включился в гонку ударников производства. Здесь не обходилось без проблем. Газета «Красная Татария» писала:
«На заводе «Красный путь» создались две ударные бригады. В 1-й бригаде были частые прогулы и пьянки. 2-й бригадой руководил Миронов, член партии, и работа там пошла успешно: значительно понизился брак, прекратились прогулы, повысилась выработка продукции.
Вторая бригада заключила договор социалистического соревнования с первой. Первая бригада, отставая в работе от второй, завела склоку. Миронова и других членов партии заклеймили кличкой рвачей, угрожали, что разобьют Миронову голову и пр.
На совещании ударных бригад ни от бюро ячейки, ни от администрации никто не присутствовал, а предзавкома на собрании забыл о договоре между бригадами и высказывался за то, чтобы слить две бригады в одну».
В 1930-х завод освоил производство разнообразных видов станков: здесь выпускали и токарные, и шлифовальные, и алмазно-расточные станки. Их тут и проектировали, и собирали, и обкатывали. К началу войны литейное производство переводили со штучного на крупносерийное.
После войны «Красный путь» вошел в состав вертолетного завода, став его литейно-механическим цехом.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Впрочем, как и ныне в различных офисах, где "работают" бездельники.
А развивать промышленность ценой жизни миллионов людей "большого ума не надо" - вот если бы марксисты провели индустриализацию без многочимленных, многомиллионных "жертвоприношений", без конлагерей и ГУЛАГа, то тогда была бы им честь и хвала.
А марксисты использовали рабский труд, принуждение к рабскому труду и террор.
А "стебаться", "иронизировать" над гибелью миллионов людей во время индустриализации в СССР может только марксисты-террористы - для которых цель оправдывает любые средства, в том числе и явно человеконенавистнические.
Об интеллектуальном уровне марксистов и их "чувстве юмора" и речи быть не может - тут всё ясно...
Выдумал "врага", навещал на него ярлыков и психиатрических "диагнозов" и стал с вымышленным "врагом народа" активно бороться.
Текст и лексика прямо из "Красной Татарии" 1920 - 1950-х годов.
Похоже этот разбушевавшийся по осени нео-марксист не так и молод.
Но и старику врать и буйствовать не к лицу...
Это факт.
И если судя по Вашему "бешеному лаю" в стиле марксистких газет времён диктатуры и террора жить стало хуже, то сами виноваты, что допустили закрытие обкомов и кафедр "научного" коммунизма и марксистско-ленинской "философии", где вы зарабатывали мошенническим путем громадные деньги по сравнению с рабочими и крестьянами.
Уверен, что и вам, господин нео-марксист, стало лучше жить - но Вы не можете перенести, что кто-то живёт лучше Вас.
И значительно лучше - вот у Вас желчь и яд и капают.
Спасибо уважаемым автору, РВ и ГА РТ.
А марксистская газета "красная Татария" в своём амплуа - публикует донос в виде заметки.
Вместо того чтобы платить рабочим деньги, марксисты насильно организуют "ударные бригады" и организуют "гонку" производства и коммунистическое "соревнование".
Денег рабочим хватало только на еду и минимальные материальные потребности.
Может и в США надо организовать "ударные" бригады, "гонку" производства и "капиталистическое" соревнование и перестать платить деньги рабочим?
Это будет "оружие" посильнее, чем атомная бомба...
На фотографии секретаря партийной организации обращает на себя внимание огромная пепельница, забитая "с горой" окурками от папирос.
Видать был "мозговой штурм", как организовать "конку производства".
Но в целом индустриализация хорошее дело - но почему ценой многочисленных жертв рабочих и крестьян?
В США была Великая депрессия, в СССР – индустриализация и коллективизация. Советский Союз начал выходить из экономических трудностей в конце 30-х, а США не помог даже «новый курс» Рузвельта и из депрессии страна вышла только с началом второй мировой войны.
К 1940-му году официальный валютный курс составлял 5,3 рубля за доллар.
Средняя зарплата в СССР составляла в 1940-м г. 339 рублей (63 доллара 96 центов США). В сталинском СССР почти везде зарплаты (в отличие хрущевско-брежневского периода) были сдельными. Поэтому средняя зарплата в СССР не стопроцентно отражает уровень доходов населения. Тем не менее, существовавший в СССР прогрессивный подоходный налог (он тогда был не 13%, а зависел от доходов), а так же отсутствие буржуазной эксплуатации, делают цифру 339 рублей довольно показательной.
При 8-часовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе (160 часов*1,32 руб) зарплата американского рабочего выходила… 211,2 руб в месяц. Средняя зарплата советского рабочего СССР составляла 339 рублей.
Конечно, в США никто работать по 8 часов не разрешал. Несмотря на множество деклараций до 1942 года профсоюзы США так и не смогли добиться 8-часового рабочего дня по всей стране. Работали и по 9, и по 10 часов. Ибо капитализм. В СССР с 1936 г. 7 часовой рабочий день.
В СССР квартплата за полностью благоустроенную городская квартира в то время составляла примерно 17 руб. 50 коп. В СССР плата за жилье было ничтожно мала.
В США ещё были существенные расходы на медицину, образование, питание и т.п. В СССР медицинское обслуживание, гарантированный государством уровень образования было бесплатным. На социально значимые продукты были установлены крайне низкие цены. В случае если данных продуктов в свободной торговле не хватало – вводились карточки. Так было до 1938 года и после начала Великой Отечественной войны.
Но вообще в то самое время, когда в СССР начался рост уровня жизни населения, в США вовсю бушевал кризис и как пишется в большинстве статей про историю «среднего класса» США – он стоял на грани исчезновения.
Поэтому, простому человеку, трудящемуся, в СССР, где работа и, заработок, были гарантированы, жилось намного комфортнее и спокойнее.
И такое изменение произошло за каких то полтора десятка лет правления большевиков.
Уж больно похоже на пропаганду международных марксистов- террористов во главе с Лениным и Троцким в 1917 году - те тоже вовсю хаяли капитализм и расписывали рай на Земле при коммунизме.
Что получилось - все знают...
Если бы не видел разруху и безхозяйственности на заводах и в колхозах при коммунистах, то мог бы и поверить этой пропаганде этого почитателя марксизма.
Слова то какие "красивые и правильные" ... - но действительность то была совершенно иной.
Хотя, если почитатель марксизма работал в обкоме или на кафедре "научного" коммунизма, то он мог и не знать реальной жизни в СССР.
Что-то стало страшновато - вот как марксисты-коммунисты запугали, страх на генетическом уровне.
Ведь марксисты писали доносы не только на "классовых врагов", "врагов народа", но и друг на друга.
А "мастерство", как говорят в народе - не пропьешь...
Хорошо было бы опубликовать эти публичные доносы марксистов на коллег и соседей в газете "Красная Татария" и "тайные" доносы в НКВД и "партийные органы".
А судя по наглости и хамству почитатель марксизма полностью уверен не только в своей безнаказанности, но и надеется на поддержку - возможно своих "учеников".
Уважаемые автор и РВ, если почувствуете "давление" - "баньте" меня.
Не обижусь.
Но конечно, для осмысления и понимания фотографий , необходимо знать контекст того времени - а весь контекст определял марксизм.
ТАССР создали марксисты во главе с Лениным и Троцким.
Для чего создали, с какой целью?
Сколько жизней было "заплачено" за разделение России марксистами по национальному признаку ( а на словах проповедовали интернационализм) - от голода 1921 и 1933 годов, унесших более 1 миллиона жизней только в Красной Татарии, уничтожения "буржуазных националистов" до коллективизации и индустриализации, защиты СССР от натравивших капиталистами на него нацистов, голода 1947 г. и др.
Почему только для поволжских тюркских мусульман марксистами в качестве самоназвания был выбран этноним "татары"?
Для разделения мусульман, чтобы легче марксистам было управлять разделенным народом?
Вопросы, на которые молодежь - и не только - ждёт ответа.
Стремительно приближается 100-летие ТАССР - требуется осмысления пройденного народом героического, но трагического пути.