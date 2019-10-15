Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сборка поперечно-строгального станка на заводе «Красный путь», 1934 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 58-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

Вместе со всей страной советская Татария взяла курс на индустриализацию. В Казани развивались промышленные производства, в том числе и металлообработка. Одним из заметных довоенных металлообрабатывающих заводов был «Красный путь».

Завод «Красный путь» был одним из крупных предприятий, на котором работали высококвалифицированные специалисты. В 1920-х он прошел серьезный путь обновления. Если в 1927 году 65% выпускавшейся продукции носило характер мелкого производства, то в 1928 году завод уже на 80% перешел на изготовление станков, в основном для мыловаренной промышленности, и поставлял их далеко за пределы Татарии.

В 1929 году завод включился в гонку ударников производства. Здесь не обходилось без проблем. Газета «Красная Татария» писала:

«На заводе «Красный путь» создались две ударные бригады. В 1-й бригаде были частые прогулы и пьянки. 2-й бригадой руководил Миронов, член партии, и работа там пошла успешно: значительно понизился брак, прекратились прогулы, повысилась выработка продукции.

Вторая бригада заключила договор социалистического соревнования с первой. Первая бригада, отставая в работе от второй, завела склоку. Миронова и других членов партии заклеймили кличкой рвачей, угрожали, что разобьют Миронову голову и пр.

На совещании ударных бригад ни от бюро ячейки, ни от администрации никто не присутствовал, а предзавкома на собрании забыл о договоре между бригадами и высказывался за то, чтобы слить две бригады в одну».

Секретарь парткома завода «Красный путь» Дудкина за работой, 1936 год. Фото из фондов Государственного архива РТ

В 1930-х завод освоил производство разнообразных видов станков: здесь выпускали и токарные, и шлифовальные, и алмазно-расточные станки. Их тут и проектировали, и собирали, и обкатывали. К началу войны литейное производство переводили со штучного на крупносерийное.

После войны «Красный путь» вошел в состав вертолетного завода, став его литейно-механическим цехом.

Людмила Губаева