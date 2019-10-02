Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство градирни второй казанской электростанции, 1928 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 45-я

Фото: из открытых источников

Первая электростанция в Казани появилась еще в 1895 году. Она вырабатывала постоянный ток на напряжение 175 В и после 1917 года называлась «Красная заря». Находилась она рядом с местом, где сейчас стоит Госсовет, на Театральной площади.

К 1920 году в Татарии было уже больше десяти электростанций (кроме Казани, электричество знали Елабуга, Мамадыш, Чистополь, Буинск, Кукмор), но мощность их была совсем недостаточной для того, чтобы обеспечить энергией промышленность, сельское и бытовое хозяйство.

25 января 1920 года первый Всетатарский съезд работников народного хозяйства принял резолюцию по разработке плана электрификации Татарстана. По этому плану 11 кантонных электростанций (по числу городов Татарии) объединились в Татэлектро. В феврале — марте 1920 года дали электрический ток первые артельные электростанции в Нурлатах, Бугульме и Тетюшах.

Осенью 1922 года ВСНХ Госплан РСФСР решил отнести Казань к первой категории по электрификации. Выделили 300 тысяч рублей золотом на демонтаж и перевозку из Сенгилея в Казань генератора мощностью 1 000 кВт для уже строившейся второй электростанции.

Электростанция им. III годовщины Татреспублики, 1925 год

В 1923 году президиум горсовета создал коммунальный трест «ЭльВодТрам» (электричество, вода, трамвай). В июне 1925 года ввели в эксплуатацию вторую электростанцию — имени III годовщины ТАССР мощностью 5 250 кВт — она стояла на Кабане, а сейчас на ее фундаменте высится театр им. Камала.

Машинный зал электростанции им. III годовщины Татреспублики

В 1926 году «ЭльВодТрам» укрупнили и перевели на хозрасчет, и теперь это было объединение предприятий ГОКХа — городского коммунального хозяйства. Тогда же перестала работать первая городская электростанция «Красная заря». В электросети Казани в это время функционировали 10 трансформаторных пунктов, 7 км кабельных линий и 22 км воздушных линий электропередачи.



В 1927 году казанские электросети перешли с постоянного тока на трехфазный переменный.

По плану ГОЭЛРО построили здание новой электростанции, куда установили дизель с «Красной зари». Запустили городские электростанции в Бугульме и Тетюшах.

Наконец, 5 мая 1930 года вынуты первые лопаты грунта под фундамент Казанской ГРЭС.



Людмила Губаева