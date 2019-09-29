Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие за станком, 1928 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 42-я
Промышленность ТАССР начала быстро восстанавливаться только с переходом к НЭПу: под рукой рачительных хозяев предприятия расцветали. В 1925—1926 годах народное хозяйство ТАССР подошло к довоенному уровню.
Объем валовой продукции крупных промышленных предприятий достиг 90% к довоенному уровню. Нарастал он благодаря реконструкции старых фабрик и заводов, обновлению оборудования — и довольно жестким мерам контроля работы сотрудников.
Люди работали практически на износ, причем потерять работу в те времена было страшно: безработных в республике были десятки тысяч, на всех не хватало ни мест, ни талонов на продукты. Устроиться рабочим было почетно, это был поощряемый и привилегированный класс по сравнению с практически бесправными крестьянами.
В 1924/1925 хозяйственном году валовая продукция (в ценах 1926/1927 гг.) составляла 43 млн рублей, в 1927/1928 году — 91 млн рублей. К октябрю 1927 года довоенный уровень развития промышленности был достигнут, а в 1928-м валовый прирост продукции составил 15%. Производительность труда благодаря использованию нового оборудования выросла на 9%.
Даже небольшие артели старались находить возможность покупать импортные швейные машинки и удобные станки.
В 1929 году началась первая пятилетка. Ее провели за четыре года, и к 1932 году промышленность ТАССР скакнула далеко вперед. Были обновлены старые предприятия, построены новые (Казанский меховой комбинат, завод силикатного кирпича, кетгутный завод, многие предприятия швейной промышленности).
К своему первому юбилею Татреспублика подошла уже совсем не той, какой была десять лет назад, в 1920 году.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив Республики Татарстан.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
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