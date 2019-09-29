Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие за станком, 1928 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 42-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Промышленность ТАССР начала быстро восстанавливаться только с переходом к НЭПу: под рукой рачительных хозяев предприятия расцветали. В 1925—1926 годах народное хозяйство ТАССР подошло к довоенному уровню.

Объем валовой продукции крупных промышленных предприятий достиг 90% к довоенному уровню. Нарастал он благодаря реконструкции старых фабрик и заводов, обновлению оборудования — и довольно жестким мерам контроля работы сотрудников.

Рабочие за станком. Казань, 1928 год. Фото из архивов Национального музея РТ.

Люди работали практически на износ, причем потерять работу в те времена было страшно: безработных в республике были десятки тысяч, на всех не хватало ни мест, ни талонов на продукты. Устроиться рабочим было почетно, это был поощряемый и привилегированный класс по сравнению с практически бесправными крестьянами.

Динамика зарплаты рабочего цензовой промышленности (в довоенных рублях). Фото: из Государственного архива РТ

В 1924/1925 хозяйственном году валовая продукция (в ценах 1926/1927 гг.) составляла 43 млн рублей, в 1927/1928 году — 91 млн рублей. К октябрю 1927 года довоенный уровень развития промышленности был достигнут, а в 1928-м валовый прирост продукции составил 15%. Производительность труда благодаря использованию нового оборудования выросла на 9%.

Даже небольшие артели старались находить возможность покупать импортные швейные машинки и удобные станки.

Женщина, предположительно из швейной артели, за немецкой машинкой Singer. Фото: из фондов Национального музея РТ

В 1929 году началась первая пятилетка. Ее провели за четыре года, и к 1932 году промышленность ТАССР скакнула далеко вперед. Были обновлены старые предприятия, построены новые (Казанский меховой комбинат, завод силикатного кирпича, кетгутный завод, многие предприятия швейной промышленности).

К своему первому юбилею Татреспублика подошла уже совсем не той, какой была десять лет назад, в 1920 году.

Людмила Губаева