Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Абдулла Алиш с женой и друзьями, 1936 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 28-я
Сегодня, 15 сентября, исполняется 111 лет со дня рождения Абдуллы Алиша, татарского поэта и писателя.
Абдулла родился 15 сентября 1908 года в семье крестьянина. Его дед по отцовской линии был потомственным указным муллой, отец, Габделбари, сеял хлеб, держал пасеку. Габделбари был образован, выписывал газеты и журналы, хорошо знал татарскую и восточную литературу, сочинял сказки. Мать Абдуллы, Газиза, писала стихи.
В такой семье мальчик не мог не получить образования. Он с детства много читал, писал стихи и сочинял сказки. В 1927 году Абдулла окончил семилетку при педагогическом техникуме в Спасске (ныне Болгар). Окончив школу, Абдулла Алишев переехал в Казань, поступил в Казанский землеустроительный техникум, потом уехал работать в Мензелинск мелиоратором, там же был корреспондентом районной газеты «Игенче» («Хлебороб»). Печатать его рассказы начали в 1929 году в молодежной газете «Кызыл Яшьлэр», в журналах «Авыл яшьлэре», «Атака», «Яналиф».
В 1933 году его назначили ответственным секретарем журнала «Техника» (на татарском языке), в 1935-м приняли в Союз писателей. Он работал в журналах «Техника», «Пионерское перо» («Пионер калэме») и был редактором детских передач Казанского радиокомитета. Абдулла Алиш писал повести, пьесы, очерки, любил живопись: одного из сыновей назвал Айвазом в честь Айвазовского.
В 1940 году была опубликована книга Алиша «Мамины сказки», которые сейчас входят в золотой фонд татарской литературы. Когда Абдулла Габделбариевич учился на 4-м курсе Казанского государственного педагогического института, началась война, писателя отправили на фронт.
В 1941 году Алиш попал в плен. В плену он вошел в группу Курмашева, организовывал работу в подполье легиона «Идель-Урал»: официально работал переводчиком в газете «Идель-Урал», а на самом деле — налаживал связи с другими военнопленными, выходил на остарбайтеров, вывезенных работать в Германию, работал над выпуском агитационных листовок. Вместе с ним в группе работал Муса Джалиль.
За несколько дней до массового восстания в легионе, которое тщательно готовилось подпольем, группу раскрыли. Потом была Моабитская тюрьма, потом суд, а потом — гильотина для всех десятерых раскрытых подпольщиков. Алиша казнили 26 августа 1944 года в 12.12. Через 6 минут после него на гильотину поднялся Муса Джалиль. Последнее письмо Абдуллы Алиша домой сумел вынести из тюрьмы сосед по камере, бельгиец Эмиль Майзон.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
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