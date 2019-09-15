Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Абдулла Алиш с женой и друзьями, 1936 год

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Сегодня, 15 сентября, исполняется 111 лет со дня рождения Абдуллы Алиша, татарского поэта и писателя.

Абдулла родился 15 сентября 1908 года в семье крестьянина. Его дед по отцовской линии был потомственным указным муллой, отец, Габделбари, сеял хлеб, держал пасеку. Габделбари был образован, выписывал газеты и журналы, хорошо знал татарскую и восточную литературу, сочинял сказки. Мать Абдуллы, Газиза, писала стихи.

Родители Абдуллы Алиша, Габделбари и Газиза, 1911 год. Фото: Государственный архив РТ

В такой семье мальчик не мог не получить образования. Он с детства много читал, писал стихи и сочинял сказки. В 1927 году Абдулла окончил семилетку при педагогическом техникуме в Спасске (ныне Болгар). Окончив школу, Абдулла Алишев переехал в Казань, поступил в Казанский землеустроительный техникум, потом уехал работать в Мензелинск мелиоратором, там же был корреспондентом районной газеты «Игенче» («Хлебороб»). Печатать его рассказы начали в 1929 году в молодежной газете «Кызыл Яшьлэр», в журналах «Авыл яшьлэре», «Атака», «Яналиф».

В 1933 году его назначили ответственным секретарем журнала «Техника» (на татарском языке), в 1935-м приняли в Союз писателей. Он работал в журналах «Техника», «Пионерское перо» («Пионер калэме») и был редактором детских передач Казанского радиокомитета. Абдулла Алиш писал повести, пьесы, очерки, любил живопись: одного из сыновей назвал Айвазом в честь Айвазовского.

Абдулла Алиш с женой Рокией и сыновьями Айвазом и Алмазом, 1941 год. Фото: Государственный архив РТ

В 1940 году была опубликована книга Алиша «Мамины сказки», которые сейчас входят в золотой фонд татарской литературы. Когда Абдулла Габделбариевич учился на 4-м курсе Казанского государственного педагогического института, началась война, писателя отправили на фронт.

В 1941 году Алиш попал в плен. В плену он вошел в группу Курмашева, организовывал работу в подполье легиона «Идель-Урал»: официально работал переводчиком в газете «Идель-Урал», а на самом деле — налаживал связи с другими военнопленными, выходил на остарбайтеров, вывезенных работать в Германию, работал над выпуском агитационных листовок. Вместе с ним в группе работал Муса Джалиль.

За несколько дней до массового восстания в легионе, которое тщательно готовилось подпольем, группу раскрыли. Потом была Моабитская тюрьма, потом суд, а потом — гильотина для всех десятерых раскрытых подпольщиков. Алиша казнили 26 августа 1944 года в 12.12. Через 6 минут после него на гильотину поднялся Муса Джалиль. Последнее письмо Абдуллы Алиша домой сумел вынести из тюрьмы сосед по камере, бельгиец Эмиль Майзон.

Последнее письмо Абдуллы Алиша, вынесенное из Моабитской тюрьмы, 1944 год

Людмила Губаева