Фотомарафон «100-летие ТАССР»: великий русский химик Александр Арбузов

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Фото: из фондов Музея казанской химической школы

142 года назад, 11 сентября 1877 года, родился великий химик-органик Александр Ерминингельдович Арбузов, один из корифеев русской химической школы. Большую часть жизни он проработал в Казани.

Александр Ерминингельдович Арбузов родился в селе Арбузов-Баран Спасского уезда Казанской губернии.

Есть легенда, что, когда родился его отец, мальчика очень долго не везли на крещение, а когда наконец сподобились это сделать — священник выбрал в святцах в отместку родителям самое неудобоваримое имя. Поэтому у одного из родоначальников казанской химической школы такое труднопроизносимое отчество.

Семейная фотография Арбузовых. Слева Ерминингельд Владимирович с внучкой Ириной, в центре — его жена Надежда Александровна, справа — Александр Ерминингельдович, сзади стоит его жена Екатерина Петровна с сыном Борисом. 1910-е годы. Фото из фондов Музея казанской химической школы

В 1900 году Александр Арбузов закончил Казанский университет. Он чуть было не уехал работать в Крым: его приглашали стать главным химиком-аналитиком в императорском Никитском винодельческом саду. Но политическая ситуация была сложной, и все назначения в приграничные районы были отменены.



Арбузов остался в университете. Он выезжал работать в Польшу и в Германию, но вернулся в Казань. В 1911 году он стал заведующим кафедрой Казанского университета. Александр Ерминингельдович интересовался многими аспектами жизни, и не только научной: блестяще музицировал, хорошо знал литературу, увлекался стеклодувным искусством (большую часть посуды для своей лаборатории разрабатывал сам).

Александр Арбузов за стеклодувным столиком. 1915 год. Фото из фондов Музея казанской химической школы

В Первую мировую войну Арбузов сотрудничал с химическим заводом братьев Крестовниковых, где, среди прочего, делали ацетилсалициловую кислоту по его технологии. По сути, Александр Ерминингельдович одним из первых в России получил дженерик аспирина.

Арбузов на заводе Крестовниковых, 1916 год. Фото из фондов Музея казанской химической школы

После революции и образования Татреспублики Арбузов продолжал исследования в университете. Настоящий ученый, интеллигент и фанатик своего дела, он продолжал учить студентов и поднимать советскую науку, которая к тому моменту несла неисчислимые потери. Ему удалось сохранить свою кафедру.

Сотрудники кафедры органической химии Казанского университета, около 1920 года. Фото из фондов Музея казанской химической школы

Он был одним из организаторов НИИ имени Бутлерова в Казани, которым руководил с 1929 года. Казанский химико-технологический институт (сегодня КНИТУ — КХТИ) тоже создавался при его активном содействии: там Арбузов с 1930 по 1960 годы руководил кафедрой органической химии.



В 1943 году Арбузов работал над секретными проектами, в 1945-м помогал создавать Казанский филиал Академии наук СССР. Он его и возглавлял до 1963 года.

Александр Арбузов в 1947 году. Фото из фондов Музея казанской химической школы

В послевоенные годы академик Арбузов возглавлял Химический институт КФАН СССР, созданный в 1945 году в Казани. в 1947 году Институту было присвоено имя А.Е. Арбузова. Его сын, Борис Александрович, пошел по стопам отца: он тоже был выдающимся химиком, академиком.

Александр Арбузов в химической лаборатории. 1957 год. Фото из фондов Музея казанской химической школы

Умер Александр Ерминингельдович 21 января 1968 года, обласканный советской властью и, по сути, создавший химическую школу советской Татарии. На его могиле на Арском кладбище не увядают цветы.

Людмила Губаева