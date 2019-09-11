Фотомарафон «100-летие ТАССР»: великий русский химик Александр Арбузов
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 24-я
142 года назад, 11 сентября 1877 года, родился великий химик-органик Александр Ерминингельдович Арбузов, один из корифеев русской химической школы. Большую часть жизни он проработал в Казани.
Александр Ерминингельдович Арбузов родился в селе Арбузов-Баран Спасского уезда Казанской губернии.
Есть легенда, что, когда родился его отец, мальчика очень долго не везли на крещение, а когда наконец сподобились это сделать — священник выбрал в святцах в отместку родителям самое неудобоваримое имя. Поэтому у одного из родоначальников казанской химической школы такое труднопроизносимое отчество.
В 1900 году Александр Арбузов закончил Казанский университет. Он чуть было не уехал работать в Крым: его приглашали стать главным химиком-аналитиком в императорском Никитском винодельческом саду. Но политическая ситуация была сложной, и все назначения в приграничные районы были отменены.
Арбузов остался в университете. Он выезжал работать в Польшу и в Германию, но вернулся в Казань. В 1911 году он стал заведующим кафедрой Казанского университета. Александр Ерминингельдович интересовался многими аспектами жизни, и не только научной: блестяще музицировал, хорошо знал литературу, увлекался стеклодувным искусством (большую часть посуды для своей лаборатории разрабатывал сам).
В Первую мировую войну Арбузов сотрудничал с химическим заводом братьев Крестовниковых, где, среди прочего, делали ацетилсалициловую кислоту по его технологии. По сути, Александр Ерминингельдович одним из первых в России получил дженерик аспирина.
После революции и образования Татреспублики Арбузов продолжал исследования в университете. Настоящий ученый, интеллигент и фанатик своего дела, он продолжал учить студентов и поднимать советскую науку, которая к тому моменту несла неисчислимые потери. Ему удалось сохранить свою кафедру.
Он был одним из организаторов НИИ имени Бутлерова в Казани, которым руководил с 1929 года. Казанский химико-технологический институт (сегодня КНИТУ — КХТИ) тоже создавался при его активном содействии: там Арбузов с 1930 по 1960 годы руководил кафедрой органической химии.
В 1943 году Арбузов работал над секретными проектами, в 1945-м помогал создавать Казанский филиал Академии наук СССР. Он его и возглавлял до 1963 года.
В послевоенные годы академик Арбузов возглавлял Химический институт КФАН СССР, созданный в 1945 году в Казани. в 1947 году Институту было присвоено имя А.Е. Арбузова. Его сын, Борис Александрович, пошел по стопам отца: он тоже был выдающимся химиком, академиком.
Умер Александр Ерминингельдович 21 января 1968 года, обласканный советской властью и, по сути, создавший химическую школу советской Татарии. На его могиле на Арском кладбище не увядают цветы.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории казанской химической школы.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
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