Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый съезд рабселькоров Татарии. Казань, сад «Эрмитаж», 1925 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 17-я

Фото: предоставлено Государственным архивом РТ

В Татреспублике, как и во всей Советской России, большое внимание уделялось созданию новой прессы. Важную роль в ее становлении сыграло движение рабселькоров — людей, которые не были профессиональными журналистами, но писали в газеты письма и заметки.

С апреля 1924 г. в Татарии начала выходить газета «Новая деревня». Ее выпускали орган ВКП(б) и Наркомат земледелия Татреспублики. Печатали ее и газету «Красная Татария» в типографии имени Н. Александрова.

Здание, где находились редакции газет «Красная Татария» и «Новая деревня». Фото tripguide.ru

Параллельно с просвещением населения советская власть пыталась повышать авторитет прессы: она, как и в царское время, оставалась основным источником информации для людей, а в первое десятилетие республики (как, впрочем, и в последующие 60 лет) — еще и основным идеологическим оружием.

Газета «Красная Татария» от 4 июня 1924 года. Фото rt-online.ru

Связь газет с массами обеспечивалась сетью рабселькоров: в каждом районе, при каждом предприятии должны были быть выделены сотрудники, которые занимались составлением заметок, сообщали о том, что происходит на местах. При предприятиях активно выпускались стенгазеты, основной задачей которых было выявлять вредителей и всячески порицать пороки несознательных коллег.

В деревне селькорами работали секретари волостных ячеек, комсомольцы и учителя (в начале 1920-х годов такие люди гарантированно знали грамоту, в отличие от многих односельчан).

Агитплакат из коллекции Серго Григоряна. Казань, 1924 год

Назначать корреспондентов в принудительном порядке было принято в первые годы советской власти, чуть позже эту работу все-таки перевели на добровольную основу. В Татреспублике селькоровское движение перевели на официальные рельсы к 1924 году: организовали учет действующих корреспондентов, стали собирать совещания и помогать доморощенным журналистам на местах. А помощь требовалась часто: поскольку рабселькоры вовсю клеймили порок, их работу не особенно дружелюбно встречали коллеги и односельчане. Поэтому они часто писали под псевдонимами: «Око», «Глазок», «Оса», «Жало», Пахарь» и т. д.

Разоблачения «преступных фактов в целях оздоровления деревни» обычно происходили в виде писем в газеты. Селькор был «деревенским борцом за правду», которого ненавидели «кулаки и бездельники, пьяницы и взяточники». Примерно та же самая общественная нагрузка ложилась и на рабкоров.

В мае 1925 года прошел I Всетатарский съезд рабселькоров.

Первый Всетатарский съезд рабселькоров. Казань, 1925 год

На съезде присутствовало 477 делегатов: 225 рабкоров и 177 селькоров. Женщин среди них было только 63. Делегатам предложили не только деловую программу, но и билеты в цирк, театры и музеи Казани. Разместили их в Доме крестьянина, а для дальнейшей работы подарили книги и брошюры : «Что должна делать партия в деревне», «Как построена РКП(б)», «Краткая история партии», «Биография Ленина», «Что такое комсомол», «Земельные споры» и другие не менее полезные издания.

Людмила Губаева