Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый съезд рабселькоров Татарии. Казань, сад «Эрмитаж», 1925 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 17-я
В Татреспублике, как и во всей Советской России, большое внимание уделялось созданию новой прессы. Важную роль в ее становлении сыграло движение рабселькоров — людей, которые не были профессиональными журналистами, но писали в газеты письма и заметки.
С апреля 1924 г. в Татарии начала выходить газета «Новая деревня». Ее выпускали орган ВКП(б) и Наркомат земледелия Татреспублики. Печатали ее и газету «Красная Татария» в типографии имени Н. Александрова.
Параллельно с просвещением населения советская власть пыталась повышать авторитет прессы: она, как и в царское время, оставалась основным источником информации для людей, а в первое десятилетие республики (как, впрочем, и в последующие 60 лет) — еще и основным идеологическим оружием.
Связь газет с массами обеспечивалась сетью рабселькоров: в каждом районе, при каждом предприятии должны были быть выделены сотрудники, которые занимались составлением заметок, сообщали о том, что происходит на местах. При предприятиях активно выпускались стенгазеты, основной задачей которых было выявлять вредителей и всячески порицать пороки несознательных коллег.
В деревне селькорами работали секретари волостных ячеек, комсомольцы и учителя (в начале 1920-х годов такие люди гарантированно знали грамоту, в отличие от многих односельчан).
Назначать корреспондентов в принудительном порядке было принято в первые годы советской власти, чуть позже эту работу все-таки перевели на добровольную основу. В Татреспублике селькоровское движение перевели на официальные рельсы к 1924 году: организовали учет действующих корреспондентов, стали собирать совещания и помогать доморощенным журналистам на местах. А помощь требовалась часто: поскольку рабселькоры вовсю клеймили порок, их работу не особенно дружелюбно встречали коллеги и односельчане. Поэтому они часто писали под псевдонимами: «Око», «Глазок», «Оса», «Жало», Пахарь» и т. д.
Разоблачения «преступных фактов в целях оздоровления деревни» обычно происходили в виде писем в газеты. Селькор был «деревенским борцом за правду», которого ненавидели «кулаки и бездельники, пьяницы и взяточники». Примерно та же самая общественная нагрузка ложилась и на рабкоров.
В мае 1925 года прошел I Всетатарский съезд рабселькоров.
На съезде присутствовало 477 делегатов: 225 рабкоров и 177 селькоров. Женщин среди них было только 63. Делегатам предложили не только деловую программу, но и билеты в цирк, театры и музеи Казани. Разместили их в Доме крестьянина, а для дальнейшей работы подарили книги и брошюры : «Что должна делать партия в деревне», «Как построена РКП(б)», «Краткая история партии», «Биография Ленина», «Что такое комсомол», «Земельные споры» и другие не менее полезные издания.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо уважаемым автору и РВ,
Но первая и последняя фотографии (одинаковые) вызывают сомнения - может быть и не обоснованные.
Где находится или находилось в Казани здание, запечатленное за спинами сотнями рабселькоров?
Вроде такого в Казани не было - но может и ошибаюсь, возраст, болезни. осень...
развейте сомнения, пожалуйста, кто может.
А лозунг хорош на здании в мавританском стиле - "ЧТОБЫ СБРОСИТЬ ВЕКОВОЕ ИГО, МАЛО ВИНТОВКИ, НУЖНА КНИГА".
А может это здание архитектора Гаврилова на Новой-Комиссариатской, он тоже творил в мавританском стиле.