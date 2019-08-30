Фотомарафон «100-летие ТАССР»: разгрузка зерна, присланного в Казань для помощи голодающим, 1922 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 12-я

Фото: из Государственного архива РТ

Для борьбы с голодом в Поволжье летом 1921 года в Москве был организован Всероссийский комитет помощи голодающим (ВК Помгол, или просто Помгол). Центральную комиссию помощи голодающим в ТАССР собрали через несколько дней.

В задачи Помгола входило организовать питание жителей республики. Некоторых предполагалось кормить через систему госснабжения, для взрослых и детей должны были открыть столовые (на пожертвования, которые поступали из-за границы и из областей, не затронутых засухой: например, Татарию снабжали Вологодская, Владимирская и Петроградская губернии). Ни денег, ни продуктов не хватало.

За счет государства питались рабочие, чиновники, взрослые и дети, находившиеся постоянно в заведениях Наркомздрава и Наркомпроса, а также заключенные. Осенью 1921 года госснабжение охватывало примерно 15% от всего населения ТАССР. Крестьяне должны были кормить себя сами. Помгол пытался организовать сеть столовых, но кормить в них людей было нечем. Например, детские столовые в Мензелинском кантоне кормили мукой из лебеды, желудями, размолотыми костями и прочими суррогатами.

Работники Помгола Татреспублики и представители АРА. 1921—1922 гг. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

Из протокола заседания Коллегии Спасского Кантотнароба (Кантонного отдела народного образования) от 19 марта 1922 года:

«В целях развития массовой самопомощи борьбе с голодом провести с 26 марта по 1 апреля Неделю помощи голодающим детям кантона, выпустив воззвание, составление которого поручить Политпросвету и представить в Кантотнароб не позднее 23 марта. К проведению недели привлекаются все организации, члены которых отчисляют однодневный заработок в кассу Кантотнароба не позже 1 апреля и организуют сборы с граждан Спасска. Предложить Союзу Рабпроса, Кантпрофбюро, военспортклубу, медтехникуму, Опытной школе и Политпросвету поставить по одному спектаклю или концерту, программа которых должна быть тесно связана с голодом. Плату установить вещами. Деньги и вещи, собранные в течение недели, распределяются Кантотнаробом по детским учреждениям».

Спасский и Тетюшский кантоны Татреспублики страдали от голода сильнее остальных. Но и в остальных местах разворачивалась настоящая трагедия: было только официально зарегистрировано более 200 случаев людоедства и более 50 фактов трупоедства.

Советское правительство обратилось за помощью за рубеж. 26 июля 1921 года Герберт Гувер, руководитель Американской администрации помощи (АРА), предложил прокормить миллион детей Поволжья, но взамен Советская Россия должна была отпустить из тюрем всех американцев и предоставить гарантии безопасности сотрудникам АРА. Политбюро совещалось пять дней, но на условия согласилось.

В Татреспублике к маю 1923 года АРА кормила 650 тысяч детей: в столовых организации им выдавали какао, рисовый пудинг, рис с лапшой, бобы, хлеб. От смерти это спасло многих. Взрослым от АРА выдавалась кукуруза: 410 г в день на человека. Летом 1922 года за таким пайком приходили 800 тысяч жителей Татарии.



Кухня столовой АРА в Татреспублике. Фото из открытых источников

Помощь голодающей Татарии и остальному Поволжью оказывал Красный Крест. Знаменитый полярник Фритьоф Нансен пожертвовал из личных средств большую сумму денег на то, чтобы помочь жителям бедствовавших территорий.

11 ноября 1922 года был введен знак отличия «Борцу с голодом», который выдавался работникам республиканского Помгола за особые заслуги в организации помощи людям.

Грамота о награждении знаком отличия «Борцу с голодом», 1923 год. Фото предоставлено Национальным музеем РТ

Обладатель такого знака не мог быть «ни арестован, ни предан суду в пределах Татреспублики без специального на то постановления ЦИК АТССР или его президиума».

Людмила Губаева