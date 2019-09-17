Простые сложности госзакупок: пошаговая инструкция для начинающих поставщиков

Контракты на 185 млрд по госзакупкам заключили в Татарстане лишь за 2018 год — рассказываем, как зайти на перспективный и растущий рынок. Часть вторая

Госзакупки — прибыльный и привлекательный для российских предпринимателей рынок, в последние годы весьма активно осваиваемый малым и средним бизнесом. И этот факт совсем неудивителен: только за последний год в Татарстане он вырос на 25%, а его объем превысил 185 млрд рублей. «Реальное время» выпускает вторую и заключительную часть пошаговой инструкции для предпринимателей, которые решили попробовать свои силы в госзакупках. Первую часть, в которой мы рассказали об основных критериях отбора поставщиков государственными компаниями, требованиям к набору документов, получении ЭЦП и основах работы с площадкой торгов можно найти по ссылке.

Шаг четвертый. Изучаем рынок предложений и выбираем подходящих заказчиков

Когда список наиболее подходящих вашей компании закупок, опубликованных в ЕИС (16+), определен, необходимо тщательно изучить каждый лот. Для этого на странице лота нужно нажать на вкладку «Извещение» — автоматически на экран загрузится страница с полной информацией о закупке. На ней содержатся требования к оформлению заявки и сопутствующей документации, самой компании-исполнителе, техзадание, сроки исполнения, проект договора и даже возможные санкции за невыполнение оговоренных условий. Изучив все условия, оформляйте заявку.

*На этом этапе важна максимальная сосредоточенность: в ряде случаев погрешности в оформлении документов становились причиной расторжения уже заключенного контракта и миллионных штрафов.

Важно понимать, что ресурс ЕИС позволяет не только заказчику оценить ваши возможности, но и вам оценить его надежность, честность и открытость. Помочь может простой поиск по прошлым торгам, проведенным госкомпанией. Обратить внимание стоит на победителей тендеров — меняются ли они или выигрывают одни и те же организации, адекватные ли цены устанавливает ведомство на запрашиваемые услуги.

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Шаг пятый. Финишная прямая — обеспечение заявок и контрактов

Обязательное условие участия в конкурсах на государственные закупки — внесение обеспечения на каждую поданную заявку. Это своеобразный залог на сумму от 0,5 до 5% от начальной цены контракта, объявленной заказчиком. Гарантия того, что после вашей победы вы не откажетесь от заключения контракта и не поставите госкомпанию в неудобное положение. Точная сумма обеспечения на заявку указана в «Извещении». Залог возвращается компании, как только торги завершены. Сразу оговоримся, что уже после победы на торгах юрлицу потребуется предоставить заказчику еще одно обеспечение — на выполнение контракта, оно составляет уже от 5 до 30% его начальной цены.

Обеспечение может быть предоставлено в двух формах: денежный залог с переводом на спецсчет в банке или счет участника торгов на торговой площадке, либо банковская гарантия. Это документ, по которому банк обязуется выплатить заказчику госуслуги возмещение, если исполнитель контракта не исполнит своих обязательств или исполнит их некачественно. Малый и средний бизнес чаще крупных компаний сталкивается с нехваткой собственных средств для покрытия обеспечения, и помочь в таком случае может получение банковской гарантии.



Условия получения банковской гарантии на участие в закупках в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ в Совкомбанке

Отметим, что выдавать гарантии для обеспечения госзакупок вправе только банки, аккредитованные Минфином — согласно актуальному списку от 15 августа, таких в России только 210. Их предложения заметно различаются по условиям и цене. Одним из крупнейших игроков на этом рынке в течение последних лет является «Совкомбанк», предлагающий простой и удобный способ оформления заявок и получения гарантий онлайн-сервис Fintender.ru. Процесс регистрации и подачи заявки полностью автоматизирован, понадобится лишь пакет данных о компании и та же цифровая электронная подпись. Все это можно сделать дистанционно, находясь у экрана компьютера или смартфона.

Максимальная сумма гарантии «Совкомбанка» составляет 200 млн рублей и выдается на срок до 200 дней с минимальной комиссией в одну тысячу рублей. Важное преимущество гарантий на участие в закупках от «Совкомбанка» — это оперативность: она выпускается в день подачи полного пакета документов. При последующем использовании сервиса система хранения данных позволит подать заявку еще быстрее, автоматически предлагая использовать документы, которые уже загружались ранее.

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Шаг шестой. Процесс электронных торгов

Компании, правильно оформившие заявки, допускаются до торгов. Электронные торги проходят в режиме реального времени прямо на электронной торговой площадке. В случае с аукционами, участники торгов, претендующие на госконтракт, поочередно снижают цену, отталкиваясь от начальной цены контракта, опубликованной заказчиком. Важно, что на обдумывание каждого следующего шага аукциона участникам отводится всего 10 минут, а снижать ставку можно лишь на сумму, не превышающую 5% от начальной цены контракта. Поскольку время на принятие решения о продолжении борьбы или выходе из гонки ограничено, специалисты рекомендуют заранее рассчитать минимальную сумму, за которую вашей компании будет выгодно браться за исполнение контракта и четко следовать плану.

Даже если вы не вышли из торгов победителем, уже после аукциона у вашей компании все еще сохраняется возможность стать поставщиком по выбранному контракту: по итогам торгов заказчик еще раз рассматривает заявки конкурсантов. Сами заявки состоят из двух частей — краткая и расширенная (зарегистрированным участникам их формы доступны на сайте Госзакупок). После аукциона рассматривается вторая, расширенная часть, и если у победителя она оформлена неправильно, либо содержит некорректные данные, победителем может быть признан другой участник или аукцион будет проведен еще раз. Помимо этого, каждый участник электронных торгов вправе обжаловать их результаты в ФАС.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Совкомбанк»