Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Хади Такташ и Адель Кутуй, 1925 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 8-я
Хади Такташ и Адель Кутуй — два литератора, которые внесли огромный вклад в культуру татарского народа. Был период, когда они дружили, но к началу 1930-х их пути разошлись.
Хади Такташ родился 1 января 1901 года в деревне Сыркыды (современная Мордовия). Некоторые историки и литературоведы считают, что на самом деле Такташ родился раньше, а «красивую» дату в документах устроили его родители. Так или иначе, в 1915 году юный Мухамметхади (таково было его полное имя) уехал в Бухару. Там, в Туркестане, он работал у дальнего родственника, чтобы помочь многодетной бедной семье своих родителей. Там он и начал писать.
Стихи Такташа совсем не соответствуют плавной лиричности стихотворений Габдуллы Тукая. Они экспрессивны и яростны, поэт пробует новые ритмы и смыслы. В какой-то степени его можно было сравнить с Маяковским, которым он восхищался на раннем этапе своего творчества. Как и Маяковский, Такташ был прекрасным декламатором, сильным и харизматичным. Он писал и стихи, и пьесы. Сам играл в театре и работал суфлером.
Такташ был женат дважды: первая жена, Гульчира Хамзина, оставила его после нескольких лет брака и уехала в Москву. Вторая, тоже Гульчира, подарила ему счастливую семейную жизнь, но недолгую: поэт умер в 1931 году.
Нельзя сказать, чтобы он был обласкан властями: для советского руководства Татарии он был слишком неудобным и непонятным, а рубленые стихи во славу коммунизма писать почему-то не хотел. Есть неподтвержденная версия о том, что когда Такташ умер от тифа в 1931 году, его жене сказали, чтобы она радовалась: муж умер в своей постели, за ним просто не успели прийти из «органов».
Справка
За помощь в подготовке фотомарафона редакция благодарит Государственный архив РТ, Национальную библиотеку РТ, Институт международных отношений КФУ.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
На первой фотографии показаны два воодушевленных социализмом с национальной окраской (национал-социализмом?) молодых человека - глаза горят, в лицах, мимике чувствуется энергия.
Нельзя не согласиться с тезисом, что
"Нельзя сказать, чтобы он был обласкан властями: для советского руководства Татарии он был слишком неудобным и непонятным, а рубленые стихи во славу коммунизма писать почему-то не хотел".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149379-fotomarafon-100-letie-tassr-hadi-taktash-i-adel-kutuy-1925-g
Такташ и Кутуй в 1925 году были сами властью" - властью ДИКТАТУРЫ "пролетариата", проводили все решения этой власти в жизнь
Такташ преподавал в Коммунистическом университете в Ташкенте, учился в Коммунистическом университете в Москве в 1922 г. , после чего и приехал утверждать коммунизм в Казань.
И писал Такташ стихи "во славу коммунизма":
Тринадцать лет свою страну
Мы защищали от врагов,
И вот гиганты новостроек
У нас повсюду поднялись,
И вот шагнули мы уже
В социализм...
Не любим мы бесплодных грез
И в дело претворяем мысль!
Любой колхоз, любой совхоз
Дают нам мощь.
Прекрасна жизнь!
Растут гиганты пятилеток,
С их высоты уже сейчас
Я вижу коммунизм...
Другое дело, что среди марксистов-террористов постоянно возникали склоки, борьба и одна группа марксистов уничтожала другую группу марксистов.
Попал в в эту меж-марксистскую "мясорубку" и Такташ и его выбросили из власти.
И тогда его взгляд стал тоскливым - фотографии более позднего времени очень характерны, Такташ просто поник...
Вторая фотография полностью отражает гендерные тенденции того времени.
Чтобы удержаться у власти международные марксисты-террористы дали полную свободу женщинам, в том числе и "женщинам Востока" - от политических свобод до сексуальных (мягко говоря) свобод, чем и привлекли их на свою сторону.
Жена Такташа Гульчирай судя по фотографии намного белее волевой человек, чем Такташ поэтому она и "оставила его после нескольких лет брака и уехала в Москву".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149379-fotomarafon-100-letie-tassr-hadi-taktash-i-adel-kutuy-1925-g
Детей Гульчирай Такташу не рожала - надо было делать карьеру, строить коммунизм, бороться с врагами марксизма.
1920-е годы были "раем на Земле" для победивших в России (СССР) марксистов, находившихся у власти - для остального "населения" страны была диктатура и террор.
Но в 1930-е годы подросла новая поросль активных марксистов-террористов, в создании которой самое активное участие принимал и Такташ, и которые тоже захотели власти и куска жирного марксистского "пирога"...
И началась меж-марксистская бойня...
Каждая марксистская группировка обвиняла своих противников в "искажении марксизма", "оппортунизме" и т.д.
Победили в полном соответствии с марксистским "социал-дарвинизмом" сильнейшие марксисты...
Такташу "не повезло" - "за что боролся на то и напоролся"...
И такая же судьба ждала ВСЕХ российских (и не только) марксистов - марксисты вырезали друг друга до полного уничтожения...
Она родила ему сына. Проверяйте пожалуйста свои пламенные сентенции.
Сразу понятно, кто "элита" - элита это Такташ, Кутуй, Хамзина - они одеты элегантно, стильно и "богато", а обманутые ими "воинствующие безбожники" из крестьян и рабочих одеты - прямо говоря - в "рваньё"...
Но всех их - и "элиту", и обманутый "элитой"народ - ждёт страшное будущее - в страшной бойне как внутри "страны социализма", так и во 2-й Мировой войне - погибнет каждый 8 житель СССР.
Даже монгол Чингизхан уничтожал только каждого 10, отступившего в бою...