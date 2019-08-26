Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Хади Такташ и Адель Кутуй, 1925 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 8-я

Фото: предоставлено Государственным архивом РТ

Хади Такташ и Адель Кутуй — два литератора, которые внесли огромный вклад в культуру татарского народа. Был период, когда они дружили, но к началу 1930-х их пути разошлись.

Хади Такташ родился 1 января 1901 года в деревне Сыркыды (современная Мордовия). Некоторые историки и литературоведы считают, что на самом деле Такташ родился раньше, а «красивую» дату в документах устроили его родители. Так или иначе, в 1915 году юный Мухамметхади (таково было его полное имя) уехал в Бухару. Там, в Туркестане, он работал у дальнего родственника, чтобы помочь многодетной бедной семье своих родителей. Там он и начал писать.

Стихи Такташа совсем не соответствуют плавной лиричности стихотворений Габдуллы Тукая. Они экспрессивны и яростны, поэт пробует новые ритмы и смыслы. В какой-то степени его можно было сравнить с Маяковским, которым он восхищался на раннем этапе своего творчества. Как и Маяковский, Такташ был прекрасным декламатором, сильным и харизматичным. Он писал и стихи, и пьесы. Сам играл в театре и работал суфлером.

Такташ был женат дважды: первая жена, Гульчира Хамзина, оставила его после нескольких лет брака и уехала в Москву. Вторая, тоже Гульчира, подарила ему счастливую семейную жизнь, но недолгую: поэт умер в 1931 году.

Хади Такташ с первой женой Гульчирой Хамзиной. Между 1926 и 1928 гг. Фото: из архива Национальной библиотеки РТ

Нельзя сказать, чтобы он был обласкан властями: для советского руководства Татарии он был слишком неудобным и непонятным, а рубленые стихи во славу коммунизма писать почему-то не хотел. Есть неподтвержденная версия о том, что когда Такташ умер от тифа в 1931 году, его жене сказали, чтобы она радовалась: муж умер в своей постели, за ним просто не успели прийти из «органов».



Людмила Губаева