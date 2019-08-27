Фотомарафон «100-летие ТАССР»: жених и невеста в свадебных костюмах, 1920 год

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Фото: из фондов Национального музея РТ

Если верить сводным данным окружного отдела ЗАГС, в Казани в 1920 году родились 3658 младенцев (1877 мальчиков и 1781 девочка), умерли 6115 человек. Браков было зарегистрировано 2554.

При этом надо понимать, что часть людей игнорировала ЗАГСы и светский брак: они венчались в церкви или читали никах, на том и останавливались. Поэтому, скорее всего, в действительности свадеб сыграли больше.

Жених и невеста в свадебных костюмах. Казань, 1920 г. Фотография предоставлена Национальным музеем РТ

Разводиться и вновь жениться было не очень принято: сказывалась и общая патриархальность традиций, и то, что Татария все-таки была мусульманской республикой. В Казани в 1920 году официально развелись всего 27 пар.

Кстати, в начале 1920-х годов пришлось законодательно решать проблемы, оставшиеся «в наследство» от официального многоженства, которое упразднили еще 20 декабря 1917 года. Многоженство не было очень сильно распространено, но все же по правилам шариата разрешалось, и некоторые семьи состояли из одного мужа и двух-трех жен. В конце 1917 года в РСФСР законодательно признали моногамию, но что было делать с семьями, которые уже жили в полигамном браке?

Трогать их не стали. В 1923 году в Казани образовали Шариатную комиссию, которая занялась «примирением» норм шариата с правовыми актами государства. Одним из вопросов была проблема получения наследства: формально в советском юридическом поле не существовало полигамного брака, а значит, если муж умирал, то по закону разделить его наследство между двумя-тремя женами было невозможно. И только 3 ноября 1923 года договорились о том, что «если после смерти татарина останутся две или более жен, браки с которыми заключены с соблюдением законных условий и форм до 20 декабря 1917 года, то все они наследуют имущество умершего в равных долях со всеми другими наследниками, указанными в ст. 418 ГК».

Людмила Губаева