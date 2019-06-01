Опрос предпринимателей: как не обжечься при коллаборации со звездой
Бизнесмены о важности целевой аудитории при совместных проектах брендов
Коллаборация — маркетинговый прием, используя который порой непохожие друг на друга бренды или бренды в сотрудничестве с медийными персонами создают совместный продукт. Один из свежих примеров — марка одежды, принадлежащая Тимати, выпустила совместную коллекцию с Минобороны. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», рассказали о выгоде от коллаборации со звездами и популярными брендами, в также отметили основные требования к выбору партнера для такого сотрудничества.
Совместные проекты брендов все чаще появляются в самых разных сферах бизнеса. С кем из известных личностей вы хотели бы создать коллаборацию? Насколько, на ваш взгляд, этот формат сотрудничества способен повысить продажи?
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Вячеслав Миллер директор «Додо Пицца — Казань»
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Это хороший маркетинговый ход, но мы его не практикуем, поскольку звезда может вызывать разные чувства. Лучше быть нейтральными. Например, Александр Овечкин (российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», — прим. ред.) представляет многие бренды, но наша сборная неудачно сыграла, и не факт, что это пойдет в плюс тому бренду, с которым он сотрудничает. Я не сторонник использовать коллаборацию в общепите. Наверно, это более уместно, если говорить об одежде, технике, хотя и не столь однозначно.
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Алиса Тулынина основатель именной студии макияжа
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Да, я слышала эту новость. Так как я визажист, то запустила бы проект по трансформации женщин через макияж. Я вижу, как меняются женщины после обучения в моей школе, их отношение к жизни, к семье, карьере и самореализации. Конечно, если говорить о глобальном, здесь не обойтись без поддержки представителей госструктур. Я бы с удовольствием поработала с нашим президентом. Что касается повышения продаж после таких коллабораций, то они положительно влияют на продажи, статус торговой марки.
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Анна Белоброва директор агентства маркетинга и PR «SMM»
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Если ты попадаешь в целевую аудиторию, то успех бизнеса обеспечен. Скрестить ежа с ужом интересно, но это не всегда помогает. Я думаю, что аудитории Тимати и Минобороны не совпадают. Аудитория министерства — это люди, отслужившие в армии, они прошли школу жизни, обрели лучших друзей, они старше 40 лет. Для них значимыми являются патриотические веяния. Таких людей небольшой процент. ВЦИОМ проводил исследование о том, что служить в армии готовы только 30% призывного российского общества.
У Тимати в фанатах молодежь, которая ориентирована на потребление. Для них значимыми являются дорогие автомобили, гонки. Как сопоставить эти две аудитории, я не знаю. Может быть при коллаборации рассчитывали на эффект сопоставления нехарактерных признаков? Но PR должен быть не только громким, но и эффективным. К сожалению, Минобороны идут своим особым путем, хотя Минобороны США еще в прошлом веке разработало, конечно, больше для контрактной армии, чудные примеры PR-акций и коллабораций. Надо просто взять опыт, а не придумывать.
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Леонид Барышев генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
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Это известный маркетинговый прием использования лояльности одной марки для продвижения другой. Для коллаборации надо понимать, кто из марок является «пассажиром», а кто — «локомотивом». Я понимаю, что в данном случае «паровозом» используется лояльность молодежи к Тимати и тем самым Минобороны пропагандируют одежду армейского фасона. Тимати эта акция тоже принесла положительную реакцию аудитории.
Также бренды из разных отраслей, но работающие в одном ценовом сегменте, могут создавать коллаборацию. Например, известные часы и автомобили. Если же продукты из разных сегментов — один из премиума, другой лоукост, то у них ничего не получится. Маркетологи должны вести тонкую игру: нельзя сказать, что все примеры коллабораций будут удачными.
Чтобы создавать коллаборацию со звездами, надо иметь четко ориентированный на аудиторию известной личности продукт. Если бы у нас была, например, конфета, популярная у фанатов Тимати, то можно было бы ее покрасить в черный цвет, и, возможно, коллаборация бы состоялась. Но вопрос: какой я за это получу выхлоп и сколько попросит Тимати. Это должны просчитывать маркетологи. А вообще, многие торговые сети создают коллаборацию с производителями.
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Римма Гайнутдинова собственник сети мобильных кофеен Coffee Motors
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У меня есть опыт коллаборации, правда, не с известной личностью. В 2016 году программа развития туризма приобрела новое лицо и стала называться Visit Tatarstan. Нам понравился этот образ и идея представления Татарстана на туристическом рынке. Мы обратились к создателям бренда с предложением о коллаборации. Они откликнулись, помогли нам с ребрендингом. Через свои кофейни мы продвигаем акции Visit Tatarstan.
Также сделали совместный продукт, который сейчас находится на пике популярности. Мы выпустили новый раф-кофе по-татарски, в который добавляем смесь из пяти видов традиционных татарских трав, и распространяем этот напиток по другим кофейням города. Продажи раф-кофе выросли в разы: люди охотно пробуют нетрадиционный продукт.
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Дмитрий Жуков управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский»
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Я против повышенного интереса к милитаризации, просвещению войны, любых военных историй. И не важно, в каком формате это подается. Я считаю, что это делается специально, особенно когда идет война на Донбассе, в Сирии, мы празднуем 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. Европейское сообщество и так рассматривает нашу страну как агрессора.
Что касается коллабораций, то в них нет ничего плохого. Подобные коллаборации происходят между брендами Porsche и Adidas, Jay-Z и Adidas, Майклом Джорданом и Nike. Если есть социальный капитал у звезды, например у такой, как Тимати, то коллаборация возможна. Логика у Минобороны следующая: продвигать среди молодежи, которая носит бренд Тимати, милитари-стиль. Коллаборация может быть не только между звездой и брендом, но и между брендами. Особенно удачно, если у них общие потребители, и, сотрудничая, они обмениваются аудиторией.
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Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»
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Мы сотрудничаем с бьюти-блогерами, специалистами по визажу. Используем их для продвижения магазинов косметики. Если говорить о звездах, то нам было бы интересно сотрудничать с Илоном Маском. Его дроны могут участвовать в доставке товаров в нашем приложении «Доставка без переплат».
Сейчас время, когда людей надо удивлять. Внимание людей загружено большим количеством информации, начиная от спортивных предложений до книг о философии. И если вам удается вызвать интерес к себе с помощью коллаборации, то это только плюс, хотя в любом деле нужно чувство меры. И, конечно, должны быть выполнены базовые условия: качественный товар, цена.
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Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной»
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Всегда надо пробовать что-то новое. Старые схемы становятся скучными, глаз замыливается. Когда находишь новые точки для роста продаж, то внимание покупателей растет. Я всегда за эксперименты, новые творческие находки и неординарный подход.
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Артем Исрафилов совладелец и руководитель бренда «Сорокина»
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Я бы хотел создать коллаборацию с Илоном Маском. Сотрудникам Тesla или SpaceX подойдут наши головные уборы. Я считаю, что коллаборация — это действенный маркетинговый метод. Вопрос только в реальности его исполнения. Также мы сотрудничали с местными фэшн-брендами. Всегда интересно пробовать новые маркетинговые решения.
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