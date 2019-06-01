Опрос предпринимателей: как не обжечься при коллаборации со звездой

Это известный маркетинговый прием использования лояльности одной марки для продвижения другой. Для коллаборации надо понимать, кто из марок является «пассажиром», а кто — «локомотивом». Я понимаю, что в данном случае «паровозом» используется лояльность молодежи к Тимати и тем самым Минобороны пропагандируют одежду армейского фасона. Тимати эта акция тоже принесла положительную реакцию аудитории.



Также бренды из разных отраслей, но работающие в одном ценовом сегменте, могут создавать коллаборацию. Например, известные часы и автомобили. Если же продукты из разных сегментов — один из премиума, другой лоукост, то у них ничего не получится. Маркетологи должны вести тонкую игру: нельзя сказать, что все примеры коллабораций будут удачными.

Чтобы создавать коллаборацию со звездами, надо иметь четко ориентированный на аудиторию известной личности продукт. Если бы у нас была, например, конфета, популярная у фанатов Тимати, то можно было бы ее покрасить в черный цвет, и, возможно, коллаборация бы состоялась. Но вопрос: какой я за это получу выхлоп и сколько попросит Тимати. Это должны просчитывать маркетологи. А вообще, многие торговые сети создают коллаборацию с производителями.