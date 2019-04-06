«Их нравы»: как Кемаль сначала подавлял сопротивление, а потом возглавил его

«Отец нации»: военная и политическая карьера Ататюрка

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшнюю свою колонку он вновь посвятил Мустафе Кемалю Ататюрку, подробнее остановившись на его военной и политической карьере.

На подавление восстания

Республиканская модель правления привлекала Мустафу Кемаля своей практичностью, ориентированностью на демократическое большинство, опорой на принципы равенства перед законом, свободы и светскости. Все это проявилось и в «принципах Ататюрка», которые позже стали частью конституции Турецкой Республики. Однако до объявления заветной республики были еще годы Первой мировой войны и национально-освободительного движения.

Как мы уже знаем из курса школьной истории, в годы Первой мировой войны Османская империя воевала против Антанты на стороне Германии. По итогам войны и результатам Мудросского соглашения империя была разделена на оккупационные зоны между Англией, Францией, Италией и Грецией. Именно по этой причине в послевоенный период во внутренней Анатолии начинают формироваться очаги сопротивления, состоящие из бывших военных, возмущенных граждан и так далее. Для их подавления в город Самсун со специальными полномочиями от султана Вахдетдина и был направлен Мустафа Кемаль.

Однако, прибыв на место, он не только не подавил восстание, но, наоборот, возглавил его и объявил о созыве конгрессов в Эрзуруме и Сивасе, что в дальнейшем привело к сплочению сил сопротивления, созданию национально-освободительного движения и открытию Великого национального собрания Турции в Анкаре. А перед этим опубликовал амасийский циркуляр — важнейший документ, заложивший основы будущего независимого государства.

Мустафа Кемаль и члены комитета представителей в Сивасе (сентябрь 1919). Фото wikipedia.org



Здесь примечательно то, что в научных статьях по этой теме, написанных до 1990-х годов, превалирует мнение о том, что Мустафа Кемаль, возглавляя национально-освободительное движение, действовал вопреки прямым указаниям Султана Вахдетдина. Однако сейчас в среде историков, которые опираются на данные османских архивов, существует точка зрения, что акт неповиновения был мастерским спектаклем, разыгранным Вахдетдином и Кемалем для командующих оккупационными войсками, и в будущем Вахдетдин даже должен был возглавить это движение. По крайней мере существуют сведения, указывающие на тайную материальную поддержку, которую султан оказывал «анатолийским повстанцам» по линии Красного полумесяца. Но в дальнейшем что-то пошло не так, в связи с чем Вахдетдину пришлось вынести Кемалю смертный приговор, а Кемалю — выслать последнего султана из страны.

Но все это в будущем, а пока полным ходом идет национально-освободительная война. Остановимся на ней подробнее.

Национально-освободительная война

Официальным началом национально-освободительной войны считается 19 мая 1919 года — дата приезда Мустафы Кемаля в город Самсун. Позже, в период республики, во всех официальных документах 19 мая будет отмечаться и праздноваться как день рождения Ататюрка. Основная борьба велась против греческой армии, которая имела виды не только на западное побережье, но и на внутреннюю Анатолию.

Противостояние шло с переменным успехом, сначала турки смогли оттеснить греков в первой битве при Инёню, затем успешно отразить греческое нападение во время второй битвы при Инёню. К слову, именно после этих военных успехов будущий второй президент Турции и основной сподвижник Ататюрка Исмет паша взял фамилию Инёню.

Греческие войска в Измире, май 1919 г. Фото wikipedia.org

Далее последовало тяжелое поражение по линии Эскишехир — Кютахья — Афьйон (сердце Анатолии, из предыдущих публикаций мы помним, что в далеком 1299 году в этих пределах было образовано государство Османа, превратившееся в великую империю), после чего турецкая армия была вынуждена отступить к реке Сакарья. Перед лицом этого поражения Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) предложило Мустафе Кемалю лично возглавить турецкую армию. Кемаль паша согласился, но с условием, что на три месяца в его руках будет сосредоточена абсолютно вся власть, касающаяся решений по поводу армии. Это очень важный момент, так как с момента образования ВНСТ все решения, касающиеся войны, мира, мобилизации, структуры будущего государства и так далее проводились через этот властный орган с использованием демократических инструментов и с опорой на практику парламентаризма.

После этого 13 октября 1921 года состоялось сражение при Сакарье, завершившееся победой турок. По итогам этой битвы ВНСТ присвоил Мустафе Кемалю звание маршала Турции. Успех при Сакарье привел к заключению договоров о мире и дружбе с южно-кавказскими республиками, тем самым была обеспечена безопасность восточных границ Турции. Затем было заключено соглашение с Францией, определившее сегодняшние южные границы страны. Это позволило перебросить силы на запад, после чего Италия отступила с побережий Эгейского и Средиземноморского морей, а Великобритания была вынуждена признать правительство Анкары.

«Ваша цель — Средиземное море!»

Примерно через год после тщательной подготовки Кемаль паша напутствовал свои войска: «Солдаты, ваша цель — Средиземное море! Вперед!» Так началось большое наступление в западном направлении, в результате которого был захвачен в плен главнокомандующий греческой армии Николаос Трикупис, а 9 сентября 1922 года турецкая кавалерия вошла в Измир, полностью освободив город от греческой армии к 18 сентября.

Делая небольшое лирическое отступление, необходимо отметить, что люди, занимавшие высокие посты и вершившие историю на рубеже XIX—XX веков, были очень многогранными, колоритными и неординарными личностями. К примеру, упомянутый Трикупис был бронзовым призером по стрельбе на первых летних Олимпийских играх, которые проводились в Афинах в 1896 году.

Границы Турции по Лозаннскому договору. Фото wikimedia.org



После победы в Измире между ВНСТ и Антантой было заключено Муданийское перемирие, поставившее точку в греческо-турецком противостоянии в ходе национально-освободительной войны. Данный акт создал предпосылки к созыву Лозаннской конференции и заключению Лозаннского мирного договора, который юридически оформил распад Османской империи и определил современные границы Турецкой Республики. А самое главное, после Измира были освобождены Стамбул и Восточная Фракия, которые вернулись в лоно новообразованной страны.

В период подписания Муданийского перемирия происходит одно очень примечательное событие, которое довольно ярко характеризует человеческие качества Мустафы Кемаля. Для него была подготовлена резиденция в Каршыйака. Владелец дома перед входом расстелил греческий флаг, сказав, что когда здесь останавливался король Греции Константин, тот вошел в дом, наступив на турецкий флаг, и он просит Мустафу Кемаля ответным жестом стереть с этого дома пятно позора. На что Кемаль паша ответил: «Он совершил ошибку, нельзя наступать на флаг, который является честью нации. Я не повторю его ошибку».

В наши дни до сих пор идут споры о значении Лозаннского мира: был ли он победой для Турции или же поражением? Единого мнения по этому поводу среди историков нет. Однако если судить с точки зрения тех реалий того исторического момента, это безусловная победа турецкого оружия и турецкой дипломатии.

Продолжение следует

Булат Ногманов