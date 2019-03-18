Робототехника и программирование для детей: модно, полезно и бесплатно

Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи выиграл грант и бесплатно обучит 2000 детей основам программирования и мобильной разработки

Фото: пресс-служба МЦК–КТИТС

Научиться делать роботов, писать коды программ и разрабатывать мобильные приложения дети в Казани могут абсолютно бесплатно. Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи (далее МЦК-КТИТС) стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации. При поддержке президента Республики Татарстан МЦК-КТИТС открыл на своей базе детский центр ИТ-творчества «IT-cube».

Обучение детей ведется сертифицированными педагогами по образовательным программам партнеров проекта — компаний Samsung, «Яндекс» и «1С», в лабораториях, оснащенных современным оборудованием. Проект рассчитан на 3 года, за это время более 2 тысяч детей и подростков изучат основы информационных технологий. Подробности в материале «Реального времени».

«IT-cube» — проект ранней профориентации

Информационные технологии — сегодня одно из самых популярных направлений дополнительного образования. При введении запроса «программирование» в поисковике первым выпадает результат «программирование для детей». Интерес родителей оправдан — занятия способствуют развитию логики, учат планировать свои действия, а это пригодится не только тем, кто собирается стать гениальным ИТ-разработчиком. Словом, это полезное и модное увлечение, но, к сожалению, удовольствие не из дешевых.

Так было до последнего времени, однако сейчас ситуация изменилась. МЦК-КТИТС в 2018 году выиграл грант Минпросвещения России и при поддержке президента Республики Татарстан открыл детский центр ИТ-творчества «IT-cube». Тем самым были созданы условия для успешного самоопределения школьников Казани.

За три года в «IT-cube» обучат 2000 детей и подростков

«IT-cube» в МЦК-КТИТС — это образовательные программы от партнеров проекта — Samsung, «Яндекс», «1С», «Крибрум», Lego Education. Это педагоги, прошедшие обучение в лучших научно-технических центрах, лаборатории с современным оборудованием, стильным дизайном, коворкинг-зоной и неограниченными возможностями для слушателей программ развития ИТ-творчества.

Особо актуальны образовательные направления «IT-cube» в связи с возрастающей потребностью в кадрах ИТ-отрасли. Полученные в центре ИТ–творчества знания не только позволят определить выбор будущей профессии, но и начать работать фрилансерами уже в школе.

«IT-cube» — это необычный кружок. Перед педагогами, которые в первую очередь являются наставниками, стоит задача, чтобы по окончании курса каждый ребенок подготовил и защитил свой проект. Здесь царит творческая и доверительная атмосфера, ребенок фантазирует и не боится ошибиться и получить «неуд». А это и есть главные условия для гениальных изобретений.

Проект рассчитан на 3 года, за это время планируется обучить более 2000 детей и подростков. 400 детей приступили к обучению в 2018 году и уже демонстрируют первые навыки профессий будущего.

«IT-cube» проводит обучение детей в возрасте от 6 до 18 лет по шести направлениям — по числу граней куба. Это языки программирования Java и Python, системное администрирование, кибергигиена, мобильная робототехника и мобильная разработка VR\AR.

Помимо обучения, ребята активно участвуют в мастер-классах, олимпиадах, хакатонах и посещают лучшие ИТ-центры и предприятия, причем не только в Казани. В декабре группа лучших учеников по направлениям «Язык программирования Java» и «Системное администрирование» посетили инновационный центр Сколково.

Кого и чему научат в «IT-cube»?

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных направлений технологического развития в сфере информационных технологий, которые определены правительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014—2020 годы и на перспективу до 2025 года». Важным условием успешной подготовки инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии развития является внедрение инженерно-технического образования в систему воспитания школьников.

Мобильной робототехникой занимаются многие организации в Казани, предлагая свои услуги обучения детей. Существенным отличием занятий по мобильной робототехнике в «IT-cube» является целостная программа обучения — от игрушки к промышленному роботу, включающая в себя подготовку с 6 лет на Lego, WeDo 2.0, в более старшем возрасте на Arduino, завершение обучения — на программном оборудовании Studica, которое является официальным набором для соревнований WorldSkills.

Направление «Кибергигиена» дает представление о защищенности в информационном пространстве. На этих занятиях обучающиеся поймут структуру интернет-пространства, научатся разбираться в источниках и типах информации в интернете, освоят поисковые системы и средства поиска информации.

Научиться собирать компьютер, осуществлять диагностику и устранять неисправности поможет курс «Системное администрирование».

Для детей постарше предлагается курс «Язык программирования Python» или «Язык программирования Java». Итогом годового курса станет самостоятельно разработанный проект.

Ребят с отличными знаниями математики и развитым алгоритмическим мышлением приглашают на занятия по направлению «Мобильная разработка VR\AR», где они познакомятся с принципами разработки дополненной реальности для мобильных устройств.

Как поступить в «IT-cube»?

Для того чтобы поступить в детский центр IT-творчества «IT-cube», достаточно подать заявку на сайте МЦК-КТИТС и пройти вступительное собеседование, которое позволит определиться с направлением.

Что даст обучение в «IT-cube»?

Итогом курса станет не только создание и презентация собственного проекта, но и профессиональное самоопределение ребенка и возможность продолжить образование в одном из ведущих техникумов РФ — МЦК-КТИТС. По всем программам в техникуме открыты близкие направления. МЦК-КТИТС является еще и тренировочной площадкой для подготовки российской сборной WorldSkills-2019 по ИТ–компетенциям.





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Интернет-газета «Реальное время»