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«Имперская парадигма усиливается»: как в Казани восстанавливали справедливость по отношению к Золотой Орде

07:00, 22.02.2019 5

Турция помогла: в Институте истории им. Ш. Марджани презентовали переводы рукописей средневековых авторов Абдулгаффара Кырыми и Утемиша-хаджи

«Имперская парадигма усиливается»: как в Казани восстанавливали справедливость по отношению к Золотой Орде Фото: Тимур Рахматуллин (на фото - Вадим Трепавлов)

Переводы на русский язык средневековых трудов о Золотой Орде и Крымском ханстве стали доступны широкому читателю — в Казани прошла презентация изданных сочинений Абдулгаффара Кырыми и Утемиша-хаджи. Воспользовавшись поводом, ученые высказались о «русоцентричных лекалах», по которым пишется отечественная история, и призвали бороться с «имперской парадигмой» в науке. На презентации побывал корреспондент «Реального времени».

Список муфтия от основателя Башкирской республики

Накануне в Институте истории им. Ш. Марджани состоялась презентация переводов на русский язык исторических рукописей Абдулгаффара Кырыми и Утемиша-хаджи по истории Золотой Орды и Крымского ханства. Как отметил заместитель директора института Радик Салихов, который взял на себя роль модератора, эти уникальные труды должны взять на вооружение многие исследователи.

— Мы продолжаем работу по выявлению источников, документальных материалов из архивов России и зарубежья по истории татар. Огромную работу в этом направлении ведет наш Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств. И мы уже достигли существенных результатов, — сообщил Салихов.

Собственно, в центре внимания был руководитель этого центра Ильнур Миргалеев, и в этот день он принимал основную долю благодарностей и поздравлений в связи с выходом в свет этих трудов.

Ильнур Миргалеев в этот день принимал основную долю благодарностей и поздравлений в связи с выходом в свет научных трудов

Издания опубликованы в рамках серии «Язма Мирас. Письменное Наследие. Textual Heritage» при поддержке государственной программы РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014—2019 годы)». Так, одна из книг представляет собой полный перевод сочинения Утемиша-хаджи «Кара таварих». Автор, который происходил из знатного рода, приближенного к шейбанидским ханам, написал «Кара таварих» на тюркском языке в середине XVI века в Хиве (Хорезмское ханство).

Как объяснил Миргалеев, на сегодняшний день имеются два списка этой рукописи. Первый, получивший название «Чингиз-наме», — сокращенная версия произведения. Второй вариант — список муфтия Ризаэтдина Фахретдина «Кара таварих», который считается более актуальным и подробным. Именно его взяли в работу специалисты Института истории. Это издание стало первым переводом на русский язык полной рукописи Утемиша-хаджи.

К слову, оригинал списка Фахретдина находится в Турции в личном архиве Ахмет-Заки Валиди-Тогана — знаменитого «отца-основателя» Башкортостана, а впоследствии выдающегося ученого Турецкой Республики. Казанские историки через турецких коллег уговорили дочь башкирско-турецкого деятеля Исенбике Тоган позволить снять копии документов. Эти записи Институту истории предоставили турецкие исследователи Мустафа Кафалы и Абдуллах Гюндогду.

Крымская историография

Две другие книги — перевод «Умдет ал-Ахбар» Абдулгаффара Кырыми, который помогла опубликовать турецкая исследовательница Дерья Дерин Пашаоглу. В первый том включены транскрипция и факсимиле сочинения, во второй книге дан собственно перевод содержания рукописи «Умдет ал-ахбар». Оригинал хранится в стамбульской библиотеке Сулеймание. В 1927 году турецкий историк Неджип Асым, переработав книгу, издал ее как «Умдетат-таварих» в качестве приложения к журналу Турецкого исторического комитета. Именно под вторым названием произведение стало известно в мире. Казанские же специалисты вернулись к прежнему наименованию.

Переводы на русский язык рукописей о Золотой Орде и Крымском ханстве стали доступны широкому читателю

Кырыми был казыем (судьей) при дворе крымского хана Селим-Гирея. Будучи сослан в крепость Согуджак, он в 1747 году завершил этот исторический труд. Это первая рукопись по истории Крыма, основанная на местных источниках. Автор рассказывает об истории пророков, начиная от Адама и заканчивая Мухаммадом. Он дает информацию о развитии ислама, тюрко-мусульманских государствах, династиях Сельджуков, Османов, Чингизидов, Золотой Орде, Крымском ханстве.

Кроме того, Кырыми делится своими наблюдениями о событиях, в которых ему довелось участвовать. Например, он описывает Прутский поход Петра I против Османской империи (1711 год). Турецкую сторону тогда поддерживал крымский хан Девлет-Гирей со своей армией (автор сочинения был в составе этого войска).

«В отечественной науке имперская парадигма усиливается»

На презентацию книг прибыли многие известные историки. В своих выступлениях ученые говорили о необходимости издавать больше трудов, основанных на оригинальных источниках, чтобы избежать различных исторических спекуляций.

Индус Тагиров по-татарски рассказал о значимости опубликованных трудов и поблагодарил специалистов, приложивших руку к их изданию

Первому слово дали Индусу Тагирову, действительному члену Академии наук Татарстана. Аксакал начал по-татарски рассказывать о значимости опубликованных трудов и благодарить специалистов, приложивших руку к их изданию. Затем остановился и спросил: «Может быть, мне по-русски надо было говорить?» Аудитория ответила, что он может продолжать, как ему удобно.

— Противопоставлять татарские ханства и российскую историю неприемлемо, — подчеркнул он, все-таки перейдя на русский. — Это наша общая история. Из Золотой Орды выросли многие современные государства. И методы управления государства идут оттуда. Нужна пропаганда исторических знаний. Без нашей истории, вы знаете, нет сегодняшнего дня. В этих материалах — не просто история, в них заложен и характер нашего народа, в том числе отрицательные черты. Откуда у нас рабские черты? Эти истоки требуют изучения.

Почетным гостем встречи стал известный тюрколог Вадим Трепавлов из Института российской истории РАН. По его мнению, представленные работы «помогают восстановить историческую справедливость к историческим сюжетам». Так, историю Золотой Орды, Казанского ханства, Крыма следует отделять от истории Руси как самостоятельные субъекты.

— В нашей отечественной науке, хотя ей и принадлежит традиционный приоритет в изучении татарского мира, по-прежнему есть имперская парадигма. И в последние десятилетия она усиливается. А западные коллеги, хоть и не зависят от наших идеологем, все-таки зависят от наших работ и публикаций источников и тоже излагают историю по русоцентристским лекалам, — заявил Трепавлов.

Также он отметил, что после событий 2014 года (присоединение Крыма к РФ) в исторической науке начался «ренессанс крымоведения». И крымские историки с новой силой включились в процесс изучения истории Золотой Орды. К слову, в зале сидели и двое ученых из Симферополя — Эльдар Сейдаметов и Эмиль Сейдалиев (оба работают в Крымском научном центре Института истории им. Ш. Марджани).

Искандер Гилязов тоже отметил предвзятость отечественной науки в отношении истории Золотой Орды

Поздравить коллег с выпуском изданий пришел и директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, который тоже отметил предвзятость отечественной науки в отношении истории Золотой Орды.

— Институт истории выполняет большую научную работу, в том числе и по исследованию сюжетов, которые до настоящего времени изучались либо недостаточно, либо слишком субъективно, — обратил внимание руководитель ИТЭР. — Очень часто мы допускаем тривиальные ошибки: ищем в истории то, что ходим увидеть, или оцениваем историю с точки зрения наших сегодняшних приоритетов и симпатий.

Противостоять такому субъективному подходу, по словам Гилязова, можно только изданием источников и их популяризацией — это своеобразный ответ фальсификаторам истории.

Продолжилось обсуждение за круглым стол «История Золотой Орды и татарских ханств в трудах Утемиша-хаджи и Абдулгаффара Кырыми».

Тимур Рахматуллин, фото автора
ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:37
    А где можно купить книги?
    Спасибо.
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  • Анонимно 08:45
    Если у русских учёных так называемый имперский подход к описанию событий то и человек воевавший на стороне турок против русских описывает события наверняка необъективно.Поэтому подобные книги надо уметь читать.
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  • Анонимно 09:05
    И про фальсификацию заявляют татарские историки в институте Хакимова? На воре шапка горит
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  • Анонимно 09:07
    Трепавлов молодец. Отрабатывает гонорары. Нужные для спонсоров вещи говорит
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  • Анонимно 10:32
    Хороший материал. Молодцы сотрудники Института истории! Очень важную работу проводят! Отдельное спасибо Вадиму Трепавлову, за его объективность.
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